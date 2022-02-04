«Цены на нефть сейчас растут, а не падают, как в 2014-м»

Санкции Запада не могут нанести существенный урон российской экономике, уверены аналитики агентства Bloomberg. За восемь лет, прошедших с момента присоединения Крыма к России, Москва сумела выстроить «финансовую крепость» и улучшила макроэкономические показатели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Джо Байден заявляет, что готовящиеся антироссийские санкции окажут «разрушительное влияние» на экономику РФ, но на самом деле урон может оказаться практически незаметным для Москвы, отмечают аналитики Bloomberg. Сенат США пригрозил России санкциями авансом В Сенате США готовят законопроект о введении антироссийских санкций в случае гипотетической... 30 января 23:06

За последние восемь лет Кремль успел подготовиться к возможным ограничительным мерам, говорится в материале агентства. Россия нарастила резервы, свела госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик и добилась профицита бюджета.

Американские и европейские официальные лица уверены, что рассматриваемые рестрикции, в том числе ограничения возможности крупных банков использовать доллары и евро, санкции против госдолга и ограничение доступа к технологиям США, будут самыми жесткими с момента первой волны ограничений, наложенных в 2014 году после присоединения Крыма. Тогда в России начался финансовый кризис, резервы Центробанка сократились на $130 млрд, а рубль подешевел вдвое. На этот раз санкции могут ухудшить инвестиционный климат, подогреют инфляцию, но сильных потрясений для российской экономики не ожидается, уверены экономисты.

«Большая разница заключается в том, что цены на нефть, основной экспорт России, сейчас растут, а не падают, как это было в 2014 году», — говорится в материале.

Главный экономист финансовой группы БКС в Москве Наталья Лаврова указывает, что Россия намного лучше подготовлена ​​к санкциям, чем восемь лет назад, по крайней мере, по макропоказателям. «Государственный сектор готов, и финансовая подушка большая», — отмечает она. По словам эксперта, при всех санкционных сценариях, кроме самых жестких, экономика РФ продолжит расти, хотя и более медленными темпами.

Доктор экономических наук Игорь Николаев также уверен, что разработанные ЕС и США новые санкции не окажут особого влияния на макроэкономику страны. «Российские резервы оцениваются сейчас примерно в $630 млрд. Совокупный внешний госдолг с начала 2014 года уменьшился почти вдвое — с $375,9 млрд до $206 млрд к апрелю 2021-го. Размер долга госуправления к октябрю 2021-го составил $67,7 млрд, в апреле показатели были на уровне $61 млрд», — отмечает эксперт. При относительно благоприятных макроэкономических показателях Россия сейчас не зависит от кредитов МВФ.

Превентивные меры

Американские конгрессмены в пятницу, 4 февраля, согласовали основную часть санкционных мер против России в связи с ситуацией вокруг Украины. «Споры охватывают не такое большое количество вопросов», — прокомментировал заседание сенатор-республиканец Марко Рубио. «Никто не хочет превращать Россию в изгоя»: что стоит за угрозами санкций Запада Санкционная риторика Запада даже на фоне смягчения заявлений о якобы возможном вторжении России... 26 января 23:32

По словам Рубио, единого решения по превентивным санкциям в Конгрессе пока не приняли. «Некоторые хотят ввести часть санкций заранее, другие предпочитают, чтобы эти меры были разработаны на будущее, чтобы их рассматривали как ответную меру, чистое средство сдерживания. Однако по ключевым вопросам позиции у нас не такие уж и разные», — пояснил сенатор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул изменчивость позиции Вашингтона по поводу вероятных превентивных ограничений. «На прошлой неделе они говорили, что санкции не должны носить превентивные меры, иначе они, в их понимании, теряют свою эффективность. Но за неделю позиция поменялась», — сказал Песков.

Ранее демократы внесли в Сенат проект «Закона о защите суверенитета Украины 2022 года», предполагающего введение санкций против президента России, премьер-министра, глав министерств и крупных военачальников. Санкции также затронут газопровод «Северный поток — 2», до сих пор не прошедший сертификацию в Германии. Чуть позже идентичный законопроект был также внесен на рассмотрение Палаты представителей.