«США не будут впрягаться за Европу, это все блеф»: на какие контрсанкции может пойти Россия

Перекрытие газовых поставок на европейский рынок станет шоком для стран ЕС. Даже частичное сворачивание транзита российского топлива в Европу приведет к моментальному взлету биржевых цен до $5 тыс. за тысячу кубометров, считают эксперты. Полный же запрет на экспорт газа сделает спотовую стоимость энергоресурса непомерно высокой — до $10 тыс. Однако данная мера станет последней, к которой прибегнет Кремль в случае эскалации санкционной войны с Западом.

Обеспокоенность Британии

Британские парламентарии всерьез обеспокоились возможным сокращением поставок российского газа в Европу в случае введения новых санкций против Москвы со стороны западных стран во главе с США. В Лондоне считают, Кремль вполне может прибегнуть к полному или частичному прекращению транзита топлива в ЕС, что неизбежно приведет к новым рекордам стоимости энергоресурса.

Несмотря на то, что Великобритания в гораздо меньшей степени зависит от импорта российского газа, чем большинство европейских государств, энергетический ответ Москвы, c большой долей вероятности, отразится и на Лондоне, пишет Times. По мнению авторов статьи, перекрытие газового транзита затронет оптовый топливный рынок, от состояния цен на котором зависит внутреннее потребление.

В то же время, США уже начали подготовку к возможному перекрытию поставок российского газа в ЕС. Вашингтон провел первые переговоры с основными поставщиками СПГ, включая Катар, по поводу увеличения поставок сжиженного топлива на континент, если поставки «Газпрома» в Европу нарушатся в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Но хватит ли совокупных экспортных объемов зарубежных поставщиков для бесперебойного прохождения отопительного периода в ЕС — большой вопрос.

Что будет с ценами на газ

При одностороннем разрыве долгосрочных контрактов и полном перекрытии поставок в ЕС биржевые цены на газ взлетят до небывалых высот. Даже частичное перекрытие транзита газа со стороны «Газпрома» станет настоящим шоком, а европейский рынок в один момент лишится ежегодного импорта порядка 180 млрд кубов, подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Что ждет «Северный поток — 2» в случае ужесточения позиции Германии Ужесточение риторики нового правительства ФРГ вокруг сертификации «Северного потока – 2» все больше... 21 января 19:32

При таком раскладе, добавил он, экономический кризис в Евросоюзе усилится взлетом продовольственной и топливной инфляции, а также стагнацией в промышленном секторе. В свою очередь, декабрьские биржевые рекорды в районе $2 тыс. за тысячу кубов газа покажутся европейцам не таким уж высокими.

«Полное перекрытие российского газа станет для европейцев трагедией. Потеря огромных объемов топлива приведет к фантастической стоимости более $10 тыс. за тысячу кубометров. При частичном же отключении поставок газовые цены на биржах ЕС взлетят до $5 тыс.», — отметил Юшков.

По его словам, последний вариант возможен и без каких-либо действий со стороны Кремля. Если США и страны ЕС решат отключить России от системы SWIFT, то расчеты в долларах или евро с «Газпромом» станут невозможны, что автоматически приведет к многократному увеличению биржевых топливных цен.

«Кремль не воспринимают Европу в качестве субъекта международных отношений. Москва предпочитает договариваться только с США. Расширение НАТО, сокращение ядерных вооружений… Даже переговоры о безопасности в ЕС происходят сейчас без участия самих европейцев. Непонятно, зачем России наказывать Евросоюз, если тот даже не является стороной санкционного конфликта», — пояснил эксперт.

Какие страны ЕС пострадают больше всего

Полное перекрытие газовых поставок станет последней мерой, энергетические санкции со стороны Москвы окажут на ЕС гораздо большее влияние, чем действующее продуктовое эмбарго, подчеркнул Юшков. Наиболее уязвимыми здесь традиционно окажутся страны с низким уровнем топливной диверсификации: в первую очередь, государства Восточной и Центральной Европы. «Газовый кризис в Молдавии должен прочистить мозги Варшаве» Для бесперебойного прохождения отопительного сезона Кишиневу потребуется дополнительная 20% скидка... 20 января 18:00

«Даже британцы лукавят, когда говорят о нулевом импорте российского газа. Процесс происходит по своповой схеме, то есть с помощью обмена топливом между Норвегией и «Газпромом». Монополист прокачивает газ до Бельгии, а там уже передает топливо норвежским компаниям. А те, в свою очередь, уже доставляют ресурс конечным потребителям в Британии», — отметил Юшков.

