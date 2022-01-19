«Если Россия нападет на Украину, то будет проводить расчеты беличьими шкурками»

Резкое сокращение вложений России в госдолг США ударит прежде всего по самой Москве. Американские бумаги являются самыми надежными в мире, обладая доходностью в 2-3%, говорят эксперты. Дедолларизация, курс на которую объявили российские власти, также не станет успешной — в ближайшие десятилетия валюту США не сможет заменить ни золото, ни тем более китайский юань.

Москва дистанцируется от Вашингтона

Россия сократила вложения в госдолг США. Согласно отчетности американского Минфина, Москва снизила объем инвестиций в ценные бумаги Штатов с $3,72 млрд в октябре до $2,409 млрд в ноябре. При этом объем долгосрочных облигаций сократился более чем в пять раз — с $554 млн до $101 млн, а краткосрочных — с $3,166 млрд до $2,308 млрд.

Тройка крупнейших держателей американских ценных бумаг осталась неизменной. Лидером по вложениям в облигации Штатов оказалась Япония ($1,34 трлн), следом с заметным отставанием расположились Китай ($1,08 трлн) и Великобритания ($621,6 млрд). Еще двумя крупными инвесторами в госдолг США стали Люксембург ($334,4 млрд) и Ирландия ($331,2 млрд). России нет даже в десятке крупнейших держателей американских ценных бумаг.

Сколько может потерять Россия

В разное время доходность от вложений в ценные бумаги США составляла 1-3% годовых. По словам президента Союза «Евразийский Бизнес Альянс» Андрея Морозова, оставлять резервы в американских гособлигациях в последнее время становится все более рискованным. Угроза ввода новых финансовых антироссийских санкций заставляет Кремль придерживаться осторожного инвестиционного курса в американские ценные бумаги.

«Россия ничего не потеряет, ведь оставаться сейчас в ценных бумагах Штатов небезопасно. В сложившихся экономических реалиях и политической действительности Москве невыгодно идти по пути Китая, наращивая вложения в госдолг США. Подобные инвестиции — это не рычаг давления, а зависимость от США», — объяснил аналитик. «США сделают себе только хуже»: как новые санкции ударят по американцам Если Конгресс одобрит новый пакет жестких санкций против России, это обернется против самих же США, уверены... 13 января 20:36

В свою очередь, директор банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков в беседе с «Газетой.Ru» не согласился с этой позицией. Эксперт отметил, что какими бы жесткими ни были политические отношении между Россией и США, альтернативных рынков ценных бумаг для России в мире нет.

«Рынок ценных бумаг США на данный момент — самый большой по объему, к тому же абсолютно безопасный (дефолт по бумагам казначейства не объявлялся никогда — «Газета.Ru»). Именно по этой причине американские treasuries сейчас самые привлекательные для вложений.

Российские же власти, пытаясь уйти с этого рынка, ведут себя как слон в посудной лавке, демонстрируя мнимую экономическую независимость», — резюмировал эксперт.

Не только политическое решение

Политика российских властей по активному выводу резервов из американских гособлигаций началась в 2014 году на фоне кризиса между Россией и Украиной и присоединения Крыма, после которого западные страны ввели против Москвы санкции. Следующий виток по выводу резервов из госдолга США произошел в 2018-м, став политическим ответом РФ на очередной пакет международных санкций. С тех пор российские вложения в американские ценные бумаги за редким исключением неизменно сокращались.

Управляющий партнер фирмы в сфере инвестиционного консалтинга и управления активами Wolfline Capital Никита Долгий отметил, что причинами подобной стратегии Москвы стали не только политические, но и экономические факторы. Так, на снижение привлекательности американских ценных бумаг повлияла денежно-кредитная тактика Федеральной резервной системы (ФРС) США. «Нефть очень плохо вошла в 2022 год. Из-за геополитики серьезно лихорадит рынок» Рекордный с 2014 года рост цен на нефть во многом вызван геополитической напряженностью... 18 января 22:16

«С 2019 по 2021 год снижение и поддержание около нулевой ставки ФРС, в любом случае, не обеспечивало прироста доходности российского госпортфеля. Ввиду глобального роста инфляции американский регулятор в ближайшее время собирается поднимать процентную ставку, и реальная доходность инвестиций в госбумаги США будет падать», — объяснил аналитик.

