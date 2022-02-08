«Что выживет – покажет развитие рынка». Вытеснят ли криптовалюту токены и цифровые рубли

Некоторые криптовалюты могут быть вытеснены токенами как более надежным инструментом, считает миллиардер Владимир Потанин. По его мнению, токены, а также цифровой рубль можно будет использовать для развития новых технологий с меньшими рисками. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что эти цифровые активы будут сосуществовать.

Токены могут вытеснить с рынка некоторые криптовалюты, заявил российский миллиардер, глава «Норникеля» Владимир Потанин в интервью Bloomberg. Ранее его компания «Интеррос» инвестировала в площадку Atomyze – с ее помощью можно цифровизовать реальные активы, например, металлы или недвижимость.

По мнению бизнесмена, благодаря токенам, а также цифровому рублю ЦБ сможет продвигать новые технологии, избегая рисков, связанных с криптовалютами — например, биткоином. Банк России пока скептически относится к «крипте»: недавно он предложил запретить практически все операции с ними.

«В отличие от некоторых криптовалют такие платформы, как Atomyze, предлагают потребителям высококачественные и безопасные цифровые товары. И они могут вытеснять с рынка ненадежные продукты», — сказал Потанин.

В чем разница между криптовалютой, токенами и цифровым рублем

Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая не привязана к каким-то конкретным физическим активам. Операции с ней происходят без участия традиционных банков с помощью определенных математических алгоритмов.

Эмиссия (или выпуск) криптовалют полностью децентрализована: то есть нет какого-то единого субъекта, который этим занимается. Это отличает их от другой виртуальной единицы – токенов, пояснил «Газете.Ru» президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.

Токены выпускает какой-то конкретный субъект с определенной целью. Чаще всего это делают компании, чтобы привлекать инвестиции под свои проекты. Но выпускать токены могут и государственные структуры. Токены всегда привязаны к каким-то другим активам, например, национальной валюте, сырью.

Технологическая платформа у токенов и криптовалют одинаковая: это распределенный реестр, а его самый популярный вид — блокчейн (специальная база данных), говорит аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын. Однако организационных различий очень много.

«Криптовалюты может майнить (добывать) каждый, кто приобрел необходимое аппаратное и программное обеспечение. Токены, о которых идет речь, будут выпускать корпорации, причем эти токены будут обеспечены ресурсами этих корпораций, как правило – сырьем», — уточнил эксперт «Газете.Ru».

Криптовалюты также отличаются от токенов тем, что у них есть собственные блокчейны, а токены создаются на уже существующих, сообщил «Газете.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Токен привязан к проекту, и является средством платежа в конкретном блокчейне, в основе которого находится базовая криптовалюта», — пояснил эксперт.

Кроме того, токены используются только внутри какого-то проекта, а криптовалюта — во внешней цифровой экономике, добавил Антонов. Общее между криптовалютами и токенами – это то, что они не имеют физического аналога.

В криптоиндустрии токены используются как синонимы слова «криптоактив» или даже «криптовалюта», рассказал «Газете.Ru» директор криптобиржи Binance в Восточной Европе Глеб Костарев. Токенами просто называют монеты, выпущенные на базе уже существующих блокчейнов. Например, раньше Binance Coin, выпущенный биржей, был просто токеном на базе Ethereum, но потом Binance запустила свой блокчейн, и теперь это полноценная криптовалюта.

Цифровой рубль – это просто виртуальный аналог обычного рубля, пояснил «Газете.Ru» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Он обеспечен золотовалютными резервами и будет официальной валютой, в отличие от любой криптовалюты.

Цифровой рубль также относится к разновидности токенов, добавляет Юрий Припачкин. За его эмиссию будет отвечать конкретный орган – Банк России.

Действительно ли токены перспективнее криптовалют

Какой из цифровых активов надежнее, зависит от конкретной экономической и политической ситуации, говорит Припачкин. Например, токены, привязанные к национальной валюте, могут оказаться чувствительны к различным кризисам. А вот ценность криптовалют не зависит от «печатного станка» финансовых регуляторов — она определяется спросом и предложением.

Цифровой рубль по определению должен быть привязан к стоимости рубля и, несмотря на все преимущества цифровой формы денег, будет полностью зависеть от монетарной политики ЦБ и внешнеэкономической ситуации, пояснил эксперт.

Однако в 2021 году действительно наблюдался «взрывной» рост токенов, которые привязаны к различным национальным валютам, сырьевым и другим активам, отметил Припачкин. Например, популярностью пользуются USDT, USDC, BUSD (привязаны к доллару США), цифровой юань (DCEP). Платформа Atomyze – это свежий пример 2022 года. Это первый проект, который ЦБ включил в реестр операторов информационных систем.

Популярность таких цифровых активов – это естественное развитие рынка, отмечает Юрий Припачкин.

«Централизованные финансы постепенно теряют свое значение, уступая место цифровым. Тем не менее, прогноз о том, что токены могут вытеснить некоторые криптовалюты, абсолютно равнозначен обратному прогнозу: криптовалюты могут вытеснить некоторые токены», — подчеркнул он.

По словам Припачкина, криптовалюты уже прочно закрепились на рынке, несмотря на сопротивление национальных регуляторов некоторых стран. И нет оснований полагать, это эта тенденция изменится в долгосрочной перспективе. Какие-то криптовалюты могут уйти с рынка, но будут появляться и новые: более удобные в обращении, с более экологичными алгоритмами. «Какие из них выживут – покажет развитие рынка», — заключил эксперт.

Токены могут вытеснить криптовалюты там, где они не используются, отмечает Леонид Делицын из «ФИНАМ». Например, они могут помочь крупным компаниям быстрее распродавать свои запасы.

«Ведь покупателю не надо немедленно приезжать со своей цистерной, он просто заключает смарт-контракт, причем, вероятно – даже не он сам, а его бот, который рассчитал, что цена наиболее выгодна», — пояснил эксперт.

Вытеснят ли токены криптовалюты в качестве инструмента для игры на биржах, зависит от того, насколько удобно будет ими торговать, добавил он.

«На рынках сосуществуют торговля валютой, сырьем, акциями компаний, облигациями, а теперь еще и криптовалютами. Вряд ли криптобиржи сдадутся без боя. Преимуществ, почему криптобиржам было бы выгодно перейти на токены, не видно», — отметил Делицын.

Чтобы были понятны реальные перспективы токенов, должно пройти хотя бы несколько лет, считает Михаил Коган из «Высшей школы управления финансами».