Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Стало известно, на сколько вырастут материнский капитал и детские... 20:06
Минфин решил купить иностранной валюты и золота на 585,9 млрд... 19:56
Грушко назвал переговоры России и НАТО «разговором по душам» 19:55
В МИД заявили, что расширение НАТО несет неприемлемые... 19:51
В МИД России заявили о полной деградации контроля... 19:47
Гербольдт призвала заранее не праздновать победу россиян... 19:44
Москва полагает, что НАТО настроена на сдерживание России 19:43
Гербольдт: не удивлена, что наши ребята заняли первую тройку... 19:43
В «Монако» отреагировали на новость... 19:42
Годовая инфляция в России в декабре замедлилась... 19:39
Бизнес

«Тепло» по 30 тысяч рублей. Как европейцы расплачиваются за энергопереход

Эксперт не исключил протесты в Польше и Прибалтике из-за тарифов на энергию

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press
Ускоренный переход Европы на «зеленую» энергетику уже привел к десятикратному повышение тарифов на электричество на оптовом рынке. К концу 2022 года энергия в ЕС может подешеветь, считает эксперт. Но цены все равно будут в три-четыре раза выше, чем докризисные.

Молдавии опять не хватает денег на газ

В конце 2021 года правительство Молдавии заключило новый контракт с «Газпромом» на выгодных для себя условиях — около $430 за тысячу кубометров. Однако уже в конце ноября произошла первая просрочка по платежам за октябрь и первую половину ноября в размере $74,2 млн. 26 ноября Кишинев выплатил монополисту требуемую сумму, но уже в начале 2022 года ситуация повторилась.

В Комиссии по чрезвычайным ситуациям Молдавии заявили, что газораспределительное предприятие «Молдовагаз» попросит «Газпром» об отсрочке платежа за газ до конца января.

Топливному оператору страны не хватает около €25 млн, чтобы до 20 числа оплатить половину месячного потребления газа.

По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, страна столкнулась с очередным этапом энергетического кризиса. В декабре закупочная цена на газ была в районе $450 за тысячу кубометров, а в январе достигла $646. Как подчеркнул чиновник, при таком раскладе рост тарифов на электроэнергию для жителей страны будет неизбежным.

Молдавская энергетическая компания Premier Energy, принадлежащая чешскому инвестиционному фонду Emma Capital, уже потребовала с 1 февраля 2022 года повысить тариф на электроэнергию в 1,8 раза.

По сравнению с октябрем 2021 года рост закупочных цен составил 96% и 86% соответственно — 2,42 лея за 1 кВтч в ноябре-декабре 2021 года и 2,29 лея за 1 кВтч с января 2022-го.

Молдавия — далеко не единственная страна, которая пострадала от энергетического кризиса в Европе.

Франция и Германия

Рост биржевых ресурсных цен, начавшийся в сентябре прошлого года, ударил по странам Северной и Западной Европы. На фоне безветренной погоды и снижения выработки мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) оптовая стоимость электроэнергии к концу декабря поднялась почти в четыре раза.

В главной экономике ЕС — Германии — показатели, по состоянию на 21 декабря 2021 года, увеличились с €90 до €432 за МВтч. К такому росту привели сразу несколько факторов, включая планы правительства ФРГ закрыть 13 угольных шахт и три атомные станции — Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf. В итоге страна к концу 2021 года лишалась сразу 6,4 ГВт энергомощностей.

Масла в огонь подлила и соседняя Франция, являющаяся одним из важнейших экспортеров «тепла» (здесь и далее подразумевается энергия из любых источников) на континенте. В декабре прошлого года в стране закрыли на внеплановый ремонт два блока АЭС. Кроме того, ранее произошли сбои в работе интерконнектора под Ла-Маншем.

Эти факторы привели к резкому сокращению поставок электроэнергию в Великобританию и Германию.

При этом в самой Франции оптовая стоимость «тепла» по состоянию на 21 декабря составила почти €443 за МВтч, что почти в 10 раз выше оптимальных показателей — €40-60.

Великобритания и Швеция

В свою очередь, Великобритания столкнулась с массовым банкротством энергетических компаний. С сентября 2021 года в стране приостановили работу сразу 17 фирм, обслуживающих десятки тысяч домохозяйств. В начале осени тарифы на электроэнергию в стране выросли почти в три раза по сравнению с началом года.

Уже сейчас тысячи британских семей сталкиваются с огромным увеличением счетов. Как утверждает CNN, ежемесячный платеж в стране за электроэнергию на начало 2022 года составляет порядка 310 фунтов стерлингов (€372).

