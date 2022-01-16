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Бизнес

«Ядерная бомба для рынка»: в ФРГ рассказали о последствиях отключения России от SWIFT

Лидер ХДС Фридрих Мерц призвал не отключать Россию от SWIFT

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Reuters
Если Россию отключат от системы межбанковской передачи данных SWIFT, то случится массовый экономический спад во многих странах мира. Такое мнение выразил будущий глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. По его словам, отключение от SWIFT сравнимо с ядерным взрывом на рынке. Схожее мнение высказывали ранее и другие немецкие политики и эксперты.

Отключение России от межбанковской системы обмена данными о транзакциях SWIFT вызовет негативные последствия для мировой экономики. Об этом заявил будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц, передает агентство DPA.

«Если произойдет что-то подобное, я думаю, произойдет массовый экономический спад», — сказал политик.

«Это может быть ядерной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», — добавил он.

Политик призвал «не трогать SWIFT». Пострадать, по его словам, может также торговля между Россией и Европой.

США рассматривают антироссийские санкции с использованием SWIFT как одну из мер воздействия на Москву в случае эскалации украинского кризиса. Сенаторы от Демократической партии подготовили законопроект, предполагающий введение блокирующих вторичных санкций в отношении SWIFT и российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) – аналога SWIFT.

10 января агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что крупнейшие страны Европы опасаются последствий жестких экономических санкций против России из-за потенциального вреда для собственных экономик.

Европейские союзники США едины в намерении предотвратить возможное вторжение России на Украину. Тем не менее, «эта группа [стран] все еще осуществляет экономико-правовую оценку возможных санкций».

Собеседники агентства обратили внимание, что представители европейских государств имеют разные взгляды на отношения с Россией, полного единогласия в этом вопросе среди них пока нет, поэтому выработать конкретные меры в отношении РФ будет сложно.

15 января немецкое издание Tagesshau сообщило в аналитическом материале, что Россия может уменьшить ущерб от санкций со стороны Запада, использовав СПФС как «уловку».

«Это (российский аналог SWIFT — «Газета.Ru») едва ли приживется на международном уровне, но эксперт по информационным технологиям Ян Оттинг подозревает, что он может стать уловкой», — говорится в материале.

По словам Оттинга, Россия использовала в своей платежной системе аналогичные со SWIFT структуру и формат данных. Программы почти одинаковые, и их легко сделать совместимыми. Из этого следует, что западные банки могут использовать SWIFT для отправки денег в соседние с РФ государства, а затем средства через российскую платежную систему СПФС будут переводиться в Россию.

Тем не менее, если Россию отключат от SWIFT, то российские банки лишатся возможности проводить операции с другими финансовыми учреждениями. Это нанесет огромный удар не только по РФ, но и всему миру, убеждены немецкие аналитики. Из-за невозможности осуществить транзакции могут прекратиться поставки нефти и газа из России, что в результате приведет к резкому росту цен на углеводороды, говорится в материале Tagesshau.

14 января председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес заявил, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики стран Запада.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — рассказал Хермес.

Он подчеркнул, что в случае, если Россию все-таки отключат от международной системы платежей, то Москва усилит свои экономические связи с Пекином. В результате такого развития событий Запад «не получит никакого выигрыша».

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что отключение страны от системы SWIFT не будет выгодно западным странам. Как пояснил министр, в случае отключения России от системы Европе придется отказаться от российских товаров.

«SWIFT — это система информационных сообщений о транзакциях, будь то внутри или за рубежом. <…> Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия — участник международного рынка», — подчеркнул он.

По словам первого заместителя главы Банка России Ольги Скоробогатовой, исключение РФ из системы SWIFT было бы невыгодно также другим странам-участницам и банкам-регуляторам. «SWIFT — это кооператив, там участвуют больше 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях в части России на данный момент нет. Мы надеемся, что это и не случится, потому что это невыгодно и другим странам, и другим регуляторам с точки зрения бизнеса, который ведут наши страны», — сообщала она в конце прошлого года.

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