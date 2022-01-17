Россию передумали отключать от SWIFT

Российские банки не будут отключать от системы SWIFT в качестве санкций, сообщают немецкие СМИ со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. Вместо этого власти США и Евросоюза готовят точечные экономические меры против крупнейших кредитных организаций России. При этом Берлин настаивает, чтобы в пакете санкций были исключения для беспрепятственной покупки топлива у компаний из РФ.

Власти США и Евросоюза разработали альтернативу отключению российских банков от системы обмена межбанковскими данными SWIFT, которое больше не рассматривается в качестве возможной меры. Об этом немецкой газете Handelsblatt заявили правительственные источники.

Против РФ могут быть использованы точечные экономические меры – ограничения в отношении крупнейших российских кредитных учреждений. При этом, говорится в материале, Германия требует от Вашингтона исключений – чтобы не возникало проблем с оплатой российских нефти и газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в этот четверг должен встретиться в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Они будут обсуждать санкционную политику двух стран.

При этом в Белом доме после публикации материала Handelsblatt заявили, что ни один из вариантов санкций не исключен.

«Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину»,

— заявил чиновник из Совета национальной безопасности Белого дома в разговоре с ТАСС.

14 января глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес отметил в беседе с изданием WirtschaftsWoche, что отключение России от системы SWIFT создаст значительные проблемы для экономики западных стран.

«Россия значительно сильнее интегрирована в мировую экономику, чем, например, Иран. Поэтому ее отключение от SWIFT создаст и у нас значительные проблемы на рынке», — сказал экономист.

По словам Хермеса, если РФ все же отключат от SWIFT, то Москва может ответить усилением экономических связей с Китаем. Поэтому условный Запад «не получит никакого выигрыша».

«Западные банки и кредитные институты потеряют миллиарды, а текущие деловые контакты будут настолько усложнены, что многие сделки потеряют смысл», — резюмировал он.

16 января будущий председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц высказался в похожем ключе. По его мнению, отключение России от SWIFT вызовет негативные последствия для мировой экономики.

«Это может быть ядерной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг», — добавил он. Политик призвал «не трогать SWIFT».

США рассматривали антироссийские санкции с использованием SWIFT как одну из мер воздействия на Москву в случае эскалации украинского кризиса. Сенаторы от Демократической партии подготовили законопроект, предполагающий введение блокирующих вторичных санкций в отношении SWIFT и российской Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) – аналога SWIFT.

15 января немецкое издание Tagesshau сообщило в аналитическом материале, что Россия может уменьшить ущерб от санкций со стороны Запада, использовав СПФС как «уловку». Опрошенные журналистами эксперты рассказали, что Россия использовала в своей платежной системе аналогичные со SWIFT структуру и формат данных. Западные банки могут использовать SWIFT для отправки денег в соседние с РФ государства, а затем средства через российскую платежную систему СПФС будут переводиться в Россию.

Тем не менее, если Россию отрежут от SWIFT, то российские банки лишатся возможности проводить операции с зарубежными финансовыми учреждениями. Это нанесет огромный удар всему миру, убеждены немецкие аналитики. Из-за невозможности осуществить транзакции могут прекратиться поставки нефти и газа из России, что в результате приведет к резкому росту цен на углеводороды, сообщила Tagesshau.

Стоит добавить, что SWIFT не подчиняется властям США или ЕС. В самой компании ничего по поводу возможного отключения РФ от своей системы не говорили.

«Никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT не просматривается, мы подчеркивали это неоднократно в течение года. Эта риторика периодически то затихает, то появляется с новой силой», — говорил в конце 2021 года директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.