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Бизнес

Глава евродипломатии пригрозил подрезать амбиции России

Руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель перечислил возможные «жесткие» санкции против РФ

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Михаил Фомичев/ТАСС
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов применить против России «крайне высокоэффективные» экономические санкции. По его словам, среди рассматриваемых мер – долгосрочные экспортные запреты, которые лишат Москву «продукции, нужной для ее стратегических амбиций». В Брюсселе считают, что власти РФ «ведут войну нервов».

Санкции против России, подготовленные Евросоюзом, включают в себя жесткие меры экспортного контроля. Об этом говорится в блоге главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Мы <…> создали систему высокоэффективных ответных мер, которые серьезно ударят по российской экономике и финансовой системе. Мы также рассматриваем меры экспортного контроля с долгосрочным эффектом, предусматривающие отказ России в продукции, нужной ей для реализации своих стратегических амбиций», — сообщил Боррель.

Он обвинил Москву в «войне нервов», которую российское руководство развязало в последнее время. При этом, добавил дипломат, ЕС решил усилить на этом фоне свою энергетическую устойчивость и готов обратиться по вопросам поставок газа к США, Азербайджану и Катару. Это произойдет, если с российской стороны начнутся перебои с поставкам.

Наконец, Боррель пообещал адекватно ответить на решение властей РФ по расширению списка лиц, которым запрещен въезд в страну. 28 января МИД РФ запретил въезжать в Россию главам отдельных европейских частных военных компаний, некоторым силовикам и чиновникам стран ЕС. Боррель заявил, что это решение «подпитывает атмосферу напряженности в Европе вместо того, чтобы способствовать деэскалации».

Пакет антироссийских санкций в ЕС готовят из-за обострения украинского кризиса. При этом внутри Евросоюза якобы есть разногласия по поводу масштаба мер против России и оказания военной помощи Украине, отмечал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Тем не менее, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами Европы по поводу реакции на возможные действия России против Украины.

«Моя немецкая коллега, с которой я разговариваю почти каждый день, очень четко сказала, что будет с проектом «Северный поток — 2» в случае российской агрессии. И по заверению союзников по НАТО, и здесь наши позиции единодушны», — сказал он.

По его словам, санкции должны быть достаточно сильными, чтобы Россия «задалась вопросом о рисках для ее собственной экономики».

Эксперты полагают, что жесткие санкции могут привести к серьезным последствиям не только для самой России, но и для других государств, что приведет к «финансовой панике». Об этом, в частности, сообщала газета The New York Times.

По мнению аналитиков, «быстрый и суровый» ответ американцев на «вторжение» России на территорию Украины может стать потрясением для экономик развитых государств (особенно европейских).

Эксперты подтвердили, что наложение ограничений в сфере экспорта российских нефти и газа – это мощное оружие при «сдерживании» России против «вторжения на Украину», но это «сделает больно» как Европе, так и США. Однако, сообщала газета Financial Times, удар по российской углеводородной промышленности не может не затронуть и саму Европу: европейские компании BP, Total и Shell инвестировали значительные средства в российский нефтегазовый сектор и продолжают сотрудничать с РФ в рамках совместных предприятий, а 40% топлива поступает в Европу из России.

И все же применение западных санкций скажется в первую очередь на экономике России и повлияет на уровень жизни россиян: подорожать могут продукты и одежда, негативное влияние будет оказано на пенсионные выплаты и сбережения из-за того, что может обвалиться рубль или российские рынки. «Это было бы катастрофой, кошмаром для отечественного финансового рынка», – заявлял NYT бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко.

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