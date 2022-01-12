«В кратчайшие сроки». Когда проведут индексацию пенсий

О необходимости проиндексировать пенсии с учетом реальной инфляции президент Владимир Путин заявлял еще в ноябре прошлого года. 12 января глава государства вновь поднял этот вопрос во время совещания с членами правительства. Прибавка должна компенсировать произошедший в 2021 году рост цен на товары и услуги. При этом саму индексацию могут провести с 1 января задним числом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин поручил правительству повысить пенсии на 8,6%, — выше уровня инфляции. Соответствующую просьбу глава государства озвучил на совещании с членами правительства. Расшифровка видеоконференции опубликована на сайте Кремля. «Мы обязательно это сделаем». Путин — об индексации пенсий выше инфляции Правительство должно сделать все для того, чтобы обещания прошлых лет выполнялись, заявил президент РФ... 24 декабря 10:14

«Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии чуть выше инфляции», — сказал он.

Президент подчеркнул, что в настоящее время темпы роста цен составляют 8,4%, окончательных цифр по инфляции пока нет, поэтому индексация должна производиться «с небольшим зазором». Все необходимые процедуры для принятия решения по индексации должны быть проведены в кратчайшие сроки, уточнил Путин.

Индексация задним числом

После прибавки средний размер пенсии в России вырастет на 1400 рублей, такую сумму назвала зампред комитета Совфеда по соцполитике Елена Бибикова. Как предположила сенатор, индексацию проведут задним числом.

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — отметила Бибикова в беседе с РИА «Новости».

Она добавила также, что закон об индексации после поручения Путина могут принять уже до конца января. «На первых же заседаниях Госдумы и Совета Федерации», — уточнила сенатор.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также считает, что пенсии должны быть проиндексированы с 1 января. «Пенсии уже проиндексированы на 5,9%, соответственно, в конце декабря прошлого года отдельная часть неработающих пенсионеров уже получила пенсии за даты в январе из-за праздников», — объяснил он в интервью ТАСС.

По мнению Нилова, предложение президента может быть реализовано либо отдельным законопроектом, либо поправкой ко второму чтению к законам, принятым ранее в первом чтении.

Депутаты Госдумы проведут первое заседание в 2022 году 18 января, члены Совфеда — 26 января.

«Сделать все»

В ноябре Владимир Путин назвал недостаточным предусмотренный в проекте бюджета уровень индексации прожиточного минимума в 2,5%. Показатель используется при расчете других социальных выплат, поэтому речь шла о повышении в том числе и пенсий. В Совфеде назвали размер прибавки к пенсии после индексации Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что прибавка... 12 января 15:31

«Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 654 рублей в месяц — это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня», — заявил глава государства.

Во время большой пресс-конференции президент подчеркивал, что правительство должно «сделать все», чтобы поднять пенсии выше уровня инфляции. «До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем», — отмечал тогда российский лидер. Он особо указывал на необходимость выровнять доходы людей, работающих в силовых структурах и правоохранительных органах.

Реальная инфляция

Пенсии россиян проиндексировали 1 января, выплаты были увеличены в соответствии с принятым законом о бюджете Пенсионного фонда. Размер страховой пенсии вырос на 5,9%, а социальной — на 7,7%. После пересчета средняя пенсия оказалась выше 17 тыс. рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году. На четверть выросли пенсии у пожилых людей, проживающих в сельской местности. Кроме того, граждане, пенсии которых оказались ниже нового прожиточного минимума — 14 009 рублей, получили социальные доплаты.

Фактическая инфляция при индексации не учитывалась.

По предварительным подсчетам Росстата, реальная инфляция в прошлом году составила 8,39%. В декабре показатель оказался на уровне 0,82%. Цены на продовольственные товары за год выросли на 10,62%, а на непродовольственные — на 8,58%. Услуги подорожали на 4,98%.