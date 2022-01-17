«Берлин сделал выводы»: почему «Северный поток — 2» простаивает

Процедура сертификации «Северного потока — 2» не должна зависеть от политической конъюнктуры. Об этом заявили в МИД РФ.
«Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать», — считают в МИДе.
Российские дипломаты добавили, что СП-2 внесет значительный вклад в обеспечение европейской энергетической безопасности.
Незадолго до этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин «сделал геостратегические выводы» и намерен принять «подходящие меры вместе с партнерами» в случае эскалации на Украине.
«Мы как новое немецкое правительство четко заявили в коалиционном соглашении, что проекты в сфере энергетической политики должны соответствовать праву ФРГ и Евросоюза. Это касается и «Северного потока — 2». В настоящее время этот проект не полностью соответствует европейскому праву, поэтому процесс сертификации приостановлен»,
— сообщила Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.
После визита на Украину глава МИД ФРГ посетит Москву. Перед дипломатической поездкой она заявила, что во время российско-немецких переговоров ей важно обозначить позицию, которую занимает Германия.
По ее словам, новое правительство ФРГ заинтересовано в стабильных отношениях с Россией. «Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный», — сказала дипломат.
В МИД Германии заявили, что на переговорах в Москве министры иностранных дел России и ФРГ Сергей Лавров и Анналена Бербок обсудят вопросы европейской безопасности, а также ряд двухсторонних и международных тем.
Бербок в конце декабря заявила журналистам Die Zeit, что Германия должна сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» исключительно на основе европейского законодательства.
По ее словам, в процессе дальнейшей сертификации будет играть роль вопрос энергобезопасности. Бербок подчеркнула, что энергию нельзя использовать «в качестве оружия для дестабилизации Европы». Предыдущее правительство Германии договорилось с американскими властями, что запуск «Северного потока — 2» окажется «под вопросом», если Россия «вторгнется на Украину», добавила она.
Москва сообщения СМИ о якобы планируемом нападении на Украину последовательно отрицает. Кроме того, Кремль и «Газпром» регулярно заявляют о коммерческом характере проекта «Северный поток — 2».
11 декабря газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что новый министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок «попала в переплет» из-за газопровода СП-2. Будучи сопредседателем оппозиционной партии «Зеленые», Бербок выступала против трубопровода. После выборов «зеленые» создали коалицию с социал-демократами (СДПГ) и вошли в состав правительства. И Бербок, получившей министерский портфель, пришлось смириться с тем, что СДПГ не готова отказываться от «Северного потока — 2».
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября 2021 года. Оператор проекта ожидает разрешения от властей Германии на его эксплуатацию.