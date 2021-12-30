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Бизнес

«Рост цен — рост зарплат — рост цен». Почему российская экономика близка к перегреву

В ЦБ назвали факторы перегрева экономики

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Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов считает, что экономика страны сейчас сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов и, вероятно, находится выше своих потенциальных возможностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российская экономика близка к состоянию перегрева из-за ситуации на рынке труда, и, скорее всего, находится выше своих потенциальных возможностей. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Анализ рынка труда показывает, что да, российская экономика близка к состоянию перегрева.

Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей.

Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста», — отметил он в интервью на YouTube-канале Bitkogan.

Тремасов указал, что экономика страны сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов. «И, собственно говоря, именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала», — пояснил он, подчеркнув, что дальнейшая перспектива для роста экономики будет зависеть от роста производительности.

«Рост цен — рост зарплат — рост цен»

В материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ ранее отмечалось, что дефицит кадров во многих отраслях экономики может привести к возникновению инфляционной спирали «рост цен — рост зарплат — рост цен» и т.д. По оценкам аналитиков, происходящее замедление роста российской экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить сбалансированный рост как объемов выпуска продукции, так и вознаграждения за труд.

С начала 2021 года число официально зарегистрированных безработных россиян снизилось более чем на 2 млн — до 780 тыс. человек, проинформировали 22 декабря в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Количество вакансий превышает почти в 2,5 раза численность зарегистрированных безработных», — отмечается в сообщении.

По данным Минтруда, в начале года уровень общей безработицы составлял 5,9%, а общая численность безработных — 4,4 млн человек. В центрах занятости было зарегистрировано 2,8 млн безработных, что более чем в полтора раза превышало количество вакансий, пишет ТАСС.

Лучшие работодатели

ВЦИОМ ранее представил данные опроса о наиболее привлекательных компаниях для трудоустройства.

Россиян до пенсионного возраста попросили выбрать компанию, в которой они хотели бы работать, если бы им сделали такое предложение. На первом месте оказался «Газпром» (32%), второе разделили «Российские железные дороги» и «Яндекс», набрав по 17%, а на третьем — «Роснефть» (14%). Далее следуют Сбербанк (13%), Роскосмос и «Аэрофлот» (набрали по 10%).

Каждый восьмой респондент (12%) заявил, что не хотел бы работать ни в одной из предложенных компаний.

Среди молодежи в возрасте 18-24 лет рейтинг лучших работодателей выглядит несколько иначе: на первом месте — Сбербанк (29%), на втором — «Яндекс» (28%), затем — «Газпром» (25%), »Тинькофф банк» (16%), «Аэрофлот» (14%).

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