По его словам, Россия скупала госбумаги США не столько из-за высокой доходности, сколько по причине высокой ликвидности и практически нулевых рисков. С марта по май 2018 года инвестиции Москвы в госдолг Штатов упали почти на 84% — с $120 млрд до $49 млрд. «На вырученные средства ЦБ России тогда купил золото, евро и юани. Политика диверсификации продолжается и сейчас», — подчеркнул Долгий.

Диверсификация «по-китайски»

Кроме сокращения вложений в госдолг США Россия в последние годы демонстрирует политику по замещению доллара в валютных резервах страны в пользу золота, а также диверсификацию в межнациональных расчетах, используя, в частности, китайские юани. В этом плане Москва могла бы вложить средства в азиатский рынок гособлигаций. Однако тот же Китай, как и любая страна мира, включая США, не застрахована от финансовых кризисов, считают эксперты. Нефть не спасла. Что обрушило российский рынок акций Падение на российском рынке финансов началось уже на первой полноценной рабочей неделе после Нового... 19 января 16:41

Китайские ценные бумаги сейчас представляют для зарубежных инвесторов достаточно неплохую привлекательность из-за низкой инфляции в стране, подчеркнул Долгий.

«Китайский рынок облигаций занимает третье место в мире, а его объем составляет около 95% ВВП ($17,9 трлн на конец 2021 года — «Газета.Ru»). С одной стороны, доходность китайских бумаг, тоже будет невысокая, как и в случае с США. Однако и инфляция в азиатской стране сейчас сдерживается государством на уровне всего 0,9-1,2%.

Поэтому средства Банка России могут быть вполне переложены в китайские госбумаги, а также драгметаллы», — подчеркнул эксперт.

Доллар не вытеснит даже золото

Юань по сей день остается свободно конвертируемой валютой, курс которой полностью зависит от денежно-кредитной политики китайских властей. В отличие от юаня, доллар — мировая валюта с многовековой историей, которая почти не зависит от мировой инфляции. Все эти факторы делают американскую валюту безальтернативной для глобальной экономики, уверены эксперты. «Ядерная бомба для рынка»: в ФРГ рассказали о последствиях отключения России от SWIFT Если Россию отключат от системы межбанковской передачи данных SWIFT, то случится массовый экономический спад... 16 января 20:26

«Вы можете сколько-угодно отказываться от долларовых расчетов в ЕАЭС, но в чем вы будет потом хранить средства — в казахских тенге? Это смешно. В Венесуэле в свое время был любопытный персонаж — экс-президент Уго Чавес. В 2010 году Россия поставила латиноамериканской стране вооружения на $4 млрд. С целью «уколоть» Вашингтон, Кремль перевел контракт в венесуэльские боливары. Что стало потом с курсом этой валюты — лучше не описывать словами», — напомнил Солодков.

По его мнению, вложения России в золото вместо юаня стали бы для страны более привлекательным инвестиционным вариантом. Однако курс драгметалла также подвержен ценовым колебаниям, порой достаточно резким. Но что самое главное: сколько бы золотых запасов ни находилось в России, они все равно не спасут экономику страны в случае геополитического кризиса.

«Если Россия нападет на Украину, Кремль добьется отказа от доллара без какой-либо помощи со стороны ЦБ, а межнациональные расчеты в рамках того же ЕАЭС будут проводиться беличьими шкурками или юанями.

При подобном раскладе даже отключение страны от SWIFT покажется цветочками», — заключил Солодков.