Что ждет «Северный поток — 2» в случае ужесточения позиции Германии

Ужесточение риторики нового правительства ФРГ вокруг сертификации «Северного потока – 2» все больше напоминает политическую стратегию Демократической партии США. На этом фоне риски замедления или даже отказа от сертификации СП-2 приведут «Газпром» к потере сотен миллионов евро, считают эксперты. При таком раскладе лучшее, на что может рассчитывать монополист — продажа 51% акций проекта за €5-6 млрд, в худшем — консервация или разбор трубы, что обойдется компании в €100-200 млн.

Новая угроза немецких «Зеленых»

Вице-канцлер ФРГ и депутат от партии «Зеленых» Роберт Хабек заявил об отказе Германии выплатить денежную компенсацию «Газпрому» в случае отказа ЕС от ввода проекта в эксплуатацию. По его словам, «Северный поток — 2» по-прежнему не соответствует европейскому энергетическому праву, что мешает ускорить процесс сертификации двух ниток газопровода.

«Если сертификация будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — рассказал политик в интервью изданию Spiegel.

Агрессивная риторика господина Хабека мало чем отличается от взглядов его партнера по партии и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Та неоднократно заявляла о недопустимости использования трубопровода в качестве энергетического рычага давления России на ЕС.

«Северный поток — 2» достроили в сентябре 2021 года. Первая прокачка газа по дну Балтийского моря могла состояться уже осенью. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода. Глава немецкого региона о «Северном потоке — 2»: «Нам срочно нужен этот газопровод» Власти земли Мекленбург — Передняя Померания призвали Берлин сосредоточиться на экономическом... 21 января 13:07

Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось переоформить регистрацию своей «дочки» со швейцарской на немецкую юрисдикцию. Но уже в середине декабря выяснилось, что из-за затягивания процедуры окончательное решение по СП-2 будет принято не раньше второй половины 2022 года.

С эскалацией же геополитического кризиса вокруг возможного нападения России на Украину риски частичной или полной отмены газового проекта становятся все более реальными. Об этом заявила Бербок в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Четыре сценария для «Газпрома»

При наихудшем сценарии (отказа от ввода в эксплуатацию СП-2) у «Газпрома» будет четыре варианта дальнейших действий. Наиболее реальным из них станет обращение монополиста в европейский суд. Схожим образом поступят и другие партнеры «Газпрома» по проекту, включая французскую энергокомпанию Engie, австрийскую OMV, британскую Shell и немецкие Uniper и Wintershall Dea, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Сам морской газопровод стоил около €8 млрд, половину из которых предоставили европейские партнеры в качестве кредитов. Правила, которые сейчас тормозят сертификацию оператора, были приняты уже в процессе реализации проекта, когда большая часть инвестиций была осуществлена.

Более того, участок, формально подпадающий под это новое регулирование, к тому времени уже был построен», — отметил эксперт. «Газовый кризис в Молдавии должен прочистить мозги Варшаве» Для бесперебойного прохождения отопительного сезона Кишиневу потребуется дополнительная 20% скидка... 20 января 18:00

Еще двумя вариантами для «Газпрома», по мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, станут консервация трубопровода до «лучших времен» и демонтаж оборудования. Четвертым сценарием является продажа контрольного пакета акций европейским партнерам.

«Для разбора трубы «Газпрому» придется нанимать европейские компании. Это может стоить монополисту €100-200 млн. Более вероятным представляется продажа 51% акций монополиста в проекте, что принесет российской компании порядка €5-6 млрд.

Проблема в том, что эта сумма не сможет отбить затрат даже на прокладку морского участка газопровода, не говоря уже о наземной части», — объяснил аналитик.

Что будет с ценами на газ

Ввод СП-2 осенью 2022 года мог бы привести к полуторному снижению биржевых газовых котировок в Европе. Если сейчас февральские фьючерсы на лондонской бирже ICE торгуются на уровне $850-900 за тысячу кубов, то с запуском трубопровода стоимость топлива упадет до среднегодовых показателей в $500-700, утверждает Кондратьев. «Нефть очень плохо вошла в 2022 год. Из-за геополитики серьезно лихорадит рынок» Рекордный с 2014 года рост цен на нефть во многом вызван геополитической напряженностью... 18 января 22:16

Политическая трансформация «Зеленых»

За время своего существования немецкая партия «Зеленых» прошла политическую трансформацию от чисто экологического объединения ко все более тесной связи с Демократической партией США. На этом фоне жесткая риторика Бербок и Хабека по СП-2 выглядит вполне логично, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Парадоксально, что немецкие «Зеленые» выступают против газа, хотя этот вид топлива — один из наиболее экологичных в мировой энергетике. Это объясняется тем, что несколько лет назад эта партия превратилась из экологической в проамериканскую, вошла в альянс с Демпартией США, являясь сейчас, по сути, ее европейским филиалом», — подчеркнул аналитик.

Для американских политиков важнейшая задача — не допустить энергетический союз России и ЕС. И одна из ведущих партий Германии как нельзя лучше подходит на роль лоббиста США в Европе, добавил Марков.

«Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров России и США в Женеве. Если по итогам заседания стороны придут к снижению геополитической напряженности, «Северный поток – 2», с большой долей вероятности будет сертифицирован и введен в строй уже в 2022 году. Если нет — проект временно заблокируют», — предположил аналитик.

Стоит ли ожидать «оттепели» в отношении СП-2

Смягчить позицию нового немецкого правительства по СП-2 может кейс о «коронавирусных» выплатах. Речь идет о незаконном получении €9 тыс. шестью членами правления партии «Зеленых» в 2020 году, отметил Кондратьев.

«В Германии традиционно очень силен институт репутации. Получение €3 тыс. Бербок и Хабеком может им выйти боком, я бы не стал исключать в дальнейшем даже варианта их отставки с ключевых постов в кабмине ФРГ.

И до этого у «Зеленых» в ходе предвыборной кампании возникали проблемы с фиктивным финансированием. Все это может утихомирить агрессивный пыл немецких «экологов» в отношении СП-2», — подчеркнул эксперт.

Казалось бы, расследование прокуратуры ФРГ в отношении Бербок и Хабека вполне могло произойти с подачи канцлера Германии Олафа Шольца, который тем самым получил бы рычаг давления на жесткую позицию «Зеленых» в отношении СП-2. В отличие от них, лидер СДПГ неоднократно говорил о выгоде газового проекта для национального бизнеса. «Берлин сделал выводы»: почему «Северный поток — 2» простаивает Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что сертификация «Северного потока — 2»... 17 января 18:28

В то же время Кондратьев предположил, что «оттепель» в отношении немецких политиков к СП-2 может наступить и без трансформации правящей коалиции в бундестаге.

По его словам, сдвиг в вопросе сертификации газопровода может наступить уже в апреле 2022 года после временного признания атомной и газовых генераций «зелеными».

«До апреля 2022 года страны ЕС должны представить свои предложения по инициативе Еврокомиссии, после чего ЕК примет окончательное решение. Отказ от «зеленой» таксономии станет возможным лишь в случае негативного отношения к проекту 20 из 27 стран Евросоюза, в которых проживают более двух третей населения ЕС», — отметил эксперт.

При поддержке данной меры со стороны большинства стран Восточной Европы и Франции добиться отрицательного решения по инициативе ЕК будет очень сложно. При таком раскладе сертификация СП-2 может завершиться летом 2022 года, заключил Кондратьев.