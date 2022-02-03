«России нужны более цивилизованные рынки, чем Европа»

Признание Еврокомиссией атомной энергетики «зеленой» не приведет к существенному увеличению доли «Росатома» на рынке ЕС. Максимум, на что может рассчитывать российская госкорпорация — строительство нескольких блоков на территории Сербии, Турции и Болгарии, считают эксперты. Суммарная же прибыль от этих проектов будет в пределах $10 млрд. В то же время развитие атомной программы одного только Китая до 2035 года создаст в стране рынок на $450 млрд.

«Зеленый» свет для атома

Европейская комиссия (ЕК) включила атомную и газовую генерации в «Зеленую таксономию ЕС» — классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов. За этими видами энергетики закрепят переходный статус на пути к достижению углеродной нейтральности, которой европейские власти намерены достичь к 2050 году.

Решение ЕК позволит строить на континенте новые атомные электростанции до 2045-го. По задумке еврочиновников, «зеленый» статус АЭС позволит сократить ущерб от выбросов в атмосферу парниковых газов со стороны угольных станций. По словам еврокомиссара по финансовым вопросам Мейрид Макгиннесс, на «черное» сырье в ЕС до сих пор приходится до 15% от общей электрогенерации.

Однако принятие «зеленого» статуса за атомом не означает, что повсеместно увеличится доля данной генерации в совокупном миксе отдельных европейских стран. Решение ЕК, как подчеркнула Макгиннесс, будет носить рекомендательный характер для потенциальных частных инвесторов, заинтересованных во вложениях в строительство атомных объектов. При отсутствии замечаний со стороны Европарламента и Европейского Совета делегированный акт о принятии таксономии вступит в силу 1 января 2023 года.

На что может рассчитывать «Росатом»

Несмотря на очевидную пользу от признания за атомной генерацией «зеленого» статуса, это решение не приведет к значительному росту новых мощностей в атомной энергетики. Новое правительство Германии вряд ли откажется от планов по закрытию трех оставшихся в стране энергоблоков к концу 2022 года. Этому же примеру последуют и ряд других государств ЕС, включая Австрию, Швейцарию и Италию, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» президента фонда «Основание» Алексей Анпилогов. «Китайцы и индусы жадно потирают руки». Кому навредит Европа санкциями против России Новые возможные санкции ЕС и Британии против российских газовых проектов приведут к потере... 28 января 19:18

По его словам, новые атомные станции строятся только в Великобритании (два реактора на объекте «Хинкли-Пойнт С» мощностью 1630 МВт каждый), Франции, Бельгии и Нидерландах. В целом, речь идет о строительстве не более 10 МВт новых атомных мощностей. При этом та же ФРГ в скором времени лишится всех шести блоков АЭС мощностью 1,3-1,4 ГВт каждый.

«В то же время страны Восточной Европы не собираются отказываться от ядерной энергетики за исключением клинического случая Литвы с закрытием Игналинской АЭС.

Чехия, Венгрия, Польша и Болгария будут строить новые блоки. «Росатом» вполне может рассчитывать на тендеры в Будапеште и Софии, а вот с Прагой и Варшавой могут возникнуть серьезные проблемы», — подчеркнул аналитик.

Дело в том, что на европейском атомном рынке сейчас действует монополия американской компании Westinghouse и французской Orana. В этом плане российской госкорпорации не стоит ожидать активного выхода на рынки Западной Европы (Великобританию и страны Бенилюкса), добавил Анпилогов. Однако и в Чехии недавно раскрылись масштабы влияния американцев в контексте строительства АЭС «Дукованы».

«Выяснилось, что Westinghouse платил политикам, которые занимались расследованием взрывов на оружейных складах во Врбетице. Когда запросили секретный отчет по этим взрывам, подразумевающий русский след, документы, которые должны были хранить 70 лет, в спешке уничтожили. Может после этой истории у чехов наконец откроются глаза, и власти страны допустят «Росатом» к новому тендеру.

С Польшей все гораздо прозаичнее — там отказались принимать даже заявку от госкорпорации на строительство первой в стране АЭС. Чисто политическое решение», — резюмировал Анпилогов.

Сколько может заработать «Росатом»

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич среди перспективных направлений «Росатома» выделил энергорынки Сербии, Турции и Болгарии. Некоторые возможности для госкорпорации по-прежнему остаются в Словакии и Финляндии.

«Впереди тендер на строительство АЭС «Белене», который собирается проводить Болгария. «Росатом» также заключил соглашение с Сербией о сооружении Центра ядерных технологий. Также можно ожидать тендера в Турции по строительству АЭС «Синоп». Прошлый выиграл японо-французский консорциум, но турок отпугнула цена двух блоков за $48 млрд. Тот же «Росатом» строит четыре блока «Аккую» за $22 млрд», — подчеркнул эксперт.

По его словам, «Росатом» сейчас неплохо зарабатывает и на загрузке топлива в энергоблоки, стоимость которой составляет порядка $100 млн. Сроки одной сессии составляют в среднем 2,5 года. Совокупные же инвестиции госкорпорации в строительство новых энергоблоков в ЕС могут составить до $10 млрд.

Азиатский рынок гораздо выгоднее

За последние десятилетия европейский энергорынок перестал играть для «Росатома» определяющее положение. Гораздо более выгодными выглядят перспективы инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион. Здесь доминирующую роль для российской госкорпорации в ближайшие годы будет играть Китай, отметил Анпилогов.

По его словам, американская компания Westinghouse утратила доверие китайских властей после ряда проблем на одной из местных энергостанций. Спустя полгода после ввода в эксплуатацию энергоблока работники столкнулись с опасной неисправностью оборудования, а затем «выдавили» США после срыва контракта.

«Сейчас «Росатому», дай Бог, вытянуть азиатскую программу — Бангладеш, Индонезия.

Один только китайский план развития атомной энергетики до 2035 года оценивается примерно в $450 млрд. Конечно, не весь этот пирог достанется России, но на несколько десятков миллиардов долларов Москва спокойно может рассчитывать», — резюмировал эксперт.

В то же время Марцинкевич обратил внимание на ряд других привлекательных проектов российской госкорпорации вне европейского атомного рынка. Среди них одним из наиболее перспективных выглядит развитие африканского направления. Глава евродипломатии пригрозил подрезать амбиции России Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов применить против России «крайне высокоэффективные»... 30 января 23:46

«Если в этом году будет выдана лицензия на строительство четырех энергоблоков египетской АЭС «эд-Дабаа», то для «Росатома» произойдет «вскрытие» Африки. Египет, как известно, является воротами на континент.

Контракт уже подписан, теперь все ждут лицензии. Суммарные инвестиции в проект могут составят $20 млрд», — подчеркнул аналитик.

Кроме того, «Росатом» ждет крупный проект в Индии по строительству восьми блоков с реакторами ВВЭР, добавил Марцинкевич. Для понимания, стоимость строительства одного блока по российским технологиям составляет в среднем $2-3 млрд.

«Росатому» уже давно пора выходить на более цивилизованные рынки, чем Европа. Работать с дикарями — себе дороже. Рамочное соглашение с тем же Ираном включает работу по восьми энергоблокам. Сейчас идет строительство второго и третьего блоков АЭС «Бушер». С долгами Тегеран рассчитался. В силу международных санкции стройка не афишируется, но в ближайшее время процесс должен активизироваться», — заключил эксперт.