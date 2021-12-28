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Бизнес

Цель не достигнута: инфляция оказалась выше прогнозов Центробанка

Глава Банка России Набиуллина: по итогам 2021 года инфляция в стране превысит 8%

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В России цены, в основном, растут на продукты питания. Например, овощи и фрукты за год подорожали на 19,4%. В то же время, если смотреть по «широкому кругу товаров», то инфляция составила немногим больше 8%. Но это в два раза больше целевого значения повышения цен. Еще летом специалисты ЦБ России заявляли, что к концу года все-таки удастся достигнуть таргета инфляции, но уже в ноябре мнение экспертов изменилось. О том, почему все дорожает, — в материале «Газеты.Ru».

По итогам 2021 года инфляция в России будет немногим больше 8%. Такой прогноз сделала глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина. «Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%», – сказала она в программе «Вести».

Председатель ЦБ пояснила, что 8% – это прогноз Росстата по «широкому кругу товаров». «Те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания», – добавила она.

Набиуллина рассказала, что продовольствие выросло в цене на 10,8%. В частности, овощи и фрукты подорожали на 19,4%. «Дорожали автомобили, стройматериалы, но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги», – рассказала глава регулятора.

По ее словам, Банк России зафиксировал повышение ставок по ипотеке. Но рост по кредитам планируется меньше, чем инфляции и ключевой ставки. Что касается цен на жилье, Набиуллина считает, что рост цен на недвижимость должен «серьезно замедлиться».

Инфляция в России находилась на повышенных уровнях в течение всего 2021 года. В ноябре она достигла 8,4% в годовом выражении — максимума с начала 2016 года. По последним данным Минэкономразвития, на 20 декабря рост цен в РФ составил 8,22% в годовом выражении.

В начале декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников предполагал, что в 2021 году инфляция превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет ближе к 8%, а не 7,4% и 7,4-7,9% соответственно. О том, что по итогам года инфляция в стране достигнет 8% заявил на итоговой пресс-конференции российский президент Владимир Путин.

По мнению премьер-министра страны Михаила Мишустина, инфляция в России является в большинстве своем импортируемой. «Макроэкономические параметры, по которым живут правительства и другие страны, многими странами нарушаются. [Другими государствами проводится] эмиссия, которая достаточно неожиданно может стимулировать потребительский спрос и прийти неожиданно в страну», – сказал глава кабмина.

Он добавил, что рост цен – это своеобразная «плата за открытость экономики». «И это сброс в том числе мировой девальвации национальных валют в сторону тех, кто все еще импортирует товары», – сказал глава кабмина на встрече с членами экспертного совета при правительстве России 22 декабря.

По словам Мишустина, российские министры стараются принять системные решения в этой сфере, но ситуация нестабильная. Но у властей есть «соответствующие ответы и стратегии». «Это и задачи, связанные с импортозамещением, это работа, связанная с наращиванием потенциала нашего агропрома – и эта задача решается уже несколько лет. Я вижу, что у нас по самообеспечению есть большие успехи», – подчеркнул он.

Тем не менее пока ЦБ не удалось достигнуть цели в 4%. Специалисты регулятора в августе этого года выражали надежду на то, что к концу 2022 года России все-таки удастся прийти к такому уровню инфляции.

Но уже в ноябре мнение экспертов поменялось. Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова сказала в комментарии «Интерфаксу», что из-за неопределенности с мировыми ценами на нефть и газ существуют риски того, что цели в 4% удастся достигнуть лишь в 2023 году.

«Сейчас очень сильный разбег оценок. В терминах рисков — да, на данный момент проинфляционные факторы доминируют в мире. Может тренд развернуться быстро и неожиданно? Риск такой тоже существует, поэтому я сейчас не берусь говорить по срокам возврата к таргету, потому что очень много неопределенности, прежде всего, с мировыми ценами», – пояснила она свой прогноз.

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