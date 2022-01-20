«Зачем вызывать раздражение?» Как оценивают идею ЦБ запретить криптовалюты

ЦБ предложил запретить в России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Владеть цифровой валютой можно будет лишь в иностранных юрисдикциях. Опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка призвали россиян не паниковать: запретить оборот криптовалют технологически невозможно.

Решение запретить использование криптовалют в России, если оно действительно будет принято, не станет первым случаем в мировой практике. В беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный напомнил, что в стране уже действует закон, регулирующий оборот цифровых активов. В ЦБ объяснили, как собираются отслеживать майнеров Отслеживать майнеров криптовалюты должны правоохранительные органы, для этих целей возможно... 20 января 19:02

О том, что ЦБ предлагает ввести запрет на территории РФ на выпуск, майнинг и обращение криптовалют, говорится в докладе регулятора «Криптовалюты: тренды, риски, меры». Документ опубликован на сайте Банка России в четверг, 20 января.

«Купля-продажа у нас разрешена только на зарегистрированных национальных площадках, что означает полную деанонимизацию участников.

Но все же очень велик риск, что криптовалюту используют в отмывочных операциях, спонсируют террористов, экстремистов.

Ведь в цифровом пространстве все границы условны, чем и пользуется международный терроризм и преступность, которые все активнее уходят в цифру, используют цифровые валюты для финансовой подпитки своих адептов по всему миру. Пока мы законодательно усиливаем меры борьбы с этим явлением, киберпреступники придумывают новые ходы, как уйти от ответственности. Мне кажется именно по этим причинам в некоторых странах финансовые операции с криптовалютами вообще запрещены или сильно ограничены, как в Китае, Индии, Тайланде, Вьетнаме, Исландии. То есть в случае принятия такого решения мы будем не первыми», — отметил Выборный.

«Лишить оппозицию доступа к финансированию»

Как утверждает Bloomberg, на позицию ЦБ по криптовалютам якобы повлияла Федеральная служба безопасности. «Мы будем не первыми»: в Госдуме оценили вероятность полного запрета криптовалюты в России Если Россия примет решение запретить использование криптовалюты, то это будет далеко не первый случай... 20 января 19:02

По данным источников агентства, ФСБ якобы убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать соответствующие меры, чтобы лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.

Однако ни Банк России, ни ФСБ пока не подтверждали достоверность этих данных, констатировал Анатолий Выборный.

«Пока нет заявлений ни от ФСБ, ни от ЦБ, а лишь информация иностранного агентства Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Сегодня уже идет анализ принятых нами указанных выше законодательных мер. ЦБ будет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Эта мера как раз и принята для борьбы с криптообменниками», — пояснил депутат.

«Нет причин для беспокойства»

Комментируя позицию ЦБ, президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин назвал заявление регулятора «провокационным, не имеющим никакой сути». Криптоэксперт Хомский сравнил возможный запрет криптовалют в России с блокировкой Telegram Запретить криптовалюту в России будет сложнее, чем заблокировать Telegram. Об этом заявил... 20 января 19:02

«ЦБ не понимает, что экономика в целом в мире и у нас тоже вернулась в эпоху децентрализованных денег. И криптовалюта, как один из элементов, существует, развивается. Ситуация для ЦБ еще гораздо хуже.

Поймите, мы уже все пользуемся децентрализованными деньгами.

Любая программа кэшбека или лояльности — это тоже децентрализованные деньги. Вы их копите, расплачиваетесь ими. Мили авиакомпаний — вы летаете, майните мили за полеты и дальше ими рассчитываетесь за услуги этой авиакомпании. Деньги — это деньги, чтобы там ЦБ ни кричал и ни говорил про цифровой рубль», — пояснил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна.

В свою очередь, сооснователь оператора промышленного майнинга BitCluster Виталий Борщенко надеется, что регулятор в ближайшее время обсудит предложение о запрете криптовалюты в России с заинтересованными сторонами и отраслями.

«Да, Банк России вынес на рассмотрение публичный документ, в котором излагает свою позицию. Мы считаем, что это пока только доклад-предложение. Поэтому не видим причин для беспокойства на данном этапе. Надеемся, что доклад будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами и отраслями», — сказал он.

Борщенко считает, что руководство России не поддержит позицию Центробанка, так как государству это не выгодно.

«В России оказывать услуги по размещению выгодно и безопасно. Разворот в сторону, противоположную мощнейшему технологическому тренду, не соответствует целям руководства государства в части вывода РФ в мировые лидеры в век цифровых технологий», — заявил Борщенко.

«Сложнее, чем заблокировать Telegram»

С его мнением согласен руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Запретить криптовалюту в России будет сложнее, чем заблокировать Telegram, заявил он. ЦБ выступил за запрет оборота и майнинга криптовалют в России Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи... 20 января 19:02

«Сейчас криптобиржи готовы идти на сотрудничество, чтобы продолжать работу в стране, тогда как после ввода ограничений вся сфера полностью уйдет в тень», — полагает эксперт.

