Производство полностью российских МС-21 начнется в 2024 году — Чемезов

Самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 во время первого полета над аэродромом Иркутского авиационного завода, 15 декабря 2020 года

В 2024 году в России начнут серийное производство самолета МС-21 полностью из отечественных комплектующих, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, в 2023 году будут выпущены первые серийные машины – с российским крылом, но американскими моторами. За три года планируется построить 76 машин.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о планах по производству российского пассажирского самолета МС-21, передает РИА «Новости».

«В прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолет <…>. И начиная с 2022-го, в 2023 году мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем», — сказал Чемезов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Директор «Ростеха» также заявил, что в 2023 году компания намерена выпустить первые самолеты МС-21 – однако двигатели у них будут американскими, а крылья – российскими. В 2024 планируется начать серийное производство МС-21 из комплектующих сугубо отечественного происхождения.

В 2023 году должны быть выпущены шесть МС-21, но к 2027 году планируется довести количество машин до 76 единиц.

Чемезов добавил, что к 2024 году полностью российским станет еще один самолет – Sukhoi Superjet 100.



В конце декабря среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По базовому сертификату используется американский двигатель Pratt & Whitney (PW140) и крыло, созданное из иностранных материалов.

По его словам, в 2022 году в сертификат будут внесены изменения, которые позволять использовать в самолете российское композиционное крыло и двигатель ПД-14.

«Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года», — сообщил Мантуров.

25 декабря новейший самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов отечественного производства, выполнил свой первый полет.

Он ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и мире. Новый лайнер должен составить конкуренцию Airbus 320 и Boeing 737, его стоимость по каталогу составляет $97 млн за единицу.

«Мы хорошо понимаем, что стоимость должна быть сопоставима с ценой у конкурентов. Авиакомпании вряд ли будут готовы покупать технику дороже», — заявил «Ведомостям» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Для сравнения, новый американский Boeing 737 8 MAX стоит порядка $121,6 млн — по данным из открытых источников. Европейский Airbus A320 оценивается примерно в $93,9 млн за штуку.

В сентябре 2018 года Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний. Под ограничения попал и российский «Аэрокомпозит» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) — дочернее предприятие «Ростеха»). Российским предприятиям, внесенным в список, закрыли легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного применения. Фактически это означало запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения.

Именно «Аэрокомпозит» разрабатывает и производит детали и агрегаты для МС-21 — из полимерных композитных материалов.

Изначально для крыла лайнера использовались материалы американской компании Hexcel и японской Toray Industries. Но после введения санкций пришлось создавать собственные детали. Отечественные материалы для силовых композитных конструкций крыла были разработаны при участии ученых МГУ и Росатома.