«Финансовая паника»: санкции Евросоюза и США могут повлиять сбережения россиян

Американские аналитики обеспокоены вероятным ответом США и Евросоюза на «вторжение» России на Украину. Санкции, которые намерены применить иностранные власти, могут серьезно повлиять не только на российскую экономику, но и на европейскую с американской. Инфляция может ускориться и из-за изменения цен на нефть и газ, если Россия откажется экспортировать топливо.

Санкции, которыми власти США и Евросоюза угрожают Москве, могут привести к серьезным последствиям как для самой России, так и для других государств, что приведет к «финансовой панике», считают опрошенные The New York Times аналитики.

По их мнению, «быстрый и суровый» ответ американцев на «вторжение» России на территорию Украины может стать потрясением для экономик развитых государств (особенно европейских). Таким образом, стабильность мировой финансовой системы может попасть под угрозу.

Эксперты подтвердили, что наложение ограничений в сфере экспорта российских нефти и газа – это мощное оружие при «сдерживании» России против «вторжения на Украину», но это «причинит боль» как Европе, так и США.

«Крайне суровые санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, могут вызвать высокую инфляцию, привести к краху фондового рынка и другим формам финансовой паники. Они нанесут вред самим американцам – от миллиардеров до государственных чиновников и семей среднего класса», – говорится в публикации.

В беседе с изданием некоторые эксперты предположили, что Россия в ответ может приостановить поставки газа в Европу или произвести кибератаки на американские и европейские инфраструктуры.

Экс-сотрудник Госдепартамента США, аналитик Rand Corporation Сэмюэл Чарап считает, что Россия может организовать хакерские атаки на банки стран, которые введут санкции.

Сотрудница Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая полагает, что санкции против российской стороны приведут к инфляции из-за изменения цен на нефть и газ. «Инфляция в США сдерживает действия администрации», – сказала аналитик, подчеркнув, что за последние годы показатели инфляции и так достигли «беспрецедентного» уровня.

Что касается самой России, то применение западных санкций скажется на экономике страны и повлияет на жизнь россиян: подорожание продуктов и одежды, негативное влияние на пенсионные выплаты и сбережения из-за того, что может обвалиться рубль или российские рынки. «Это было бы катастрофой, кошмаром для отечественного финансового рынка», – считает бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко.

Накануне официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано рассказал РИА «Новости», что работа над пакетом возможных санкций продвигается «очень хорошо».

Стано предупредил, что при необходимости европейские власти будут принимать решения быстро, в координации с иностранными партнерами. Возможные рестрикции в сфере российских газовых проектов могут стать «серьезным расширением существующих санкционных режимов, а также дополнительными индивидуальными и секторальными мерами».

Агентство Bloomberg ранее сообщало со ссылкой на одного из европейских чиновников, что в пакет санкционных мер ЕС может войти ограничение на конвертирование валюты, меры по экспортному контролю, по отказу для России в доступе к SWIFT, а также запреты на импорт и экспорт.

Financial Times ранее отмечала, что «газовый» пакет санкций, который Великобритания и ЕС разрабатывают вместе с США, может негативно повлиять на европейские компании, включая BP, Total и Shell — инвесторов российского газового сектора.

В России предупреждают, что введение ограничений будет означать разрыв отношений.

«Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений», – сказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям 28 января.

«Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах», – добавил российский министр.