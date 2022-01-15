Путин поручил правительству разработать проект железной дороги на Крайнем Севере

Новую железную дорогу могут начать строить на севере России в Ненецком автономном округе (НАО). Соответствующее поручение дал премьер-министру Михаилу Мишустину президент Владимир Путин. Предполагается создание маршрута до выхода к Баренцеву морю недалеко от поселка Индига. Там в 2024 году планируют построить новый морской порт, через который с помощью железной дороги с Северным Ледовитым океаном свяжутся северный Урал и Коми.

Правительство РФ должно к 10 мая предоставить предложения по созданию железнодорожного маршрута – выхода к Баренцеву морю в районе Индиги. Об этом говорится в перечне поручений президента по вопросам развития транспорта, опубликованном на сайте Кремля.

«Представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги», — поручил Мишустину Путин.

В районе поселка Индига в Ненецком автономном округе (НАО) может начаться во второй половине 2024 года строительство глубоководного морского порта. Как сообщил в сентябре владелец корпорации AEON Роман Троценко в разговоре с ТАСС, проект порта может привлечь более 300 млрд рублей инвестиций.

Новый морской порт предполагает мощность в 80 млн тонн грузов – коксующегося угля, древесины, удобрений, химических продуктов и бумаги.

Для порта Индиги требуется строительство железной дороги из Сосногорска в Индигу — часть проекта «Баренцкомур». Он предполагает, в свою очередь, строительство железнодорожной магистрали, которая соединит Индигу с Троицко-Печорском, Полуночным и Сургутом.

Баренцкомур станет новым маршрутом для экспорта из Республики Коми, Пермского края, Уральского, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов. Это позволит российским компаниям не использовать прибалтийские и украинские порты из-за нехватки мощностей портов в РФ.

Гигантские проекты на Севере

С недавних пор власти решили вернуться к заброшенным советским руководством огромным северным стройкам. К примеру, был видоизменен и переработан под современные реалии незавершенный проект Трансполярной магистрали, которую строили силами заключенных ГУЛАГа с 1928 года — так и не достроив.

Вместо этого в РФ решили проложить Северный широтный ход. Инвесторов начали искать еще в 2013 году, проект оценивали в более чем 130 млрд рублей. В апреле 2020 года РЖД сообщила, что усилит инфраструктуру Северного широтного хода (СШХ). Эта железнодорожная магистраль должна соединить Северную и Свердловскую железные дороги. Участок станет элементом единой арктической транспортной инфраструктуры, которая поможет осваивать природные ресурсы арктической зоны.

Запланировано строительство мостовые переходов через реки Обь и Надым, а также железнодорожная ветка от Салехарда до Надыма. Эксперты также считают этот проект прорывным для индустрии Западной Сибири Урала и Урала – благодаря его реализации путь до Мурманска станет короче почти на 2 тысячи километров, а до северной столицы – на полторы. Сегодня железнодорожные маршруты с Урала пролегают в основном через Москву и через южную часть Северной дороги.

Сроки строительства Севширхода неоднократно переносились из-за нехватки средств для реализации проекта. В апреле 2021 года Путин заявил, что Северный широтный ход пора запускать. «Это железнодорожная магистраль, которая даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается, его пора давно запускать, для этого есть все возможности», — подчеркнул глава государства.