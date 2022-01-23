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Бизнес

Хотите работать на удаленке и много получать – время идти в IT

Эксперты рассказали, кто больше всего платит сотрудникам на удаленке

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Удаленная работа из-за пандемии стала привычным явлением. Очередная волна заболеваемости COVID-19 заставила работодателей отправить часть сотрудников домой. «Газета.Ru» узнала, в каких сферах сейчас больше всего распространена удаленка, и где платят самые высокие зарплаты.

Очередная волна заболеваемости COVID-19 из-за варианта «омикрон» заставила работодателей увеличить количество сотрудников, работающих удаленно. Как показал опрос Superjob, 11% российских компаний отправили сотрудников на удаленку или планируют это сделать в ближайшее время.

По данным Superjob, на начало декабря 2021 года в 42% компаний были сотрудники, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса. Это меньше, чем год назад (в декабре 2020 года было 51%), но больше, чем, в сентябре 2021 года (24%).

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Чаще всего в 2021 году на удаленку переводят IT-специалистов (24% компаний, где действует дистанционный режим работы из-за пандемии), бухгалтеров (21%) и специалистов по продажам (18%). Весь офисный персонал перевели на удаленку 11% работодателей, кадровую службу — 10%. Еще в 8% компаний на удаленке работают снабженцы, по 7% работодателей перевели на домашнюю работу инженеров и логистов.

За удаленкой – в IT

Больше всего вакансий с удаленкой сейчас в IT-сфере, рассказала «Газете.Ru» руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. По данным на 20 января, таких вакансий на сайте было более 20 тыс. (рассматривались только варианты с постоянной удаленкой).

Много таких вакансий также в продажах (16,2 тыс.), в категориях «административный персонал» (10,3 тыс.), «начало карьеры, студенты» (6 тыс.), а также в маркетинге, рекламе и PR (5,1 тыс.).

Если смотреть на уровень дохода, то вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами (от 155 тыс. руб.) опять же в IT (3,9 тыс. вакансий), продажах (655), маркетинге, рекламе и PR (343).

Самую высокую зарплату среди актуальных вакансий сейчас, например, предлагают некоторые компании front-end-разработчику ($5 тыс. на руки), системному инженеру (от 300 тыс. до 450 тыс. руб. на руки), Android Engineer (от $2900 до $6000 на руки), DevOps-инженеру (300 тыс. до 350 тыс. руб. на руки, mentor/frontend developer Vue.js (от $3500 на руки).

«Если мы говорим о молодых специалистах, то если они ищут работу с постоянной удаленкой в начале построения своей карьеры, то лучше всего начинать в IT, даже не будучи IT-шником, просто в IT-компании. Также широко распространена удаленка в финансовом секторе (есть примеры успешного и массового перевода на удаленку сотрудников Сбера, «Тинькофф», QIWI и других). Также удаленка широко распространена в медиабизнесе – СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование», — добавила Игнатова.

Дистанционный формат популярен в сфере управления персоналом, сфере искусства и развлечений, консультирования. Из-за ситуации с коронавирусом в зоне риска находится сфера образования, поэтому и здесь многие сотрудники работают из дома.

Удаленных вакансий все больше

Стремительный рост числа вакансий с постоянной удаленкой в России наметился еще в марте 2020 года, и сохраняется до сих пор, говорит Игнатова из hh.ru. За 2021 год число таких предложений стало значительно больше: в сумме по России их было 522,5 тыс., что в 2,5 раза больше, чем в 2020 и в 3,5 раза больше, чем в 2019 году.

При этом каждая четвертая вакансия с удаленкой в течение последних двух лет стабильно приходится на Москву. В столице ежемесячно публикуют 10-12 тыс. таких предложений. В пятерку лидеров по числу таких вакансий входят Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и Свердловская область. Меньше всего удаленка распространена в регионах Дальнего Востока.

При этом соискателей, которые рассматривают только удаленную работу, осенью 2021 и зимой 2022 было чуть больше миллиона. Весной и летом 2021 года их было примерно 0,6-0,7 млн.

«Работодатели в целом вынуждены подстраиваться под запросы соискателей, которые буквально требуют режим удаленки или гибридной работы. За последний год это требование вошло в топ приоритетов среди соискателей, и у тех же IT-шников даже отодвинуло зарплату на второе место», — рассказала Игнатова.

И у удаленки есть минусы

Некоторые сотрудники, которые работают из дома, жалуются на увеличение нагрузки, но в офисы возвращаться все равно не хотят, рассказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко.

По данным их опроса, проведенного летом 2021 года, 3 из 10 удаленных сотрудников считали, что дома они работают лучше, чем в офисе. В том, что качество их работы на удаленке не изменилось, были уверены 35%. Каждый третий отмечал, что с переходом на дистанционную занятость его нагрузка возросла. У 38% объемы работы не изменились. 54% удаленных сотрудников даже после нормализации ситуации с коронавирусом предпочли бы остаться работать из дома. А среди тех, кто вышел на работу в офис компании, вернуться на удаленку хотели 34%.

По сравнению с аналогичными исследованиями 2020 года, россияне стали чаще отмечать увеличение рабочей нагрузки на удаленке, добавила Ильченко. По сравнению с осенью и зимой 2020 года стало больше тех, кто считает, что стал работать хуже (16% в октябре, 17% в декабре и 23% на сегодня). «Впрочем, в апреле, сразу после повсеместного введения дистанционной занятости, об ухудшении качества работы говорил почти каждый третий (32%)», — подчеркнула она.

«Судя по комментариям респондентов, сейчас на качестве их работы сказывается стресс из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 и невозможности поехать в отпуск в те места, куда хотелось бы. Тех, кто хочет остаться на удаленке навсегда, по сравнению с апрелем 2020 года стало больше почти в три раза: 19% и 54% соответственно», — заключила Наталья Ильченко.

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