«Нагнетание истерии вокруг Украины подтолкнет нефть к $100 за баррель»

В случае обострения в районе российско-украинской границы одним из первых отреагирует нефтяной рынок. При таком раскладе котировки марки Brent уже в ближайший месяц преодолеют критическую отметку $100 и даже выше. В то же время прогноз Citigroup о цене сырья к концу 2022 года в районе $65 за баррель является крайне оптимистичным.

Неожиданный прогноз Citigroup

Прогноз аналитиков Citigroup по цене нефти к концу 2022 года выбился из общемирового тренда. В то время как многие зарубежные эксперты предположили дальнейшее удорожание стоимости сырья, специалисты одного из крупнейших международных финансовых конгломератов, напротив, предсказали падение нефтяных котировок к декабрю до $65 за баррель марки Brent. И это уже после того, как стоимость сырья пробила 90-долларовую планку 26 января.

Этот прогноз резко контрастирует с выводами экспертов компании Sanford C. Bernstein & Co, которые предостерегли мир о сверхвысоких ценах на сырье в течение всего 2022 года. Аналитик из Citi Эд Морс придерживается прямо противоположного сценария. По его мнению, предложение нефти в этом году будет стремительно расти после прошлогодней пандемийной просадки.

Эксперт из Citi ожидает, что поставки нефти вырастут в ближайшие 12 месяцев на 5,5 млн баррелей в сутки. По словам Морса, это произойдет, даже если страны ОПЕК и их союзники, включая Россию, вернут наращивание добычи к 250 тыс. баррелей в день вместо запланированных 400 тыс.

В то же время Морс не согласился с выводами большинства зарубежных аналитиков о недостаточных инвестициях в сырьевой сектор на фоне развития возобновляемых источников энергии. По его мнению, нефтяные компании за последние годы стали намного эффективнее, сократив затраты на поиск и разработку более чем вдвое. Это означает, что сырьевое производство может расти без особых затрат.

«Эксперты ослеплены предубеждением, которое гласит, что тратится недостаточно капитала (в геологоразведку и нефтедобычу — «Газета.Ru»), и темпы падения растут», — резюмировал Морс.

ESG-повестка и украинский фактор

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты не разделили мнение аналитика Citigroup касательно столь резкого снижения нефтяных котировок. На ситуацию вокруг сырьевых цен в ближайшие месяцы будет оказывать сильное влияние геополитическая напряженность между Россией — второго в мире экспортера нефти — и западных стран во главе с США по поводу возможной эскалации конфликта на востоке Украины.

Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович призвал не сбрасывать со счетов так называемую «зеленую» повестку в большинстве развитых стран мира. Именно она, по его словам, будет ключевым фактором, влияющим на объемы мирового предложения сырья в этом году.

«Что бы ни говорил господин Морс, но сбрасывать со счетов ESG нельзя. Если еще несколько лет назад, как только цены на нефть росли, американские компании принимались за бурение. Сейчас «зеленый» курс Байдена откровенно мешает нефтяникам. Банки Штатов стали отказывать им в выдаче кредитов, требовать с них вернуть долги и т.д.», — объяснил Митрахович.

По его словам, при сложившейся конъюнктуре среднегодовая стоимость сырья вряд ли опустится ниже $70 за баррель. Более же реальным сценарием выглядит средняя цена на нефть в районе $80.

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов также признался, что не является сторонником прогноза по столь радикальному снижению сырьевой стоимости в 2022 году. По его словам, одной из целей подобных предположений является понижение панических настроений, фиксирующихся сейчас на глобальном нефтяном рынке. «Украине не нужна война, чтобы развалить свою экономику. Этот процесс и так уже запущен» Обвал на украинском фондовом рынке, резкое ослабление курса гривны, бегство иностранного капитала... 25 января 18:15

«$60-65 за баррель к концу года — слишком оптимистичный прогноз. На мой взгляд, среднегодовая стоимость сырья вряд ли опустится ниже $70, верхней же планкой будет $75.

Тот уровень цен, который мы сейчас наблюдаем на рынке, — экстремальная и опасная планка. Нагнетание же истерии вокруг Украины подтолкнет нефть к $100 за баррель уже в ближайшее время. Это — чистая геополитика», — резюмировал Громов.

