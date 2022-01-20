К каким последствиям приведет индексация пенсий

В четверг Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект об индексации пенсий на 8,6%. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», уверены: покупательская способность пенсионеров после этого не только не вырастет, но и снизится. Все дело — в повышенной инфляции. В то же время сама индексация не внесет большого вклада в рост цен, уверены они.

Норма о повышении пенсий на 2,7 процентных пункта — до 18 984 рубля — была внесена в уже принятый в первом чтении законопроект о социальной пенсии для представителей малочисленных народов Севера. По нему все пенсии россиян должны быть проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года. Законопроект в четверг приняла Госдума во втором и третьем чтении. Таким образом, уже в феврале россияне смогут получить увеличенную выплату от государства.

Страховые пенсии уже повысили с 1 января на 5,9 % — в соответствии с прогнозом Минэкономразвития, по которому инфляция в прошлом году ожидалась на уровне 5,8%.

Впрочем, цены выросли куда более значительно — на 8,39% по итогам 2021 года по данным Росстата. При этом реальный размер назначенных пенсий (пенсия, скорректированная на уровень инфляции) в ноябре, по подсчетам Росстата, снизился на 2,8% в годовом выражении.

В результате президент Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии выше инфляции. Впервые он заявил об этом в рамках ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

«Ощущаемая инфляция намного выше»

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин отметил, что «ощущаемая» населением инфляция намного выше, так как древесина и металл подрожали в два-три раза, продукты на 30-40%, жилье на 15-30% и услуги ЖКХ на 10-15%. При этом рост цен значительно отличается от региона к региону, добавил он.

По прогнозам рейтингового агентства, инфляция установит новые максимумы.

«Годовая инфляция на 2022 год видится не ниже 8-8,5% по текущим цифрам, и повышение ключевой ставки еще на 1 процентный пункт в начале февраля неизбежно», — пояснил Гришунин.

Пенсии ежегодно должны индексироваться на уровень фактической инфляции, считает доцент департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Селютина. Она уточнила, что в бюджет на 2022 год была заложена индексация пенсий в 5,9%, соответствующая прогнозному показателю инфляции.

«Так как фактический уровень инфляции оказался выше прогнозного, ожидаемо, что пенсии проиндексируют еще раз, «задним числом», — пояснила собеседница «Газеты.Ru». — Стоит также отметить, что с 2019 года индексация пенсий превышала уровень инфляции, этот год не станет исключением».

«Индексация поможет пенсионерам подтянуть уровень жизни к реальности, но покупать они смогут меньше»

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что общие расходы государства на индексацию за год составят 550 млрд рублей.

«Главный эффект от индексации пенсий в том, что реальные доходы пожилых граждан останутся в 2022 году примерно на том же уровне, что и в 2021 году», — отметил директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

По мнению Гришунина, индексация поможет пенсионерам «подтянуть» их уровень жизни к реальности, но не вернет их «реальный» уровень пенсий к уровню до 1 января 2021 года. Реальная покупательная способность пенсионеров снизится даже с учетом индексации. Все дело — в инфляции.

«Рост цен в 2022 году будет зависеть от большого количества факторов: мировых цен товаров, соотношения между внутренним спросом и предложением, динамикой курса рубля к доллару, разрешения геополитических разногласий (пока это выглядит крайне маловероятным), жесткости противоэпидемиологических мер в связи с COVID-19 и решимости регулятора бороться с инфляцией»,— пояснил эксперт.

По словам Гришунина, повышенная инфляция на 2022 год выглядит практически неизбежной. Базовый прогноз НРА по продовольственной инфляции в районе 12%, а инфляция по непродовольственным товарам будет в районе 7,5%-8,3%.

Эксперты уточнили, что для существенной части пенсионеров продовольственная инфляция является ключевой. «Расходы пенсионеров сдвинуты в сторону еды и лекарств – а это тот сектор, где инфляция была выше средней», — подчеркнул главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«Индексация не приведет к разгону инфляции»

Само повышение пенсий не внесет существенного вклада в рост цен, уверен Гришунин.

«Пока нам не видится, чтобы индексация пенсий привела к существенному росту инфляции, так как инфляция сейчас больше вызвана ростом мировых цен на товары во всем мире и «разрывом» выпуска в России, — объясняет эксперт.— Также инфляция продолжает подпитывается геополитическими проблемами между Россией и Западом (по оценкам НРА, эти проблемы добавляют 1-2% к инфляции). Перечисленные факторы будут на 90% определять инфляцию, а повышение пенсий лишь незначительно повлияет на инфляцию 2022 года».

По словам заведующего лабораторией развития пенсионной системы НИУ ВШЭ Евгения Якушева, несмотря на положительные тенденции, ожидать индексации пенсий работающим пенсионерам или «разморозки» страховых взносов на накопительную пенсию не приходится: такие решения приведут к значительному росту пенсионных расходов и необходимости увеличить трансферты из федерального бюджета в ПФР.