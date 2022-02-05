Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Хоккеист сборной России рассказал, в каких условиях живут... 17:44
В Роспотребнадзоре объяснили отмену карантина... 17:44
Великобритания и НАТО предупредили Россию об «огромной... 17:38
Актриса Сарандон извинилась за твит, сравнивающий похороны... 17:29
В Госдуме считают тему «вторжения» России на Украину... 17:28
Вяльбе отреагировала на слова Ступак о завершении карьеры 17:24
Актер Бычков рассказал, что перед смертью Виктору Бутурлину было... 17:11
Российские бомбардировщики выполнили патрулирование... 17:08
Врач назвал мужской симптом рака 17:05
Губерниев: у Вяльбе ореол, который мешает обращать внимание... 17:04
Бизнес

Украина отключится от энергосети России на 72 часа в конце февраля — Welt

Welt am Sonntag: отключение Украины от российско-белорусской энергосети займет трое суток

Слушать
Остановить
close
100%
РИА «Новости»
Украина на три дня отключится от энергосетей России и Белоруссии – для тестирования изолированной работы. Тест состоится в конце февраля, еще одно отключение запланировано на лето 2022 года. Эксперимент должен показать, что украинские сети готовы к объединению с европейскими и могут отказаться от электричества из СНГ. В модернизацию своих электросетей Украина вложила более €600 млн.

С 24 по 26 февраля Украина на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии – для тестирования изолированной работы. Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

После этого Украина опять подключится к российско-белорусской энергосистеме. В российском Системном операторе Единой энергетической системы подтвердили эти сведения — Москва сотрудничает с Киевом.

Представители «Укрэнерго» заявили Welt, что если они не смогут подключиться к сети соседей из СНГ снова, то у них есть «достаточный запас прочности для долгой изолированной работы».

«В этом году мы планируем пройти так называемый изолированный режим дважды. Это должны быть зима и лето», — рассказывал в январе министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Этот эксперимент должен показать, что сети Украины готовы объединиться с европейскими, отказавшись от энергосетей России и Белоруссии. Страна должна пройти отключение в 2023 году, но это может состояться и раньше.

На модернизацию своих электросетей Украина потратила более €600 млн. По словам министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, отказ от единой электросети с Россией и Белоруссией должно поспособствовать обеспечению энергобезопасности не только Украины, но и всей Европы. Советник государственного секретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн при общении с правительством Германии положительно оценил цели Украины.

Украина подала заявку на присоединение к энергетической системе Европы в 2006 году. После 2014 года Киев неоднократно запрещал импорт электроэнергии из России, вводя и снимая запрет.

В 2017 году глава компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук сообщил, что Киев подписал соглашение о присоединении к энергетической системе Европы.

Свое сообщение Ковальчук начал цитатой девиза джедаев из «Звездных войн» — May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»).

«После двух лет тяжелой подготовительной работы, после десятков переговоров в Европе за последние полгода мы смогли отстоять наше право присоединиться к европейской энергосети... Соглашение об условиях присоединения сегодня подписано в Брюсселе во время Генеральной ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E», — заявил топ-менеджер.

Ковальчук отметил, что присоединение к энергетической системе Европы позволит объединить украинский рынок с соседними странами, «даст настоящую конкуренцию, победит монополии».

Весной 2021 года Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила поставки электроэнергии из Белоруссии и России до 1 октября 2021 года.

«Мы принимаем это решение по инициативе министра энергетики Германа Галущенко, который обратился к нам с такой просьбой. При этом мы вспоминаем и наш опыт, и эту зиму, и вспоминаем о балансе интересов, потому что мы также думаем и о потребителях, и о том, что теоретически прекращение импорта как рыночного механизма может приводить и к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке», — заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

После поставки энергии из России не были восстановлены, но были возвращены поставки из Белоруссии. Это произошло на фоне дефицита угля для украинских ТЭЦ.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+