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Бизнес

Как власти и банки будут бороться с россиянами, играющими в онлайн-казино

ЦБ поспорил с Росфинмониторингом и Роскомнадзором о методах блокировки платежей онлайн-казино

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Центробанк, Росфинмониторинг и Роскомнадзор не могут договориться о формате доступа банков к Единому реестру доменных имен, выяснила «Газета.Ru». Он нужен для выявления нелегальных онлайн-казино, но каждое ведомство предлагает свой подход. О позициях всех участников дискуссии — в нашем материале.

Госдума в июне 2021 года приняла закон (355-ФЗ), дающий Федеральной налоговой службе (ФНС) право блокировать без суда сайты платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Цель новации – ограничить перевод денег граждан в пользу организаторов незаконных онлайн-казино и лотерей. Должен появиться «черный список» иностранных банков и зарубежных платежных систем, которыми россияне пользуются для перевода денег в пользу запрещенных в России организаторов азартных игр и лотерей. Новый реестр должна вести ФНС. Пока он не работает.

До принятия поправок российским банкам было не запрещено переводить деньги со счетов и электронных кошельков российских граждан в адрес иностранных платежных организаций. А последние могли переводить средства уже онлайн-казино и лотереям. По новому закону банк должен отказывать в проведении таких платежей, если адресат включен в перечень ФНС.

В ФНС поясняют, что пока не примут соответствующие нормативные акты, списки будут публиковаться на сайте налоговой.

«Нормативные правовые акты ФНС и Банка России, которые разрабатываются во исполнение 355-ФЗ, в настоящее время не утверждены, поэтому «Перечень иностранных лиц, осуществляющих переводы в пользу нелегальных организаторов азартных игр», а также «Перечень иностранных банков» будут размещены на официальном сайте ФНС (www.nalog.ru) после принятия соответствующих нормативных правовых актов», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе службы.

Пока этих перечней нет, банкам для исполнения закона нужен доступ к Единому реестру доменных имен, который формирует Роскомнадзор. В этот список вносятся адреса компаний, деятельность которых запрещена в России, в том числе онлайн-казино. В 2019 году Роскомнадзор сообщал, что включил в «черный список» более 30 тыс. ресурсов с рекламой казино или виртуальными игровыми автоматами. Это наиболее свежая статистика.

Три ведомства – три варианта

Для того, чтобы ликвидировать проблему, ЦБ, Росфинмониторинг и Роскомнадзор должны согласовать параметры доступа кредитных организаций к реестру. «Газете.Ru» удалось выяснить позиции всех трех сторон.

В пресс-службе Росфинмониторинга «Газете.Ru» сообщили, что сейчас реестр позволяет банкам получать информацию только в режиме «запрос--ответ», что влечет трудовые и временные затраты, а также усложнение процедуры надлежащей проверки клиента. Соответственно, у кредитных организаций возникают сложности с исполнением 115-ФЗ: они не могут в автоматическом режиме проверять сайты клиентов в реестре. ЦБ, понимая проблему, отложил штрафы для банков за неисполнение закона до 1 апреля 2022 года.

«Банк России поддерживает необходимость предоставления банкам прямого доступа к реестру, — рассказали в пресс-службе ЦБ. — Сейчас такую совместную работу ведут Роскомнадзор, Росфинмониторинг и Банк России. Предоставление прямого доступа позволит автоматизировать работу с реестром».

За расширение возможностей кредитных организаций выступают и в Росфинмониторинге, предлагая свой вариант.

«Для своевременного и качественного исполнения требований национального антиотмывочного законодательства одним из оптимальных вариантов видится возможность скачивания реестра: у банков должна быть возможность подгружать список в свои информационные системы», — уточнили представители финразведки.

У Роскомнадзора иная позиция. Ведомство выступает за частичный доступ кредитных организаций к списку — «доступ только в части информации, касающейся банков», сообщил «Газете.Ru» источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что не комментируют тему.

«Выигрыш от нелегального онлайн-казино будет заблокирован, в остальном россияне не пострадают»

Зампред Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов сообщил «Газете.Ru», что прямой доступ банков к реестру был бы полезен. Хотя обрабатывать его без коммерческих сервисов способны только крупные игроки с сильным IT-направлением, добавил он. Для остальных и сейчас есть коммерческие сервисы, позволяющие автоматизировать процедуру проверки, подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

«Закон предписывает кредитным организациям проверять не только клиентов, но и контрагентов по операциям, — пояснил эксперт. — Проводить такой контроль можно будет, если у банка будет доступ к реестру и автоматизированное решение по работе с ним. При этом граждане, если они не переводят деньги нелегальным онлайн-казино и не оплачивают услуги организаций, заблокированных Роскомнадзором, никак не пострадают. В противном случае банк уже сейчас может отказать в проведении таких транзакций россиянам: в отсутствии доступа к реестру банки используют коммерческие решения для проверки клиентов и контрагентов».

Зампред НСФР уточнил, что отказ по закону 355-ФЗ применяется только к операции: деньги на счете россиян, которые решили перевести деньги, никак не блокируются.

«Совершай другую законную операцию, и все будет в порядке. Отказ — только в переводе в пользу нелегального онлайн-казино или поставщика платежных услуг, обслуживающего такое нелегальное казино — пояснил эксперт. — При получении выигрыша от нелегального онлайн-казино выплата в России тоже может быть заблокирована».

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