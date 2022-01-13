Рубль подешевел из-за напряженности в переговорах России с Западом

По итогам дневной сессии рублевый индекс Московской биржи снизился на 4,05% - до 3674,73 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,94%, до 1516,99 пункта. Российский рубль подешевел по отношению к мировым валютам. Эксперты полагают, что это связано с обострением геополитических рисков и напряженностью в отношениях между Россией и Западом.

Политика и коронавирус

С утра положение дел на российском рынке акций было умеренно позитивным, но во второй половине торговой сессии рублевые активы резко просели. Индексы Мосбиржи и РТС упали на 4,05 — 5,94%.

«Причиной стало заявление МИД России о том, что оснований для проведения нового раунда переговоров с Западом по гарантиям безопасности в ближайшее время нет, поскольку представители США, блока НАТО дали понять российской стороне, что не готовы двигаться к компромиссам», — приводит ТАСС слова инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина.

По его словам, неустойчивость проявил и общерыночный фон. На первый план вновь вышла статистика по коронавирусу. За сутки 12 января в мире установлен новый рекорд прироста заболевших в мире - 3,4 млн. Львиная доля новых случаев приходится на США. Скорость распространения штамма омикрон «обескураживает». Падение курса рубля усилилось Курс рубля наращивает падение, следует из данных Московской биржи . 13 января 22:53

«При этом сегодня вышла слабая статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за минувшую неделю (230 тыс. при прогнозе 200 тыс.)», — заметил эксперт.

Сформировать отскок перед выходными в условиях внешнеполитической напряженности и рекордов пандемии рублевым активам будет непросто, уверен Бахтин.

«При этом и для развития панических продаж конкретных поводов не просматривается. Поддержку российским активам могут оказать высокие цены на нефть, сорт Brent приблизился к $85 за баррель», — сказал эксперт.

Согласно прогнозам «БКС Мир инвестиций», 14 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3670-3770 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75-76,5 рубля. Целевые диапазоны закрытия завтрашних торгов «Фридом Финанс» для индекса Мосбиржи и курсов долларов и евро составляют 3710-3800 пунктов, 74,8-76,3 рубля и 85,6-87,6 рубля соответственно.

Падение рубля

Вместе с тем, в четверг доллар вырос на 1,48%, - до 76,18 рубля, а евро - на 1,86%, до 87,35 рубля.

Курс рубля ослаб на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Россия найдет альтернативы в случае введения новых санкций США.

Так, до публикации заявления курс доллара составлял 74,81 рубля (+0,14%), а курс евро находился на отметке в 85,78 рубля (+0,32%). После публикации новости, к 15 часам, доллар рос на 0,4%, до 75,01 рубля, евро - до 85,98 рубля (+0,56%). Тенденция удешевления российской валюты сохранялась до вечера.

«Оголтелые противники»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью телеканалу RTVI: Москва найдет альтернативные решения, чтобы справиться с прессингом Запада и с введением новых санкций.

По его словам, наиболее «оголтелые противники» России среди американских политиков, аналитиков и политологов, понимающие, что все применявшиеся до сих пор санкции против Москвы ожидаемого ими эффекта не дали, тем не менее приходят к выводам, что надо «дальше наращивать этот прессинг». Курс рубля резко снизился после заявлений Рябкова После заявлений замглавы МИД России Сергея Рябкова рубль подешевел по отношению к мировым валютам, а... 13 января 18:09

«Мы найдем альтернативы, что бы ни было. Россия никогда под давлением не прогибалась, никогда не поддавалась под угрозами и при шантаже», — сказал Рябков.

Он также удивился, что «серьезнейшие люди» в США, которые «не понаслышке знают, что такое Россия», приходят к выводу, что если «еще чуть-чуть поднажать, то все и случится».

«Это против даже склада нашего психологического, против всей нашей истории и нашего самосознания», — заключил дипломат.

Кроме того, в четверг стало известно, что Евросоюз продлил экономические санкции против России.

«Сегодня Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении отдельных секторов экономики России, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года», — говорится в заявлении стран Евросоюза.

Санкции направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. В частности, некоторым банкам и компаниям ограничен доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС. Также существует запрет на импорт и экспорт оружия, товаров двойного назначения. Кроме того, Евросоюз ограничил доступ к технологиям и сервисам для добычи и разведки нефти.