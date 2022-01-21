Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Губерниев назвал Министерство спорта Украины придурками 21:03
Глава МИД Чехии заявил о готовности поддержать санкции против... 21:01
Fitch: запуск «Северного потока — 2» могут отложить... 20:47
Экс-тренер «Рубина» назвал причины перевода Деспотовича и Игнатьева... 20:46
Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 миллионов... 20:44
Песков оценил возможность полноформатной удаленки в администрации... 20:38
Лавров рассказал Блинкену, чем грозит игнорирование требований России 20:26
В Дагестане произошло сильное землетрясение 20:25
Пресс-секретарь Зеленского объяснил слова... 20:22
Чесноков о поражении Карацева: весь бензин он оставил... 20:21
Бизнес

Что ждет «Северный поток — 2» в случае ужесточения позиции Германии

Эксперты назвали четыре сценария для «Газпрома» при отказе ФРГ от «Северного потока — 2»

Слушать
Остановить
close
100%
Климатические активисты протестуют против запуска «Северного потока - 2», Грайфсвальд, Германия, 2021 год

Климатические активисты протестуют против запуска «Северного потока - 2», Грайфсвальд, Германия, 2021 год

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Ужесточение риторики нового правительства ФРГ вокруг сертификации «Северного потока – 2» все больше напоминает политическую стратегию Демократической партии США. На этом фоне риски замедления или даже отказа от сертификации СП-2 приведут «Газпром» к потере сотен миллионов евро, считают эксперты. При таком раскладе лучшее, на что может рассчитывать монополист — продажа 51% акций проекта за €5-6 млрд, в худшем — консервация или разбор трубы, что обойдется компании в €100-200 млн.

Новая угроза немецких «Зеленых»

Вице-канцлер ФРГ и депутат от партии «Зеленых» Роберт Хабек заявил об отказе Германии выплатить денежную компенсацию «Газпрому» в случае отказа ЕС от ввода проекта в эксплуатацию. По его словам, «Северный поток — 2» по-прежнему не соответствует европейскому энергетическому праву, что мешает ускорить процесс сертификации двух ниток газопровода.

«Если сертификация будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — рассказал политик в интервью изданию Spiegel.

Агрессивная риторика господина Хабека мало чем отличается от взглядов его партнера по партии и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Та неоднократно заявляла о недопустимости использования трубопровода в качестве энергетического рычага давления России на ЕС.

«Северный поток — 2» достроили в сентябре 2021 года. Первая прокачка газа по дну Балтийского моря могла состояться уже осенью. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода.

Для ускорения процедуры «Газпрому» требовалось переоформить регистрацию своей «дочки» со швейцарской на немецкую юрисдикцию. Но уже в середине декабря выяснилось, что из-за затягивания процедуры окончательное решение по СП-2 будет принято не раньше второй половины 2022 года.

С эскалацией же геополитического кризиса вокруг возможного нападения России на Украину риски частичной или полной отмены газового проекта становятся все более реальными. Об этом заявила Бербок в ходе совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Четыре сценария для «Газпрома»

При наихудшем сценарии (отказа от ввода в эксплуатацию СП-2) у «Газпрома» будет четыре варианта дальнейших действий. Наиболее реальным из них станет обращение монополиста в европейский суд. Схожим образом поступят и другие партнеры «Газпрома» по проекту, включая французскую энергокомпанию Engie, австрийскую OMV, британскую Shell и немецкие Uniper и Wintershall Dea, отметил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Сам морской газопровод стоил около €8 млрд, половину из которых предоставили европейские партнеры в качестве кредитов. Правила, которые сейчас тормозят сертификацию оператора, были приняты уже в процессе реализации проекта, когда большая часть инвестиций была осуществлена.

Более того, участок, формально подпадающий под это новое регулирование, к тому времени уже был построен», — отметил эксперт.

Еще двумя вариантами для «Газпрома», по мнению старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, станут консервация трубопровода до «лучших времен» и демонтаж оборудования. Четвертым сценарием является продажа контрольного пакета акций европейским партнерам.