Не лучше ситуация и в относительно благополучной Швеции. С начала кризиса цены на электроэнергию в стране выросли с 35 эре до почти 2 крон (c $0,038 до $0,22 — в шесть раз) за кВтч. Рекордный рост тарифов вынудил правительство страны оказать денежную помощь нуждающимся слоям населения. На эту цель из бюджета до конца зимы выделят 6 млн крон (более $660 млн).

К началу 2022 года оптовые цены на электроэнергию в странах Северной и Северо-Западной Европы значительно отыграли рекордное декабрьское подорожание.

По данным бирже Nord Pool, на 12 января в ФРГ можно приобрести МВтч за €180, во Франции — за €223, в Австрии — за €196, а в Нидерландах — за €189. Однако несмотря на снижение котировок, «тепло» в Западной Европе по-прежнему остается крайне дорогим.

Восточная Европа и Прибалтика

Самые сильные последствия энергетического кризиса в Европе почувствовали жители Польши и прибалтийских стран. В декабре 2021 года цены на электричество и природный газ на Варшавской товарной бирже достигли самых высоких уровней за всю ее 20-летнюю историю. Конечные потребители столкнулись с трехкратным повышением тарифов на «тепло» по сравнению с докризисными показателями.

Негативная тенденция в Польше сохранится и в начале 2022 года. Так, Управление энергетического регулирования страны недавно утвердило новые тарифы для индивидуальных потребителей, подняв ежемесячную ценовую планку на 24% по сравнению с 2021-м. Нуждающимся домохозяйствам государство будет выплачивать пособия, их размер составит от 500 до 1,4 тыс. злотых (от €107 до €302).

В прибалтийских странах оптовые цены на электричество заметно снизились с пиковых значений конца декабря, когда стоимость МВтч варьировалась от €406 до €413. По состоянию на 12 января 2022 года, 1 МВтч в Литве, Латвии и Эстонии стоил примерно €153.

Столь резкое снижение котировок стало возможным во многом благодаря экстренным закупкам «тепла» из Белоруссии и России, где экспортная стоимость электроэнергии гораздо ниже, чем в скандинавских странах.

Что будет с ценами в 2022 году

В течение этого года оптовые цены на электроэнергию в Европе, скорее всего, пойдут на спад. Уменьшение котировок в среднем по году может быть почти четырехкратным — с €440 до €100-120 за МВтч. При этом вернуться к докризисным показателям (€35-60 за МВтч) ведущим странам ЕС — Франции и ФРГ — не удастся. В итоге ситуация на основных биржевых площадках континента в течение следующих 12 месяцев останется крайне напряженной.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, предпосылок для снижения биржевых котировок на газ и нефть на данный момент нет. Негативно влияет на оптовые цены на электроэнергию в ЕС и замедление сертификации «Северного потока — 2», запуск которого помог бы европейцам восполнить топливный дефицит.

«Даже €100-120 за МВтч будут все равно в три-четыре раза выше оптимальных оптовых расценок на электроэнергию. Такая ситуация станет энергетическим шоком для конечных потребителей и промышленных предприятий, рост числа банкротств которых продолжится и в 2022 году», — подчеркнул эксперт.

В то же время, добавил он, возможное признание за атомной и газовой генерациями «зеленого» статуса мог бы сильно помочь сбить оптовые цены на электроэнергию. Это станет возможным в случае снижения стоимости квот на выбросы парниковых газов (СO2).

«Если в 2020 году тарифы на выброс CO2 в Европе находились на уровне примерно €10 за тонну, то к концу 2021-го планка увеличилась, достигнув €60-70. На газовых электростанциях ЕС выбросы составляют примерно 450-470 граммов на кВтч. При спотовой стоимости газа €700-800 за тысячу кубов это может привести к увеличению оптовых цен на электроэнергию на €10-20 за МВтч», — объяснил Кондратьев.

По оценке аналитиков компании Citigroup Inc., в 2022 году европейские страны столкнутся с самым большими счетами за электроэнергию за десятилетие. С учетом текущих средних оптовых цен общие траты стран ЕС составят к концу декабря порядка $1 трлн.

По словам Кондратьева, потянуть столь большие расходы конечные потребители в Западной Европе смогут только за счет госсубсидий. Более бедным государствам Восточного региона придется пойти на регулирование тарифов на электроэнергию или введение ограничений по использованию «тепла». В противном случае Польшу и страны Балтии будут ждать массовые социальные протесты, заключил эксперт.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+