Хомский отметил, что в индустрию вложено слишком много денег, чтобы ее запрещать.

По его словам, пока только ЦБ выступает против цифровых активов, тогда как Минфин, Минэкономразвития и Минэнерго готовы легализовывать сферу.

«Подобные новости появляются регулярно, так что у тех, кто присутствует на рынке хотя бы год, уже сложился иммунитет. У Центробанка такая роль — запрещать все, что хоть как-то похоже на денежные суррогаты. Это совершенно не значит, что подобный законопроект в принципе появится на свет. Любой желающий может найти в Google богатую историю подобных отчетов или высказываний представителей ЦБ. Причем не только российского», — заключил он.

«Это бред и чушь»

Юрий Припачкин считает, что запретить оборот криптовалют в России невозможно. «Отношение [к инициативе] у меня очень простое: это бред и чушь. По двум причинам. Первое — это технологически невозможно запретить. Техиндустрия развивалась не по инициативе ЦБ, вне ЦБ и без оглядки на ЦБ. И в интернете запретить криптовалютные платежи ЦБ не может никак.

Второе — эта индустрия даже у нас в стране приняла достаточно серьезные обороты. Количество наших граждан, которые имеют криптокошельки, — около 18 млн, в основном это трудоспособная молодежь. И зачем вызывать ее раздражение вместо того, чтобы заняться регулированием этой индустрии, я не понимаю», — сказал он. Глава ассоциации криптовалют и блокчейна назвал предложение ЦБ «бредом и чушью» Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин прокомментировал «Газете.Ru»... 20 января 19:02

Такие идеи свидетельствуют о низком профессионализме руководства ЦБ, непонимании тех процессов, которые идут в экономике, убежден эксперт.

«Мы в этом плане, к сожалению, глухая провинция. На потуги нашего ЦБ никто никакого внимания не обратит.

В то время как ведущие страны мира — начиная США и заканчивая Эмиратами, Сингапуром или Европой — они эту историю регулируют. Ссылаются на Китай, якобы там кто-то запретил. Но Китай пошел по другому пути. Он создал собственную инфраструктуру, собственную криптовалюту и через нее китайцы могут получить доступ на мировой рынок криптовалюты», — рассказал глава ассоциации.

О чем говорится в докладе ЦБ

Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков — целесообразны дополнительные меры, указал регулятор в своем докладе. Центробанк назвал преждевременным вопрос уголовной ответственности за майнинг криптовалют Вопрос введения уголовной ответственности за майнинг криптовалют пока преждевременный. Об этом сообщила... 20 января 19:02

Поэтому с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, ЦБ предлагает внести ряд изменений в законодательство.

«Ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в т.ч. криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ и установить ответственность за нарушение данного запрета», — следует из документа.

Также предлагается установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами РФ.

«Ввести запрет на вложения финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами и установить ответственность за нарушение данного запрета», — отмечается в докладе. Российские майнеры не видят «причин для беспокойства» в желании ЦБ запретить криптовалюту Сооснователь оператора промышленного майнинга BitCluster Виталий Борщенко надеется, что Банк России... 20 января 19:02

Регулятор также считает оптимальным решением введение в России запрета на майнинг криптовалют.

Банк России полагает, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности: создает непроизводительный расход электроэнергии, ставящий под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, реализацию экологической повестки РФ; а также формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативные эффекты от распространения криптовалют и создает стимулы для обхода регулирования.

Отмечается негативное влияние майнинга на смежные рынки и окружающую среду, а также то, что тенденция по увеличению доли России в общем объеме майнинга способна увеличить углеродный след страны и препятствовать достижению намеченных целей в области устойчивого развития.

«Полагаем, что ввиду существенных негативных эффектов, которые он оказывает на энергетическую, экологическую и производственную сферы, целесообразно реализовать комплекс мер по его ограничению», — пояснили в ЦБ. Банк России не планирует запрещать гражданам владеть криптовалютами Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что законодательных... 20 января 19:02

Кроме того, Банк России планирует совершенствовать систему регулярного мониторинга операций с криптовалютами, в том числе проводить совместную работу с финансовыми регуляторами стран, в которых зарегистрированы криптобиржи, чтобы получать информацию об операциях российских клиентов на зарубежных рынках криптовалют.

Нет запрета на владение криптовалютами

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова позднее уточнила, что законодательных ограничений для россиян на инвестиции и владение криптовалютами не планируется — они смогут это делать в иностранных юрисдикциях.

«Ограничений, запретов на владение криптовалютами не планируется, но планируется ограничение для использования российской финансовой инфраструктуры», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ЦБ не планирует и не предлагает ввести запрет для граждан на владение криптовалютами. Данилова добавила, что вопрос об уголовной ответственности за майнинг криптовалют пока является преждевременным.