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Бизнес

Мясо отстает от картофеля: что будет с ценами на еду в наступившем году

Миронов заявил, что причины подорожания продуктов в 2022 году никуда не исчезли

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Александр Кряжев/РИА «Новости»
Индекс продовольственных цен в мире вырос по итогам прошлого года более чем на четверть, подсчитала ООН. Рекорды били сахар, растительное масло, молоко. Отраслевые эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что в 2022 году всему миру и России стоит ждать «продолжения банкета». В лучшем случае стоимость продуктов в России останется на прошлогоднем уровне.

Среднее значение Индекса продовольственных цен в прошлом году составило 125,7 пункта, что на 28,1% выше показателя 2020 года. Такие данные приводит на своем официальном сайте ФАО ООН (Продовольственное и сельскохозяйственное подразделение Организации Объединенных Наций).

Например, индекс цен на сахар вырос на 29,8% к уровню 2020 года, что является самым высоким показателем с 2016 года.

Среднее значение индекса на молочную продукцию оказалось на 16,9% выше уровня 2020 года. При этом цены на сыр незначительно снизились благодаря росту объемов его производства в ЕС.

Индекс на растительные масла по итогам 2021 года достиг исторического максимума — рост сразу на 65,8% по сравнению с 2020 годом.

Цены на кукурузу за прошлый год выросли на 44%, на пшеницу — на 31%, но цены на рис снизились на 4%.

В обычных экономических условиях высокие цены ведут к увеличению объемов производства, отметил старший экономист ФАО ООН Абдулреза Аббассян. «Но рост цен на ресурсы, продолжающаяся глобальная пандемия и все более непредсказуемые погодные условия практически не оставляют надежд на стабилизацию ситуации на продовольственном рынке в 2022 году», – заявил Аббассян.

Рост мировых цен на продовольствие неизбежно отразится и на российском рынке. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель «Справедливой России — За Правду» Сергей Миронов. «Скажется, конечно, хотя я и не считаю это определяющим фактором», — сказал депутат.

По словам Миронова, продукты питания, скорее всего, продолжат дорожать и в наступившем году, поскольку «базовые причины продовольственной инфляции остались — обесценивание рубля, подорожание бензина и перевозок, рост тарифов естественных монополий, зависимость аграриев от импортных удобрений, запчастей, семенного материала».

А низкие доходы россиян хотя и сказываются на ценовой политике ритейла, оказать существенное влияние на цены не в состоянии, считает политик. «Без еды все равно не обойтись, так что в этой сфере спрос на достаточно стабильном уровне всегда будет», — подчеркнул Миронов.

При этом возможность снижения цен на продукты существует, считает депутат. «Сегодня торговые сети грабят и производителей, которым они недоплачивают, и покупателей, с которых они дерут втридорога. О каких адекватных ценах можно говорить при накрутках в 200-300%. Давно настала пора ограничить для ритейла наценку на продукты — чтобы она была не больше 15%», — призвал Миронов.

Он также уверен, что нужно отрегулировать тарифы за эквайринг – плату за то, что покупатели могут расплачиваться безналом. «В развитых странах эти тарифы не превышают 0,3%. В России эквайринг в среднем дороже в 10 раз, у некоторых банков доходит до 5%. Это практически скрытый налог», — обратил внимание Миронов.

Молочные реки могут обмелеть

В отраслевых союзах предпочитают не давать прямых прогнозов, опасаясь претензий ФАС по части манипулирования ценами.

Например, в Национальном союзе производителей молока указывают на дорожающую себестоимость сырья и производства. То есть на те факторы, которые во многом формируют цены и оптового звена, и розничного. По словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, в среднем себестоимость производства литра молока выросла за 2021 год на 15-16%. Серьезно увеличилась и стоимость переработки – на 14-16% (в зависимости от категории молочной продукции).

«Драйверов роста себестоимости в течение последних лет немало: это и корма, и девальвация национальной валюты, минеральные удобрения, электроэнергия, дизельное топливо, индексации зарплат работников», — поясняет Белов.

Например, цена жмыхов за год выросла на 48%, комбикормов для крупного рогатого скота — на 25%, фуражного зерна — на 20%. Некоторые минеральные удобрения подорожали более чем на 100%. Серьезно выросла в цене упаковка, так как она в основном поставляется из-за рубежа, добавляет представитель отрасли.

При этом рост себестоимости не компенсируется ростом цены на полке в условиях сокращения реально располагаемых доходов населения.

