«США сделают себе только хуже»: как новые санкции ударят по американцам

Если Конгресс одобрит новый пакет жестких санкций против России, это обернется против самих же США, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Следствием ограничений станет нарушение товарооборота между странами, прежде всего, в сырьевом секторе. При таком раскладе стоимость барреля марки Brent поднимется выше $100. Отключение же от SWIFT не станет катастрофой для России, а вот американские банки столкнутся с ростом комиссионных расходов и разгоном и без того рекордной инфляции.

Новая атака Вашингтона

Группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. Инициативу американского чиновника уже поддержали в Совете национальной безопасности, в дальнейшем ее должны рассмотреть в Сенате. Для одобрения законопроекта на высшем уровне потребуется минимум 60 голосов, что может затянуть процедуру.

В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение страны от международной расчетной системы SWIFT.

Еще одной мерой, по задумке группы демократов, должен стать запрет на проведение операций с первичным и вторичным госдолгом России. По словам Роберта Менендеса, новые меры должны стать важным сигналом, который покажет Кремлю, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

Отключение России от SWIFT

В случае отключения России от межбанковской системы SWIFT Москва будет искать иностранных посредников для проведения валютных операций. В таком случае санкции США напрямую затронут и иностранные финансовые системы, включая японскую, китайскую и европейскую. Это также усложнит денежные расчеты в долларах между Москвой и Вашингтоном, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. «Никакой конкуренции между Россией и США за газовый рынок ЕС нет» Рекордные поставки американского СПГ в январе 2022 года не будут угрожать долгосрочному транзиту... 11 января 19:12

По словам экономиста Татьяны Куликовой, данная мера нанесет в большей степени удар по самим США, чем по России. Отключение от SWIFT приведет не только к сближению России с Китаем, но и станет сигналом для других стран к переходу на расчеты в национальных валютах.

«Десятки миллиардов долларов вернутся в Америку, это ничто по сравнению с триллионными вливаниями ФРС США в национальную экономику. Но если примеру Москвы последует еще ряд государств, то это уже может привести к росту и без того рекордной за 40 лет инфляции (7% — прим. ред.) в Штатах», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что у Москвы уже есть собственный аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Даже Иран, которого отключили от международной банковской системы, чувствует себя достаточно спокойно в финансовом плане.

В свою очередь, доцент Департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве России Светлана Зубкова связала отключение от SWIFT с неизбежным ростом комиссионных расходов американских банков. По ее словам, для финансовых организаций США это станет неприятным сигналом.

«Отчетность крупных американских банков свидетельствует о росте выручки, в первую очередь, росте процентных и комиссионных доходов. Инфляция пока только положительно влияет на их деятельность. Ситуация может кардинально измениться в случае отключения России от SWIFT. В США это понимают и вряд ли пойдут на такие беспрецедентные меры», — объяснила Зубкова.

Санкции против банковского сектора

По состоянию на 2020 год, американские компании PepsiCo и Cargill занимались в России реализацией крупных инвестпроектов — строительством заводов по производству соленых снеков и этилового спирта общей стоимостью 15 млрд рублей. Эти компании кредитовались, в том числе, и в российских банках.

Однако отечественные финансовые организации получали кредиты и у зарубежных банков. И впоследствии давали ссуды иностранным инвесторам. Усложнив условия такого кредитования для российских финансовых организаций, США сильно ударят по двустороннего товарообороту с Москвой, считают эксперты.

Запрет на операции с госдолгом России

В настоящее время американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях, но могут покупать российские гособлигации на вторичном рынке. Полный же запрет на проведение операций с первичным и вторичным госдолгом поставит крест на перспективах американских инвесторов заработать на российском рынке ценных бумаг. Иными словами, сенаторы США подобной мерой бьют по собственным же гражданам, считает Куликова.

«Сейчас доля нерезидентов на рынке российского госдолга составляет порядка 20%, значительная часть из них — американцы. Новыми санкциями Вашингтон сделает себе только хуже, лишив хедж-фонды возможности получать прибыль с растущих в цене облигаций российского госдолга», — объяснила Куликова.

Удар по мировому рынку нефти

Новые санкции Вашингтона против Москвы с большой долей вероятности осложнят экспорт российских нефтепродуктов в США. Это нанесет ущерб внутреннему сырьевому рынку Штатов, который и без того сильно зависит от сырьевого импорта. Россия является вторым экспортером нефти в США. Ограничения могут лишить американцев сотни тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, сокращение нефтяного предложения усилит топливный кризис в Америке, полагают эксперты. «Рост цен — рост зарплат — рост цен». Почему российская экономика близка к перегреву Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов считает, что экономика страны... 30 декабря 10:39

Пик стоимости бензина в США пришелся на октябрь 2021 года. Тогда средняя цена литра топлива по стране достигла рекордных за семь лет показателей — выше 1 доллара. По словам управляющего партнера инвестиционной компании PFL Advisors Федора Наумова, мировой рынок нефти сейчас реагирует на любые триггеры извне. Поэтому даже незначительное сокращение поставляемых объемов сырья приведет к удорожанию топлива внутри США.

«Основной канал воздействия на инфляцию в США — нефть. Россия — второй сырьевой экспортер в мире и в Штатах, в частности. Сейчас рынок нефти и так дефицитный, биржевые цены уже подскочили до $85 за баррель. Москва — очень большой игрок, нефть может пойти и на $100, и даже выше», — заключил эксперт.