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Бизнес

«Украине не нужна война, чтобы развалить свою экономику. Этот процесс и так уже запущен»

Эксперт предсказал курс 30 гривен за доллар в случае эскалации конфликта в Донбассе

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Efrem Lukatsky/AP
Обвал на украинском фондовом рынке, резкое ослабление курса гривны, бегство иностранного капитала из страны — все эти факторы характерны для классического военного положения. Однако Международный валютный фонд не допустит дефолта в постсоветской стране, считает эксперт. ЕС и США будут всячески давить на украинские власти, чтобы приобрести доли в ключевых секторах экономики, шантажируя Киев прекращением финансовой помощи.

Геополитика диктует свои условия

На фоне эскалации напряженности между Москвой и Киевом украинский фондовый рынок к концу января 2022 года продемонстрировал ощутимое падение. Так, евробонды объемом $2,6 млрд с погашением к 2033-му, по состоянию на 24 января, потеряли в цене почти 9%.

В целом же, украинские еврооблигации, номинированные в долларах, с начала 2022 года подешевели в среднем на 8%. Хуже ситуация только с ценными бумагами Аргентины, ставшей лидером по этому показателю среди развивающихся стран мира.

Негативная тенденция по украинским долговым обязательствам началась еще в ноябре 2021-го. С тех пор эти бумаги торгуются с 20% скидкой по отношению к номинальной стоимости. Облигация, за которую Минфин страны должен заплатить $1, в настоящее время котируется на рынке по 81 центу.

Риски геополитического обострения затронули и российский финансовый рынок. 24 января стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла 240 базисных пунктов против 207 пунктов в конце прошлой недели. Однако российские евробонды с погашением в 2030 году, в отличие от украинских, все еще держатся в плюсе — 108,4% от номинальной стоимости.

Важным показателем при сравнении рынков двух стран является доходность ценных бумаг.

Чем больше ее уровень, тем выше риски дефолта национальной экономики. В случае с Россией этот показатель, по состоянию на 24 января, составил 3,8%, в то время как на Украине эта планка превысила 10-процентный рубеж.

Гривна Vs рубль

В посольстве США заявили, что в 2021 году военная поддержка Украины обошлась американскому бюджету свыше $650 млн, а с 2014-го американская помощь стране составила $2,7 млрд. При этом в дипмиссии Штатов указали на готовность «предоставить Киеву гораздо больше». Подобная риторика не могла не сказаться на курсах национальных валют России и Украины.

С начала 2022 года рубль и гривна показали худшую динамику среди всех валют развивающихся стран.

За это время рубль подешевел на 4,5%, а гривна просела на 5,3%. Ко второй половине дня, 25 января, курс российской валюты составил 78,64 рубля за доллар, украинской — 28,37 гривны за доллар.

На фоне геополитической напряженности в обеих странах усилился спрос на иностранную валюту. При этом, по словам заместителя главы Национального банка Украины Юрия Гелетия, гривна стала «значительно устойчивее к шокам», несмотря на падение курса из-за «психологического фактора».

В свою очередь, российский ЦБ накануне принял решение приостановить покупку иностранной валюты после почти трехпроцентного скачка курса рубля до отметки 79 за доллар. Столь высокая планка не наблюдалась в стране с начала ноября 2020 года. Решение регулятора приостановило негативную динамику, однако рубль по-прежнему находится во власти геополитики.

При этом, аналитики не исключают дальнейшего ослабления курса рубля на фоне военной эскалации на востоке Украины.

При таком раскладе рубль рискует просесть до максимума с 2016 года — ₽86 за доллар. В то же время минимальной планкой в ближайший месяц станет ценовой коридор ₽74-75 за доллар.

Реакция украинских и российских компаний

Геополитическая напряженность вокруг возможного вторжения России на Украину не обошла стороной и рынок акций местных компаний. Больше всего на международных биржах просели ценные бумаги украинской горнорудной компании Ferrexpo — с 12 января падение составило 10,7%, а с начала года — и вовсе 25%. В то же время нефтегазовая компания Enwell Energy успела подешеветь на 10%, а акции украинских агрохолдингов просели на 16%.

В меньшей степени сообщения западных СМИ о скором начале войны между Москвой и Киевом затронули ведущие российские компании, чьи акции торгуются на Лондонской бирже. Больше всех 25 января дешевеют ценные бумаги сетевого ретейлера «Лента» (-12,2%), в меньшей степени — «Газпромнефть» (-1,8%), остальные компании остались в минусе в пределах 1%.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов 24 января обвалился на 5,93% — до 3235,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 8,11%, до 1288,17 пункта. В свою очередь, основной индекс Украинской биржи (UX) с момента первых заявлений западных СМИ о наращивании российских войск у границы с Украиной в октябре 2021-го упал на 10%.

Ожидать ли дефолта на Украине

Несмотря на резкий рост доходности украинских еврооблигаций страна на данный момент располагает достаточно надежной финансовой подушкой безопасности. К тому же Международному валютному фонду (МВФ) крайне невыгоден дефолт в стране, находящейся в столь уязвимом экономическом и политическом положении, подчеркнул в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Риски дефолта на Украине сейчас гораздо меньше, чем у того же Казахстана. На начало 2022 года госдолг среднеазиатской страны составлял около $166 млрд, а резервы покрывали только $34 млрд. У Киева сейчас, конечно, в экономике «дырка от бублика», но намного лучше ситуация с госдолгом (почти в 2,5 раза ниже) — примерно $45,7 млрд при почти $31 млрд резервов на конец 2021-го», — подчеркнул Колташов.

Однако он добавил, что пойти по примеру помощи МВФ Греции у Украины не получится. В ближайшие годы Киеву не будут списывать задолженности из-за относительно небольшого участия иностранного капитала в экономике страны.

«МВФ активно списывал госдолг Греции, так как иностранный капитал успел получить лакомые кусочки в экономике страны. Тот же Афинский аэропорт на момент кризиса уже принадлежал немецкому бизнесу. Поэтому в 2013-14 годах туристы из ФРГ заполонили Грецию, чтобы спасти туристической сектор страны от неминуемой катастрофы. С Киевом этот номер не пройдет», — отметил эксперт.

По его словам, на Украине сейчас идет противоположный процесс. Большая часть крупнейших компаний страны по-прежнему находится в руках узкого круга олигархической элиты во главе с президентом Владимиром Зеленским, что раздражает западные страны.

«Украине не нужна война с Россией, чтобы развалить экономику, этот процесс и так уже запущен. Для ЕС и США Украина — недоеденная добыча.

Как только в МВФ убедятся, что вторжение России является пустой дипломатической болтовней, зарубежные кредиторы начнут выкручивать руки Зеленскому. Поэтому я не удивлюсь, если в ближайшее время та же гривна опустится до 30 за доллар и даже ниже», — заключил аналитик.

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