«Производители до текущего момента предпочитали жертвовать своей рентабельностью, но сохранять потребление. Однако в этом году у многих закончился этот буфер, и эта ситуация будет неизбежно оказывать давление на цены», — говорит Белов.

В 2022 году части хозяйств придется принимать решение либо о сокращении поголовья КРС и переориентации деятельности, например на растениеводство, — «либо задуматься о трансформации рационов с целью их удешевления, что влечет снижение молочной продуктивности и объемов производства молока», говорит представитель молочной отрасли.

Стоимость литра молока будет зависеть и от политики государства, считает Белов. Молочная отрасль традиционно характеризуется высокой капиталоемкостью, длинными сроками окупаемости (до 15 лет) и невысокой доходностью (8-9%). Молочники рассчитывают, что меры господдержки сектора в 2022 году как минимум не будут сокращены. «Минсельхоз ранее выделил производителям молока дополнительную субсидию на покупку кормов в размере 10,5 млрд руб.», — напоминает глава «Союзмолоко» Белов.

Закредитованный картофель

Директор «Национального союза производителей плодов и овощей» Михаил Глушков тоже уповает на помощь государства, при этом избегает давать ценовые прогнозы. «В преддверии нового года правительство разместило для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов интересный документ. В нем говорится об изменении правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам. Речь идет о кредитах, выданных сельским товаропроизводителям. Условия кредитования ухудшаются», — констатирует Глушков.

В частности, предлагается снизить процент субсидирования для кредитов, полученных после 2017 года — со 100% ключевой ставки до 70% ключевой ставки.

Кроме того, ранее было установлено, что эффективная процентная ставка по льготному кредиту не должна превышать 5%. Теперь предлагается повысить этот показатель до 7%.

«Это может привести к крайне негативным последствиям для сельхозпроизводителей. Банки просто переложат свои проблемы на агрозаемщиков. Эти изменения могут коснуться не только тех, кто планирует взять льготный кредит в АПК, но и также тех, кто уже пользуется заемными средствами с 2017 года», — говорит Глушков.

В Картофельном союзе «Газете.Ru» предоставили данные по росту цен за последние три года на «картофель немытый в сетке 25 кг». Из них следует, что цена килограмма картошки пошла резко пошла вверх с марта 2019 года, увеличившись почти вдвое — с 10 рублей за кг до 18 рублей.

В 2020-м цена поднялась до 23 руб. за кг. По имеющимся данным за 2021 год, цены на картофель держатся в коридоре 20-31 руб.

«Черные лебеди» мясной отрасли

По словам председателя правления Мясного Союза России Мушега Мамиконяна, основной проблемой отрасли остается биологическая безопасность в птицеводстве и животноводстве. В прошлом году в ряде регионов были зафиксированы вспышки африканской чумы свиней. Из-за этого случилось замедление темпов роста производства свинины.

«Главное, чтобы не прилетел очередной «черный лебедь» — птичий грипп или африканская чума свиней. От этого никто из производителей ни в одной стране не застрахован. Если это случится, предложение на рынке сократится, соответствующим образом отреагируют и цены», — говорит Мамиконян.

Если обойдется без «черного лебедя», цены на мясо в наступившем году сохранятся на уровне прошлого года, прогнозирует Мамиконян. «Рост цен если и будет, то не превысит 6-7%, то есть будет даже ниже уровня инфляции», — отмечает Мамиконян.

Он уточняет, что российский рынок сейчас практически не зависит от импорта мяса птицы и свинины, эти виды мясной продукции экспортируются. «Но чтобы придушить рост цен, в прошлом году правительство приняло решение установить тарифную льготу на ввоз в 2022 году 100 тыс. тонн свинины и 200 тыс. тонн говядины. Эти объемы импорта будут давить на рынок, и цена на мясо, по идее, не должна расти», — говорит Мамиконян.

У этой меры есть оборотная сторона — недовольны производители. «Производители мяса считают, что льгота для импортеров может привести к тому, что продукции будет слишком много, цены упадут, снизится рентабельность. Сейчас российский рынок и без импорта насыщен, отечественного мяса достаточно. Но есть шанс, что правительство отменит это решение, если цены снизятся значительно», — добавляет Мамиконян.

Он также считает, что потребление мяса в России не будет расти заметными темпами, что также ограничит рост цен. «Россияне потребляют мясо уже больше нормы, которую определил Минздрав. Норма – 74 кг в год на душу населения, а потребление уже 76-77 кг. То есть, дальнейшее увеличение потребления мяса не очень ожидаемо. Максимум — на 1-2% в год. Этот фактор также будет способствовать стабилизации цен», — заключает Мамиконян.

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