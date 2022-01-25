«Вероятность повышения ставки ФРС на заседании 26 января —5%»

На фоне высокой инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США планирует весной полностью свернуть программу количественного смягчения. Регулятор намерен перейти к повышению нынешних околонулевых процентных ставок. Тем не менее ФРС США не повысит ставку на ближайшем заседании 25-26 января, оставив ее на уровне 0-0,25%, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

На слушаниях банковского комитета сената 11 января председатель ФРС США Джером Пауэлл озвучил четкую последовательность действий по нормализации монетарной политики: в марте закончится программа количественного смягчения, а затем на протяжении года ожидается несколько повышений ключевой ставки. Поэтому, как считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, американский регулятор перейдет к циклу повышения ставок именно в марте.

Почему ФРС не повысит ставку в январе и на сколько повысит в марте

«ФРС предпочитает готовить рынок к таким важным событиям, как повышение ставки, заблаговременно, особенно если оно первое в цикле, — отметил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. — Риторика регулятора не подразумевает повышения ставки по федеральным фондам на ближайшем заседании 26 января, и рынок производных инструментов оценивает вероятность такого события лишь в 5%. Зато вероятность ее повышения на 0,25% на заседании 16 марта составляет почти 95%».

На предстоящем январском заседании ФРС вряд ли ужесточит монетарную политику, процентная ставка с большой долей вероятности останется на том же уровне, согласен аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. «От заседания мы скорее ожидаем ориентиров по действиям со ставкой», — уточнил он.

По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, важны будут комментарии ФРС по ряду вопросов: как быстро будет закончена программа сворачивания программы выкупа активов (сейчас завершение планируется в марте), какой ориентир по поднятию ставки на этот год (в базовом сценарии ожидается четыре повышения), а также планирует ли ФРС сокращать свой баланс выкупленных активов (обратное количественное смягчение).

«Ни сегодня, ни завтра не ожидается публикации макроэкономической статистики, способной радикально изменить планы ФРС: данные по рынку труда и инфляции в США за январь будут представлены 4 и 10 февраля соответственно», — уточнил Сыроваткин.

Однако он отметил, что в феврале заседаний по денежно-кредитной политике не будет. А если инфляция заметно превысит ожидания, то рынок может начать ориентироваться на повышение ставки в марте сразу на 0,50 п.п. Пока такой сценарий выглядит довольно маловероятным, но некоторые инвесторы и эксперты, среди которых можно отметить миллиардера Билла Экмана, призывают ФРС поступить именно так.

Что будет с рублем

По мнению Сыроваткина, решение ФРС вряд ли окажет какое-либо влияние на рубль, так как регулятор с очень высокой вероятностью сохранит статус-кво.

«Однако ФРС может прояснить свои планы насчет сокращения баланса. Чем ближе окажется время его начала, тем большее давление могут испытать на себе все рискованные активы в целом и валюты развивающихся стран в частности, в число которых входит и рубль, — уверен Сыроваткин. — Динамику российской валюты сейчас определяют геополитика и приостановка покупки валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Рубль сильно недооценен и перепродан, поэтому признаки нормализации геополитической обстановки могут спровоцировать его рост — 75 к доллару и 85 к евро».

По словам Джиоева, в случае более агрессивных действий ФРС возможны дополнительные распродажи на рынке акций США, что также создаст негативный фон и для российских бумаг. В целом же в рыночных котировках уже заложено ужесточение монетарной политики, осталось дождаться фактических действий со стороны ФРС.