В ЕС и обратно: как менялась Великобритания при Елизавете II

Елизавета II — настоящий «долгожитель» на британском престоле: она занимает его с 1952 года. 95-летняя королева – самый возрастной монарх в истории Великобритании, а также самый пожилой глава государства в мире. До нее дольше всех правила ее прабабушка королева Виктория (1819-1901 гг., на престоле с 1837 г.) — 63 года семь месяцев и два дня.
За время пока Елизавета II была на престоле, сменились 14 премьер-министров. Первым из них был Уинстон Черчилль (1874-1965 гг., глава правительства — 1951-1955 гг.). Сейчас правительство возглавляет Борис Джонсон (1964 г., на посту — с 2019 г.).
От разрухи после Второй мировой до Brexit
Когда Елизавета II взошла на престол, Великобритания только оправлялась от разрушительных последствий Второй мировой войны. Так, почти до середины 1950-х годов продукты в стране распределяли по карточкам.
С тех пор произошло немало событий: на смену некогда могущественной Британской империи пришло Содружество, объединяющее 54 нации, участие в создании которого считают большой заслугой Елизаветы II. В нынешнем виде оно образовалось в 1949 году. Тогда из его названия исчезло слово «Британия», а из устава – положение о подданстве британской Короне.
«Ни одной другой имперской державе не удалось этого добиться… в Британии огромные социальные и экономические изменения в целом произошли мирным путем, на основе консенсуса», — отмечал специалист по британской конституционной истории профессор Вернон Богданор.
На фоне прекращения «имперского» прошлого Великобритании нужно было определить свои отношения с Европой. Путь страны в Евросоюз был непростым. Сначала в 1951 году Великобритания отвергла предложение стать страной-основательницей Европейской организации угля и стали, причем причины отказа были неясны. Позже, спустя десять лет, она подала первую заявку на вступление в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Но на тот момент президент Франции Шарль де Голль выступил против, поскольку считал, что Британия всегда будет враждебна Европе. Ситуация начала меняться только после его ухода в 1969 году, и в 1973 году Великобритания вошла в состав ЕЭС.
Однако вопрос об отношениях с Европой все еще оставался актуальным. Особенно он обострился, когда британским премьер-министром была Маргарет Тэтчер (занимала пост в 1979-1990 гг.), которая, в частности, публично высказывала критику по поводу стремления создать «европейское супергосударство». Королева с политикой Тэтчер в отношении Европы была не согласна.
Однако «европейский вопрос» все равно оставался актуальным. И если когда-то Великобританию подталкивало к участию в ЕЭС плохое экономическое и финансовое положение (например, в 1970-х годах обычным явлением было отключение электричества из-за забастовок шахтеров), то со временем все изменилось: Лондон стал мировым финансовым центром.
Итогом обсуждения отношений Великобритании и Европы стало голосование по выходу из Евросоюза в 2016 году. Окончательно страна покинула ЕС в полночь на 1 февраля 2020 года — после продолжительных переговоров. Однако и это не стало окончательным «разводом»: еще продолжался переходный период.
После Brexit Великобритания столкнулась с дефицитом самых неожиданных вещей. Из магазинов, например, периодически пропадают минеральная вода, салат, сыр, не хватает стройматериалов и запчастей. Не хватает и рабочих рук: поваров, официантов, сезонных рабочих. После выхода из Великобритании из ЕС появились барьеры, которых раньше не было. Так, половина всего продовольствия в стране приходится на импорт, и 60% зарубежных товаров до Brexit завозилось из Европы. ЕС в целом на момент Brexit был основным торговым партнером Великобритании: на него приходилось 53% импорта и 44% экспорта.
Согласно опросу YouGov, который был проведен в декабре 2021 года, с дефицитом продуктов в магазинах в последние недели сталкивались 56% британцев.
По подсчетам исследовательского института CER, на октябрь 2021 года объем британской торговли оказался на 12,6 млрд фунтов стерлингов (или на 15,7%) ниже, чем могло быть, если бы Великобритания оставалась в едином торговом и таможенном пространстве с ЕС.
Один из ярких примеров также — это топливный кризис. Этой осенью на заправках в Великобритании выстроились очереди, не хватало бензина и дизельного топлива. В стране был дефицит водителей, потому что часть европейцев после Brexit уехали, потеряв право работать в стране.
Великобритания в среднесрочной перспективе может потерять около 4% экономического роста, считают правительственные эксперты из Office for Budget Responsibility. По негосударственным прогнозам — 6-7%, отмечает ВВС.
«Второй золотой век»?
Хотя по конституции Великобритании у монарха сейчас мало полномочий, Елизавета II, по мнению историков, обладает «мягкой силой» и смогла сделать монархию неким объединяющим фактором на фоне социальных разногласий.
Некоторые специалисты считают, что правление Елизаветы II можно назвать «вторым золотым веком», который напоминает время правления другого монарха — Елизаветы I (1533-1603 гг., правила с 1558 г.). Этот период считается одним из величайших в истории Великобритании. В это время росла экономика страны и расширялось ее влияние в мире.
Однако есть и другая точка зрения: что период правления Елизаветы II был не таким успешным, но в чем-то более примечательным. Монархии удалось выжить, несмотря на большие социально-экономические изменения.
«Успех любого монарха со временем можно определяется тем, что была сохранения монархия и обеспечена преемственность. Это основная задача, и она это сделала», — говорила профессор истории монархии Лондонского городского университета Анна Уайтлок.
По мнению другого специалиста по истории конституции Дэвида Старки, говорить о второй елизаветинской эпохе не стоит: королева не была воплощением исторического периода, а просто выполняла возложенные на нее обязанности.
«Она не сделала и не сказала ничего такого, что будет помнить каждый. Ее именем не назовут эту эпоху, или, полагаю, что-то еще», — писал он в 2015 году.
Однако Елизавета II все равно сыграла важную историческую роль, отмечают эксперты. «Нет никаких сомнений в том, что она станет одним из величайших монархов — не только за счет своего долголетия, но и благодаря тем переменам, свидетелем которых она стала», — сказала Уайтлок.