«Для разбора трубы «Газпрому» придется нанимать европейские компании. Это может стоить монополисту €100-200 млн. Более вероятным представляется продажа 51% акций монополиста в проекте, что принесет российской компании порядка €5-6 млрд.

Проблема в том, что эта сумма не сможет отбить затрат даже на прокладку морского участка газопровода, не говоря уже о наземной части», — объяснил аналитик.

Что будет с ценами на газ

Ввод СП-2 осенью 2022 года мог бы привести к полуторному снижению биржевых газовых котировок в Европе. Если сейчас февральские фьючерсы на лондонской бирже ICE торгуются на уровне $850-900 за тысячу кубов, то с запуском трубопровода стоимость топлива упадет до среднегодовых показателей в $500-700, утверждает Кондратьев.

Политическая трансформация «Зеленых»

За время своего существования немецкая партия «Зеленых» прошла политическую трансформацию от чисто экологического объединения ко все более тесной связи с Демократической партией США. На этом фоне жесткая риторика Бербок и Хабека по СП-2 выглядит вполне логично, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Парадоксально, что немецкие «Зеленые» выступают против газа, хотя этот вид топлива — один из наиболее экологичных в мировой энергетике. Это объясняется тем, что несколько лет назад эта партия превратилась из экологической в проамериканскую, вошла в альянс с Демпартией США, являясь сейчас, по сути, ее европейским филиалом», — подчеркнул аналитик.

Для американских политиков важнейшая задача — не допустить энергетический союз России и ЕС. И одна из ведущих партий Германии как нельзя лучше подходит на роль лоббиста США в Европе, добавил Марков.

«Сейчас очень многое будет зависеть от переговоров России и США в Женеве. Если по итогам заседания стороны придут к снижению геополитической напряженности, «Северный поток – 2», с большой долей вероятности будет сертифицирован и введен в строй уже в 2022 году. Если нет — проект временно заблокируют», — предположил аналитик.

Стоит ли ожидать «оттепели» в отношении СП-2

Смягчить позицию нового немецкого правительства по СП-2 может кейс о «коронавирусных» выплатах. Речь идет о незаконном получении €9 тыс. шестью членами правления партии «Зеленых» в 2020 году, отметил Кондратьев.

«В Германии традиционно очень силен институт репутации. Получение €3 тыс. Бербок и Хабеком может им выйти боком, я бы не стал исключать в дальнейшем даже варианта их отставки с ключевых постов в кабмине ФРГ.

И до этого у «Зеленых» в ходе предвыборной кампании возникали проблемы с фиктивным финансированием. Все это может утихомирить агрессивный пыл немецких «экологов» в отношении СП-2», — подчеркнул эксперт.

Казалось бы, расследование прокуратуры ФРГ в отношении Бербок и Хабека вполне могло произойти с подачи канцлера Германии Олафа Шольца, который тем самым получил бы рычаг давления на жесткую позицию «Зеленых» в отношении СП-2. В отличие от них, лидер СДПГ неоднократно говорил о выгоде газового проекта для национального бизнеса.

В то же время Кондратьев предположил, что «оттепель» в отношении немецких политиков к СП-2 может наступить и без трансформации правящей коалиции в бундестаге.

По его словам, сдвиг в вопросе сертификации газопровода может наступить уже в апреле 2022 года после временного признания атомной и газовых генераций «зелеными».

«До апреля 2022 года страны ЕС должны представить свои предложения по инициативе Еврокомиссии, после чего ЕК примет окончательное решение. Отказ от «зеленой» таксономии станет возможным лишь в случае негативного отношения к проекту 20 из 27 стран Евросоюза, в которых проживают более двух третей населения ЕС», — отметил эксперт.

При поддержке данной меры со стороны большинства стран Восточной Европы и Франции добиться отрицательного решения по инициативе ЕК будет очень сложно. При таком раскладе сертификация СП-2 может завершиться летом 2022 года, заключил Кондратьев.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+