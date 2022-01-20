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Бизнес

Биткоин по $400 тысяч: возможно ли это в 2022 году

Эксперты оценили прогноз по росту биткоина на 900% в 2022 году

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Depositphotos
Биткоин в этом году может подорожать до $400 тысяч, или почти на 900%, заявил основатель и Quantum Fintech Group Гарри Йе. По его мнению, рынок криптовалют может вырасти из-за массового использования стейблкоинов – цифровых монет, курс которых привязан к каким-то материальным активам. «Газета.Ru» узнала, может ли биткоин достичь такой отметки, и что может повлиять на его курс.

Курс биткоина может достичь отметки в $400 тыс. в течение следующих 12 месяцев, заявил основатель и управляющий партнер Quantum Fintech Group Гарри Йе в интервью Bloomberg. Это почти на 900% выше текущего значения. По данным CoinGecko на 13:23, биткоин торговался на уровне $42,1 тыс.

Инвесторы будут использовать биткоин для того, чтобы защититься от инфляции, поскольку ФРС (Федеральная резервная система США), по мнению Йе, будет продолжать выпуск денег.

Криптовалютный рынок в целом сейчас находится в преддверии суперцикла роста, и у него есть большие перспективы, считает эксперт. По его мнению, к подорожанию цифровых активов может привести начало массового использования стейблкоинов.

«Нынешняя ситуация очень похожа на «бычий» рынок в 2017 году. Мы определенно находимся в середине «бычьего» рынка. Но он становится более уникальным, чем последний цикл роста, поскольку тогда не было распространено использование стейблкоинов, которых много на текущем «бычьем» рынке», — сказал Гарри Йе.

Что такое стейблкоины

Стейблкоины – это цифровые монеты, курс которых привязан к каким-то материальным активам. Например, к обычным (фиатным) валютам, драгоценным металлам, ценным бумагам, нефти и т.д. Это помогает стабилизировать стоимость цифровых валют, поскольку их рынок подвержен серьезным колебаниям.

Первым в истории стейблкоином стала цифровая валюта USDT от компании Tether, которая была выпущена на рынок в 2015 году. Она привязана к доллару США в соотношении 1:1.

Стейблкоины помогают приблизить цифровые валюты к реальному миру, отметил основатель платформы стабильных криптовалют Stasis Григорий Клумов в беседе с РБК. Он пояснил, что, в отличие от обычных денег, у блокчейна есть свои метрики: размеры блока, число транзакций, хешрейт (вычислительная мощность). За счет использования стейблкоинов можно создать актив, который можно воспринимать, как единицу измерения ценности. Такие цифровые монеты удобны для инвесторов: например, можно конвертировать криптовалюту в стейблкоины, чтобы переждать колебания на рынках.

Со временем стейблкоины могут стать альтернативой привычным фиатным деньгам в странах, где курс национальной валюты нестабилен, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, популярность цифровых активов, которые привязаны к каким-то материальным ресурсам, будет расти.

В Банке России неоднократно заявляли, что криптовалютный рынок связан с определенными рисками, и нуждается в регулировании. Например, их могут использовать злоумышленники в нелегальных целях, а граждане могут потерять свои средства из-за колебаний на рынке. В свежем докладе ЦБ «Криптовалюты: тренды, риски, меры» (есть у «Газеты.Ru») говорится, что даже в случае со стейблкоинами нельзя говорить о том, что это полностью защищает криптоактив от волатильности. В России сейчас разрабатывается проект своего цифрового рубля, платформа для которого, по плану ЦБ, должна быть готова в начале 2022 года. После тестирования будет принято решение об использовании цифровой валюты в стране.

Может ли курс биткоина достичь $400 тысяч

Прогноз по курсу биткоина в $400 тыс. выглядит «избыточно оптимистичным» с учетом текущих рисков, считает аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Переход. По его мнению, такой сильный рост может произойти в случае, если крупнейшие экономики мира решат отказаться от фиатных денег и будут опираться на использование криптовалют. Такой сценарий пока выглядит нереалистичным: центральные банки продолжают скептически относиться к таким активам. Тем не менее, криптоактивы получают все большее практическое распространение, и могут еще долго оставаться востребованными, добавил эксперт.

«Мы ожидаем, что в текущем году рынок будет стагнировать, и цена биткоина может колебаться в широком диапазоне $20-50 тыс.», — сообщил Переход «Газете.Ru».

При этом использование стейблкоинов вряд ли станет причиной такого сильного роста биткоина, считает финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. По его словам, сейчас они уже распространены достаточно широко, инвесторы активно используют их в последние годы.

«Сейчас доступ к криптовалюте максимально упрощен, так что слова о каком-то массовом принятии стейблкоинов вызывают недоумение», — заявил Чэнь Лиминь «Газете.Ru».

Он добавил, что на стоимость криптовалюты, и биткоина в частности, влияет спрос и предложение. «С наибольшей вероятностью котировки биткоина могут снизиться до $35 тыс. в обозримом будущем. Впрочем, после возобновления ралли стоимость главной криптовалюты будет способна вырасти до $75-100 тыс.», — полагает эксперт.

По мнению директора Binance в России Владимира Смеркиса, в долгосрочной перспективе биткоин будет прибавлять в цене, хотя по-прежнему будет сохраняться сильная волатильность (особенно в первом квартале 2022 года). Он связывает это с действиями институциональных инвесторов и их интересом к криптовалютному рынку. Кроме того, биткоин по-прежнему будет одним из инструментов для ухода от инфляции.

«В 2021 году мы наблюдали существенный рост среди институциональных инвесторов. В среднем он составил 22% по сравнению с прошлым годом. В 2022 году мы ожидаем дальнейшего роста в этом направлении», — сказал Смеркис «Газете.Ru».

Во время подготовки публикации Центробанк выступил с официальным предложением запретить любые операции с криптовалютами на территории России, в том числе и майнинг.

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