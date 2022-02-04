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Бизнес

«Санкционное давление на Кремль вновь позволяет Китаю диктовать свои условия»

«Газпром» сможет получать по $14 млрд в год от сделки с китайской CNPC

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Global Look Press
Годовое увеличение поставок российского газа в Китай до 48 млрд кубов не приведет к азиатской переориентации «Газпрома». Европейский рынок по-прежнему остается ключевым для монополиста, считают эксперты. По новым газовым соглашениям Россия сможет ежегодно зарабатывать до $14 млрд при условии цены $300 за тысячу кубов. Прибыль от транспортировки топлива «Газпрома» в одну только Германию сейчас в 1,5-2 раза выше. Диктовать же Пекину свои условия Москва могла бы, построив завод СПГ во Владивостоке.

«Хорошие новые решения»

Россия и Китай заключили два новых соглашения по поставкам нефти и газа. «Газпром» и CNPC договорились об увеличении топливных поставок с Дальнего Востока. Ожидается, что объемы газового транзита в КНР увеличатся с текущих 38 млрд кубов в год до 48 млрд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже уточнил, что такое увеличение транзита газа запланировано на 25 лет.

Еще одну крупную сырьевую сделку заключила «Роснефть», которая договорилась с той же CNPC о поставках в ближайшие 10 лет 100 млн тонн ресурса. Газовые и нефтяные соглашения стороны подписали во время визита Владимира Путина в Китай. В ходе переговоров президент страны назвал подписанное с Пекином соглашение «хорошими новыми решениями» для российских нефтяников.

Путин также уверен, что сырьевые договоры с Китаем помогут нарастить двусторонний оборот России и КНР государств до отметки $200 млрд в год.

Неравное партнерство

Основным получателем выгоды от крупных сырьевых соглашений России и Китая станет Пекин, а не Москва. Высока вероятность, что цены по новым соглашениям останутся на относительно низком уровне. В первую очередь, это коснется нового договора CNPC и «Газпрома», подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Он также считает, что сырьевая торговля двух стран во многом строится по принципу «брать количеством, а не качеством». Это обусловлено зависимостью дальневосточной газотранспортной системы России от потребностей Китая.

«Прямо сейчас Москва является заложником Пекина, ни о каком азиатском развороте речь не идет. Предыдущие сырьевые контракты России и Китая заключались поспешно, в непростой геополитической ситуации.

Санкционное давление на Кремль вновь позволяет КНР диктовать свои условия. При цене на нефть в районе $90-100 за баррель стоимость тысячи кубов топлива «Газпрома» будет в районе $300-350», — отметил аналитик.

Для сравнения, добавил он, цена долгосрочных поставок СПГ в Японию и Южную Корею при аналогичных нефтяных котировках гораздо больше, она начинается от $500-600 за тысячу кубов. Невыгодная для России привязка в газовой торговле с Китаем не позволит «Газпрому» рассчитывать на значительную ежегодную прибыль.

«Даже при благоприятных нефтяных котировках в районе $300 за баррель ежегодный транзит 48 млрд кубов принесет России примерно $14 млрд. Топливные поставки в ту же Германию порядка 60 млрд кубометров приносят «Газпрому» в полтора раза больше, а с учетом низких капитальных затрат на транспортировку — и вовсе в два раза, до $28 млрд», — объяснил эксперт.

Китай — важный, но не главный рынок сбыта

Новое соглашение с CNPC, безусловно, выведет Китай на второе место по ежегодному объему поставок российского газа после Германии (48 млрд кубов против 60 млрд). Однако пока рано говорить о полном замещении европейского направления азиатским, отметил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его мнению, даже при полной загрузке мощностей двух трубопроводов «Сила Сибири» совокупные топливные поставки российского газа в Китай будут значительно уступать размерам сырьевой торговли России и Европы.

«В 2021 году «Газпром» поставил в ЕС, включая Турцию, порядка 178 млрд кубов. «Сила Сибири — 1» позволяет нарастить мощность с заявленных 38 млрд кубометров до 60 млрд. Изначальная ресурсная база «Силы Сибири — 2» значительно выше — около 60 млрд.

То есть, к середине 2030-х годов Россия, теоретически, может увеличить поставки топлива в КНР до 100-120 млрд», — подчеркнул Фролов.

Однако даже этот показатель все равно будет в полтора раза ниже объемов, поставляемых монополистом на европейский рынок. И даже при предельном уровне нагрузки доля российского газа в китайском потреблении не будет весомой.

«Пекин колоссальнейшими темпами наращивает потребление газа. В 2010 году КНР использовал примерно 109 млрд кубов, в середине 10-х – приблизился к отметке 200 млрд, а в 2021 году — вышел в 370 млрд. При этом спрос со стороны Китая на газ в течение следующих 10-15 лет должен увеличиться до 550 млрд. К этому времени поставки по двум «Силам Сибири», в лучшем случае, будут составлять пятую часть от огромного газового рынка КНР», — заключил аналитик.

Нужна газовая диверсификация

Главная проблема в газовой торговле России и Китая заключается в географической специфике азиатской страны. Пекин хочет ускоренного завершения процедуры технико-экономического обоснования трубопровода «Силы Сибири – 2» для удовлетворения энергетических нужд потребителей в относительно неблагополучных северных и северо-западных автономных регионов, включая Синьцзян и Нинся, объяснил Кондратьев.

Дело в том, подчеркнул эксперт, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) в эти районы практически невозможны из-за труднодоступности местности. Поэтому российское дешевое трубопроводное топливо — единственная альтернатива для этих провинций.

«Возможная цена тысячи кубов газа по «Силе Сибири — 2» вряд ли будет значительно выше, чем по первой «Силе Сибири». Относительно высокие нефтяные котировки позволят китайцам покупать газ по $280-300.

Но это все равно относительно дешево. Москва же не может диктовать Пекину более выгодные условия, не имея в регионе альтернативных покупателей», — отметил эксперт.

Те, в свою очередь, могли бы появиться у России только при существенном наращивании СПГ-мощностей. Китай же сейчас активно инвестирует в проект НОВАТЭК «Ямал СПГ», однако у него нет технологического оборудования для строительства на Дальнем Востоке заводов по производству и переработке сжиженного газа.

«По восточной программе мы плотно привязаны к Китаю. Изменить ситуацию могло бы строительство СПГ-завода во Владивостоке, о котором неоднократно говорили в «Газпроме». Сейчас мы отдаем газ КНР на границе в Амурской области. Но у монополиста есть возможность подключить свои газопроводы к системе «Сахалин — Хабаровск — Владивосток». Там уже газ, добытый на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях, поступит на новый СПГ-завод», — объяснил аналитик.

А уже дальше сжиженное топливо можно будет поставлять по более высоким ценам в Японию, Южную Корею или Индию. При такой схеме транзита, подчеркнул эксперт, у Москвы появится важнейшее преимущество перед китайскими контрагентами, если те опять продолжат выторговывать себе низкие цены на трубопроводное топливо.

«В этом случае сила «Газпрома» в переговорных позициях с Пекином возрастет в разы. Москва может сказать Пекину: «Ничего страшного, что вы снижаете отбор, мы перенаправим газ на СПГ в другие страны». Строительство СПГ-завода мощностью 10 млн тонн стоит относительно недорого — порядка $5-6 млрд. Ключевая проблема — ограничения на поставки технологий российским компаниям, от чего пострадал тот же НОВАТЭК», — резюмировал эксперт.

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