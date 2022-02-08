«Похудел, болел живот. Минус 30% от портфеля». Две истории непрофессиональных инвесторов

По данным ЦБ, 64% брокерских счетов россиян пустые. Кто-то уже успел потерять деньги на бирже и не решается повторить негативный опыт, кому-то просто сложно решиться начать инвестировать. «Газета.Ru» поговорила с обычными людьми, которые играли на бирже и обожглись.

По данным Московской биржи, число частных инвесторов — уже около 17 млн человек. Тем не менее многие люди опасаются играть на бирже или уже получили негативный опыт. «Газета.Ru» поговорила с двумя инвесторами, которые потеряли значительные деньги на фондовом рынке в разное время.

«Стресс был очень сильный»

Роману Беседовскому (частный инвестор с более чем десятилетним опытом профессионального управляющего активами) 34 года. На бирже он начал играть в 2006 году, когда ему было 19 лет. В то время он работал управляющим активами «Финама» и решил, что стоит сформировать свой портфель.

«Тогда была ситуация, похожая на текущую, все хотели в инвестиционную сферу, почти все сотрудники «Финама» инвестировали. В 2008 году мои розовые очки спали. Все началось с геополитики: Абхазия и Осетия захотели отделиться от Грузии. Это повлияло на рынок. Индекс РТС упал с 2000 до 500 — фактически на 75%. За три-четыре месяца индекс растерял весь свой рост, который шел пять лет. Падение было такого уровня, что не ожидал никто. Закрыли биржу на три дня, президент России Владимир Путин сообщил о мерах поддержки. В «Финам» выстроилась очередь аж от метро. Потом биржа открылась, индексы немного восстановили рост. Потом все снова обвалилось», — говорит Роман.

Перед началом кризиса он покупал акции «Газпрома», «Роснефти», электроэнергетических компаний, металлургов.

«У меня был 1 млн рублей, я их одолжил у родителей, и в итоге я потерял более 30% портфеля, ПИФ просел на 60-70%. В ПИФе были акции энергетических и банковских компаний. Мне повезло, что я не использовал «плечи» — заемные средства. Если бы я их использовал, я бы остался с нулем. Стресс был очень сильный: похудел, болел живот», — говорит Роман.

В итоге он отдал родителям 700 тыс. рублей и «закончил с этим». А в 2009 году рынок пошел в рост.

По словам Романа, не стоит брать «плечи», особенно, если ты неопытный инвестор. «При росте рынка в 20% и ставке по «плечу» в 16% инвестор рискует потерять весь капитал ради четырех дополнительных процентов прибыли, это абсолютно неоправданно. Если у человека нет «плеча» и все падает, можно ждать. С «плечом» ждать не получится. Будет margin call, и вы все потеряете», — пояснил Роман.

Еще один совет— смотреть за рынком по выходным.

«В течение недели может быть изменение на 15-20%, а решения нужно принимать с холодной головой. Человек, который постоянно мониторит ситуацию, бледнеет, краснеет, пьет успокоительные, а в итоге оказывается, что за неделю он потерял пять лет жизни, а просадка была не такой уж большой. 90% людей не могут смотреть на то, как их портфель падает», — уточнил Роман.

Роман вернулся на рынок с учетом этих факторов. Несмотря на полученные в 2008 году убытки и стресс, Роман остался на рынке, поскольку когда человек работает в этой сфере и не торгует сам — он не вызывает доверия у клиентов. Это то же самое, что футбольный тренер, который не умеет играть в футбол.

Однако Роману потребовалось еще восемь лет, чтобы приобрести навыки, необходимые для стабильного заработка на рынке. Это абсолютно не соответствует тому, что сегодня обещают во многих обучающих марафонах. Невозможно научиться чувствовать рынок за две недели или даже за месяц. Инвестор считает что понадобится не менее года и регулярные усилия, чтобы приобрести нужные знания и навыки.

«Я совершила ошибку – начала торговать с заемными средствами без подготовки и просчета рисков»

Алине Волковой (имя изменено по просьбе собеседницы) из Москвы 31 год, и она начала инвестировать в 2020 году на мартовской просадке. Тогда произошло четвертое по величине дневное падение индекса S&P 500 (-12,5%) после второй мировой войны. Три предыдущих «рекорда» — октябрь 1987 года, известный как «черный понедельник» (-21,8%); август 1998 года (-14,6%) и октябрь 2008 года — мировой финансовый кризис (-16,9%).

«Моя работа частично связана с финансовыми рынками, к тому же я получила финансовое образование в одном из самых сильных экономических ВУЗов страны. Однако до 2020 года я не инвестировала самостоятельно, но следила за рынком, смотрела, изучала его, много читала. В марте 2020 года стало понятно, что нужно начинать. Я зашла успешно, и это был аттракцион неслыханной щедрости: какие бы активы ты ни купил, они росли. Я покупала и просевшие акции авиа-, IT-компаний и «голубые фишки» российских компаний. Покупала и продавала по наитию. Мой портфель изначально разделился на две части: одна часть была сберегательной в индивидуальном инвестиционном счете, другая — спекулятивная на брокерском», — говорит Алина.

По словам Алины, 2020 год был успешным: зафиксировалась и вошла в активы к октябрю, когда было «второе дно».

«Результаты были супер. Прибыль на бирже начала кратно превышать мою зарплату. Но я совершила ошибку: с февраля 2020 года начала торговать «с плечом» — без подготовки и просчета рисков. Этот фактор стал причиной того, что к маю 2021 года на очередной просадке стало, мягко говоря, неприятно», — говорит Алина.

По словам Алины, она готовилась к той просадке, но в результате именно из-за плеча и морального давления, которое оно оказывает, совершила много ошибок.

«Сначала я каждый день сидела и наблюдала, как портфель «худеет», потом решила «срубить» половину позиций — как раз в тот момент, когда опытные трейдеры и инвесторы покупают», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

По словам Алины, когда ты неподготовленным сталкиваешься с падением на рынке, начинается сильный мандраж.

«В ту просадку я потеряла примерно 20% от портфеля. Надо отдать должное — я не осталась в минусе, но вынесла для себя несколько важных уроков: 2020 и 2021 год действительно были своего рода аттракционом щедрости. Но в обычные циклы на рынке, без должного уровня финансовой грамотности и знаний теханализа, без должного времени на отслеживание позиций, игра на бирже — дорога в один конец: к потере денег. Что еще важно — растущий рынок нивелирует ошибки начинающих инвесторов, ведь тогда «выстреливали» даже малоликвидные акции убыточных компаний. Главное понимать, насколько ты готов морально терпеть убытки. Инвестирование — это умение выжидать, способность закрыть портфель и не смотреть в него какое-то время. Это тоже навык, и он приходит с опытом, но дается далеко не всем», — резюмирует женщина.