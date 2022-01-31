«Снесут или узаконят». Что ждет собственников столичных апартаментов

При выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Об этом рассказали РБК в госинспекции по недвижимости, сообщив, что 200 объектов «уже отработаны». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Госинспекция по недвижимости начала проверять законность возведения апартаментов в Москве. В план мероприятий попали порядка 600 зданий. Об этом в понедельник, 31 января, пишет РБК. «Квартира для пиджака»: россияне начали переселяться в бывшие офисы Пустующие офисы все чаще переоборудуют в жилые апартаменты и выставляют на продажу или аренду... 31 января 11:58

«В настоящее время отработано порядка 200 объектов, выявлено только 25 признаков нарушений. Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка ввиду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — рассказал начальник госинспекции Владислав Овчинский.

Зачем проводят проверки

Он добавил, что проверки проводятся дистанционно путем анализа данных информационных систем и проработок сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов.

По его словам, эти мероприятия направлены на профилактику правонарушений, поскольку многие «недобросовестные землепользователи» нарушают условия договора аренды и самовольно возводят апартаменты.

«Далее нежилые помещения реализуются, и добросовестные граждане, приобретая недвижимость в самострое, становятся заложниками ситуации.

Поэтому задача контрольного ведомства — исключить подобные факты и предупредить нарушения на начальном этапе», — пояснил Овчинский.

Какие штрафы возможны

При выявлении незаконных апартаментов застройщику грозит административная ответственность за нарушение требований и ограничений по использованию земельного участка. Кроме этого, если будут установлены признаки, указанные в ст. 222 ГК, такой объект может быть признан самовольной постройкой, указали в Госинспекции.

Штраф для застройщика как для юрлица может составлять от 1,5% до 2% кадастровой стоимости земельного участка. В то же время штраф для собственника будет составлять от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб. — на физлицо; и от 200 тыс. до 400 тыс. руб. — на юрлиц.

Апартаменты не являются жилыми помещениями, это коммерческие помещения, поэтому в соответствии с распоряжением госорганов возможны два варианта — или их сносят, или легализуют самострой, рассказал «Газете.Ru» эксперт по недвижимости, юрист Герман Борисов. В Москве начались проверки зданий с апартаментами Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский заявил о начале проверки законности... 31 января 11:53

«У апартаментов нет пока правового регулирования, этот закон пока прорабатывается. До сих пор люди, купившие их, не могут даже временно зарегистрироваться. А так, если признали самостроем, то снесут или узаконят, если это возможно. Для чиновников это просто коммерческое помещение — скажем так, офис. При строительстве апартаментов инфраструктуру городскую не надо строить — школы, больницы, парки, дорожки и прочее. Поэтому у застройщиков меньше нагрузка — только благоустройство территории, где строятся апартаменты, и подключение к коммуникациям», — добавил он.

Борисов считает, что решение вопроса будет зависеть от резонанса. «Потому что в некоторых объектах могут быть многочисленные заселения людей.

Куда их девать? Может, они уже живут, ремонты сделали. Это по-разному будет», — заключил юрист.

В апреле прошлого года в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий понятие многофункционального здания. Он должен был помочь определить правовой статус апартаментов. Таким зданием предлагалось считать то, в котором есть две и более группы жилых и/или нежилых помещений, связанные друг с другом через помещение общего пользования. Кроме того, оно должно быть расположено вне территории жилой застройки, в общественно-деловой зоне.

О том, что пустующие офисы все чаще переоборудуют в жилые апартаменты и выставляют на продажу или аренду, ранее рассказали риелторы, опрошенные «Газетой.Ru». Востребованными оказываются даже экс-офисы размером в 10–20 кв. м. По оценкам экспертов, они привлекают ценой и удобной локацией, а сдерживает новый тренд только правовая неопределенность статуса апартаментов.