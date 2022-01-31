В несколько кликов. Как можно будет получить «ссудный отпуск»

Центробанк предоставит заемщикам по потребительским кредитам возможность брать «ссудный отпуск», то есть получить отсрочку платежей по договору. В Экспертном Совете Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг эту информацию подтвердили. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

По мнению Банка России, у каждого человека, взявшего потребкредит, должна быть возможность в течение срока ссуды один раз воспользоваться «кредитными каникулами». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ЦБ в ответ на запрос о возможной частоте применения права на каникулы со стороны клиентов банков. Представители ЦБ уточнили, что сейчас разрабатываются такие меры по изменению регулирования.

«Предполагается, что заемщик сможет воспользоваться таким правом для каждого кредитного договора лишь один раз в течение срока действия этого договора», — подтвердил исполняющий обязанности председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

По его словам, подать заявления на получение «каникул» можно будет через портал госуслуг. Это позволит, с одной стороны, сократить сроки и формальности, с другой — уменьшит количество необоснованных отказов со стороны банков. Сейчас для получения «кредитных каникул» необходимо лично посетить банк или отправить заявление заказным письмом.

Центробанк в декабре 2021 года анонсировал введение механизма бессрочных кредитных каникул для владельцев потребкредитов. Поправки к закону «О потребительском кредите» готовит рабочая группа экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при ЦБ. Когда механизм будет введен, заемщики с потребзаймами смогут получить отсрочку платежей на три месяца, пока же эта опция им недоступна.

Кроме того, планируется изменить список трудных ситуаций, попав в которые заемщик сможет претендовать на льготу. Сейчас кредитные каникулы можно взять, если заемщик болен два месяца, в новой редакции этот срок сокращается до месяца. Поправка расширит круг претендентов на кредитные каникулы.

В 40% случаев ипотечным заемщикам предоставлялся отпуск

«ЦБ концептуально поддерживает закрепление в законодательстве механизма «кредитных каникул» для договоров потребительского кредита (займа), аналогичного «ипотечным каникулам», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Банка России.

Россияне получили возможность обратиться за ипотечными каникулами с 31 июля 2019 года (вступил в силу специальный закон №76-ФЗ). По нему клиенты, оказавшись в трудной жизненной ситуации, имеют право взять ссудный отпуск — приостанавливать или уменьшать выплаты по ипотеке на срок не более полугода. В это время банк не может досрочно расторгнуть договор или взыскать ипотечное жилье, а человек вполне легально получает передышку в ипотечных платежах, не загоняя себя в долговую яму.

Регулятор проводит мониторинг, чтобы выяснить, насколько эффективно работает данный механизм.

«Всего с августа 2019 года до начала октября 2021-го опрошенные банки предоставили заемщикам почти 31,5 тыс. ипотечных каникул, — уточнили в пресс-службе ЦБ. — За это время в эти банки поступило чуть более 77 тыс. обращений».

В Банке России уточнили, что банки отказывали в предоставлении каникул, если, например, признавали, что заемщик не находится в сложной жизненной ситуации.

«Введение в законодательство возможности получения «ипотечных каникул» в апреле 2020 года позволило многим заемщикам, столкнувшимися с финансовыми трудностями в период локдауна, не перейти в статус должников, так как из числа воспользовавшихся этой опцией, более 70% потребителей финансовых услуг смогли вернуться в график платежей», — уточнил Мехтиев.

По его словам, несмотря на то, что изменения в законодательство были внесены в авральном режиме и действовали «задним числом», такие меры поддержки оказались эффективными.

«Каникулы помогают вернуться в график платежей за два-три месяца»

«Идея распространить «кредитные каникулы» на потребкредиты сейчас обусловлена заметным увеличением доли кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой», — считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По данным эксперта, сейчас на рынке доля ссуд, когда заемщики отдают на погашение кредита 80% дохода, уже достигла 30% совокупного портфеля потребкредитов. «Он вырос на 20% в 2021 году до 11,5-11,7 трлн рублей, по нашим оценкам», — пояснил Доронкин.

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин уточнил, что каникулы в большинстве случаев помогают восстановить платежеспособность заемщика за два-три месяца.

«В среднем в зависимости от типа кредита от 5 до 30% клиентов пропускают первые платежи после окончания отсрочки», — указал директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Михаил Полухин.

По словам эксперта, в случае невозможности воспользоваться каникулами доля выходящих на просрочку может быть существенно выше.

«Поскольку кредитные каникулы являются мерой экстраординарной, приводящей к финансовым потерям для банка, нужно создать и барьеры для предотвращения злоупотреблений со стороны недобросовестных заемщиков», — подчеркнул Емелин.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев считает, что эффективность каникул будет ограниченной: сами по себе послабления не помогут человеку найти новую работу и повысить уровень благосостояния.

В течение 2020 года во многих странах были приняты самые различные программы поддержки заемщиков (как физических лиц, так и предприятий). В частности, кредитные каникулы действуют в США, Италии, Белоруссии, Казахстане и на Украине.