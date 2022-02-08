«Люди смогут спокойно платить налоги». В России решили, что делать с криптоактивами

Правительство РФ поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, которую разрабатывало Министерство финансов. Тем самым кабмин выступил против идеи Центрального банка РФ, предложившего полностью запретить криптовалюты в России.

Государственный контроль

«Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что цель регулирования – «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».

«Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те в свою очередь будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала», — добавляется в сообщении. Правительство России представило концепцию регулирования оборота криптовалют Правительство России утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота... 08 февраля 23:42

Кроме того, участники рынка будут обязаны информировать граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

«Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», — подчеркивается на сайте правительства.

Также в сообщении уточняется, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

«Прорыв для России»

Как сообщил источник RTVI, близкий к правительству, до 18 февраля Минфин совместно с Центробанком, который ранее выступал за полный запрет цифровой валюты и майнинга, должен подготовить законопроект о регулировании криптоактивов.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил агентству, что принятие концепции, по его мнению, станет «прорывом для России». Правительство России поддержало концепцию Минфина по регулированию криптовалюты Правительство России поддержало концепцию регулирования криптовалют, разработанную Министерством финансов. Об... 08 февраля 23:42

«Это позволит гражданам Российской Федерации легально владеть и пользоваться криптовалютой, а также покупать и продавать. Государство сможет контролировать этот серый рынок и тем самым обеспечить поступления в бюджет в виде налоговый отчислений. Их объем оценивается в 1 трлн рублей»,

— сказал Луговой. По его словам, принятие концепции также приведет к увеличению рабочих мест. Он добавил, что майнинг несложно будет легализовать с точки зрения предпринимательской деятельности.

Луговой заключил, что легализация этой сферы «изменит отношение общества к криптовалюте», люди «смогут спокойно вздохнуть, спокойно декларировать, спокойно платить налоги».

Конфронтация ЦБ и Минфина

В январе Центральный банк РФ в своем докладе предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют.

«Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета»,

— предлагалось в документе.

По мнению аналитиков Банка России, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка. Без ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций они могут нести системные угрозы.

В свою очередь директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала об идее ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. При этом она подчеркнула, что ЦБ не предусматривает запрет на владение криптовалютой гражданами.

Однако в Минфине выступили против запрета криптовалют. Глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу. По его мнению, это позволит достичь прозрачности, которая, поможет обеспечить защиту интересов россиян. В Минфине выступили против запрета криптовалюты Директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков в ходе конференции... 25 января 14:35

«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, и, в свою очередь, у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства», — сказал Чебесков.

Вмешательство президента РФ

В конце января президент России призвал правительство и Центральный банк «в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению». Путин призвал представителей организаций провести переговоры в ближайшее время и сообщить ему «о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты». Путин высказался о регулировании криптовалют Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством высказался о регулировании... 26 января 20:55

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами (криптовалюты – «Газета.Ru») у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности»,

— сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, у ЦБ «своя позиция» на этот счет, так как у криптовалют высока волатильность, из-за чего расширение деятельности в этой сфере несет высокие риски прежде всего для россиян.

«Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные, имеющиеся в стране кадры», — отметил тогда российский лидер.