Он добавил, что по такой схеме Лондону ежегодно поставляется до 15 млрд кубов топлива. Если «Газпром» перекроет подобный транзит, Британия столкнется с еще большим внутреннем дефицитом газа, что вкупе с ростом биржевых цен увеличит число банкротов среди местных энергокомпаний.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов выделил Польшу среди европейских стран, которые столкнутся с наибольшими рисками при перекрытии транзита российского газа.

«Польша — странная страна. С одной стороны, Варшава не собирается продлевать долгосрочное соглашение с монополистом в конце 2022 года, заявляя, что российский газ ей не нужен. С другой, стабильно упрекает «Газпром» за низкий уровень поставок топлива в ЕС.

Недавно в Польше даже открыли сайт, где гражданам объяснили, кто главный виновник высоких топливных цен в Европе. Конечно же, им стала Россия», — посетовал Симонов. «Если Россия нападет на Украину, то будет проводить расчеты беличьими шкурками» Резкое сокращение вложений России в госдолг США ударит прежде всего по самой Москве. Американские... 19 января 22:59

Еще одним пострадавшим в случае перекрытия транзита станет Германия — самый крупный потребитель российского топлива в Европе (в январе-октябре 2021 года импортировала 119 млрд кубов — «Газета.Ru»), добавил эксперт. В то же время в относительной энергетической безопасности окажетcя Венгрия.

«Будапешт вовремя перестраховался, заключив долгосрочное соглашение с «Газпромом» до 2036 года. Более того, премьер-страны Виктор Орбан в начале февраля посетит Москву, чтобы договориться с монополистом об увеличении газовых поставок. Комфортно себя будет чувствовать и Сербия (до лета 2022 года Белград будет получать российский газ по $270 за тысячу кубов — «Газета.Ru»)», — резюмировал эксперт.

Возможно ли замещение российского газа СПГ

Если Кремль перекроет транзит, у европейских стран не будет возможности компенсировать недостающие объемы зарубежным СПГ. В январе 2022 года ЕС импортировал рекордное за всю историю количество сжиженного газа, но это, c большой долей вероятности, станет сезонным исключением. На протяжение же всего года получать ежемесячные объемы в размере 10 млрд кубов будет крайне сложно, подчеркнул Юшков.

«На Россию приходится более 50% импорта газа в Европу. Общая доля поставок «Газпрома» в потреблении топлива в ЕС — 33%, а ведь есть еще поставки российского СПГ. В прошлом году совокупный транзит российского газа составил почти 180 млрд кубов. Это — огромные объемы», — объяснил аналитик.

В свою очередь, Симонов заявил, что даже попытки Вашингтона надавить на Катар и других крупнейших поставщиков СПГ не приведут к диверсификации топливных поставок в ЕС. Дело в том, что на данный момент все объемы катарского сжиженного природного газа уже законтрактованы. «Газпром» не может отдавать товар бесплатно». Молдавия не нашла денег на газ Компания «Молдовагаз» не смогла договориться с «Газпромом» об отсрочке очередного платежа. Не... 19 января 17:36

«У Катара есть жесткие обязательства перед азиатскими покупателями, прежде всего, Китаем. 34 танкера с СПГ, которые в январе планировали направить в ЕС — это менее 10% ежегодной мощности «Северного потока — 2». Подобных объемов хватит только, чтобы закрыть сиюминутную дырку в топливном дефиците», — резюмировал эксперт.

Юшков же отметил, что даже при рекордном экспорте всего произведенного в стране газа (порядка 100 млрд кубов) Катар физически не сможет вытеснить российское топливо на рынке ЕС. В действительности же, около 70% экспорта катарского СПГ приходится на Азию и только порядка 30% — в Европу.

«Штаты не будут впрягаться за Европу, это все блеф. Штатам невыгодны низкие топливные цены в ЕС, на что неоднократно указывали республиканцы. Американцам это нужно для финансирования сланцевых месторождений внутри страны», — заключил Юшков.