США вновь атакуют сырьевой рынок

В середине недели в министерстве энергетики США утвердили семь дополнительных сделок по высвобождению нефти из стратегических нефтяных резервов (SPR) общим объемом 13,4 млн баррелей.

В ведомстве также сообщили, что совокупный объем распечатывания стратегических запасов за последние два месяца уже достиг 40 млн баррелей. Президент США Джо Байден еще в ноябре 2021 года одобрил в рамках программы обмена высвобождение 32 млн баррелей. Продажу дополнительных 18 млн баррелей нефти ускорят в течение нескольких месяцев.

Митрахович отметил, что высвобожденная нефть все равно не окажет значительного давления на сырьевые котировки в долгосрочной перспективе. По его словам, даже дополнительные 50 млн баррелей сейчас не способны сбить нефтяные цены. «США не будут впрягаться за Европу, это все блеф»: на какие контрсанкции может пойти Россия Перекрытие газовых поставок на европейский рынок станет шоком для стран ЕС. Даже частичное... 25 января 09:40

«Здесь речь может идти только о влиянии на биржи в течение одного-двух дней максимум. Мировое сообщество в день потребляет порядка 100 млн баррелей. На этом фоне 13,4 млн выглядит мизером. ОПЕК даже не обратит внимания на американскую интервенцию», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в ближайшие месяцы страны ОПЕК+, включая Россию, вряд ли изменят стратегию. С большой долей вероятности, на следующем заседании картеля планка в 400 тыс. баррелей вновь станет общим консенсусом.

«Практически все страны ОПЕК+ сейчас уперлись в потолок по наращиванию добычи. Некоторым странам, включая Россию, не хватает действующих мощностей, чтобы даже выполнить свою ежемесячную квоту. Добыча Москвы растет в два раза меньше, чем могла бы при максимальной нагрузке. Свободными ресурсами на данный момент обладают только Саудовская Аравия и ОАЭ, но они в сложной ситуации не станут тянуть одело на себя», — объяснил аналитик.

Штаты могут уповать только на себя

В сложившихся условиях главным драйвером роста мирового предложения нефти могут стать сами США. Многие зарубежные аналитики, включая Морса из Citigroup, предсказывают в 2022 году значительный рост сланцевой добычи в Штатах. Если эти ожидания сбудутся, глобальный объем нефтедобычи уже в течение ближайших 12 месяцев может превзойти рекордные ежесуточные показатели доковидного 2019 года — 100,5 млн баррелей, подчеркнул Громов из Института энергетики и финансов.

Однако, по его словам, подобные ожидания были и в 2021 году, когда уровень добычи американских сырьевых производителей не оправдал возложенных на них надежд. Рынок неизбежно скорректирует те экстремальные цены, которые сложились на биржах на данный момент. Но насколько сильным станет откат — будет напрямую зависеть от США. «Нефть очень плохо вошла в 2022 год. Из-за геополитики серьезно лихорадит рынок» Рекордный с 2014 года рост цен на нефть во многом вызван геополитической напряженностью... 18 января 22:16

«Все последние годы инвесторы требовали от американских нефтяных компаний не наращивания сланцевой добычи, а фиксации прибыли — выплаты дивидендов.

Уровень сырьевой добычи Штатов в 2021 году колебался в районе 11-12 млн баррелей в сутки. Если инвесторы утихомирят свой пыл, то Штатам вполне по силам уже в этом году достичь рекордных 14 млн баррелей», — предположил Громов.

В свою очередь, Митрахович разделил мнение Морса из Citigroup касательно увеличения ежедневного объема предложения на глобальном рынке в 2022 году. Рекорд был установлен в 2019-м, когда суточные поставки достигли 100,5 млн баррелей. По словам эксперта, добиться планки 101 млн баррелей в сутки можно будет за счет увеличения добычи в Канаде, ближневосточных странах, а также Иране.

«Если Штатам будет не хватать свободных объемов нефти на мировом рынке, у американцев в загашнике всегда остается вариант со снятием санкций против Ирана и Венесуэлы. В Иране неоднократно заявляли о возможности нарастить экспорт до 2 млн баррелей в сутки, но это, скорее, c учетом нелегальных продаж. Без серых схем продаж Тегеран спокойно может увеличить суточные поставки на 1 млн баррелей», — заключил аналитик.