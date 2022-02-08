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Бизнес

«Люди смогут спокойно платить налоги». В России решили, что делать с криптоактивами

Правительство России утвердило концепцию регулирования оборота цифровых валют

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Правительство РФ поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют, которую разрабатывало Министерство финансов. Тем самым кабмин выступил против идеи Центрального банка РФ, предложившего полностью запретить криптовалюты в России.

Государственный контроль

«Правительство определило будущее цифровых валют в России. Оборот таких финансовых активов будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов», — сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что цель регулирования – «интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций».

«Защита прав граждан, помимо разделения инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, будет обеспечиваться за счет требований по лицензированию криптовалютных площадок. Те в свою очередь будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала», — добавляется в сообщении.

Кроме того, участники рынка будут обязаны информировать граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами.

«Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности», — подчеркивается на сайте правительства.

Также в сообщении уточняется, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

«Прорыв для России»

Как сообщил источник RTVI, близкий к правительству, до 18 февраля Минфин совместно с Центробанком, который ранее выступал за полный запрет цифровой валюты и майнинга, должен подготовить законопроект о регулировании криптоактивов.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил агентству, что принятие концепции, по его мнению, станет «прорывом для России».

«Это позволит гражданам Российской Федерации легально владеть и пользоваться криптовалютой, а также покупать и продавать. Государство сможет контролировать этот серый рынок и тем самым обеспечить поступления в бюджет в виде налоговый отчислений. Их объем оценивается в 1 трлн рублей»,

— сказал Луговой. По его словам, принятие концепции также приведет к увеличению рабочих мест. Он добавил, что майнинг несложно будет легализовать с точки зрения предпринимательской деятельности.

Луговой заключил, что легализация этой сферы «изменит отношение общества к криптовалюте», люди «смогут спокойно вздохнуть, спокойно декларировать, спокойно платить налоги».

Конфронтация ЦБ и Минфина

В январе Центральный банк РФ в своем докладе предложил запретить выпуск, обращение и обмен криптовалют.

«Введение запрета на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения и обмена криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установление ответственности за нарушение данного запрета»,

— предлагалось в документе.

По мнению аналитиков Банка России, криптовалюты создают риски для российского финансового рынка. Без ограничений и вовлечении в рынок банков и других финансовых организаций они могут нести системные угрозы.

В свою очередь директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова рассказала об идее ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. При этом она подчеркнула, что ЦБ не предусматривает запрет на владение криптовалютой гражданами.

Однако в Минфине выступили против запрета криптовалют. Глава департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что ведомство подготовило концепцию регулирования этой отрасли и ждет позицию правительства по этому вопросу. По его мнению, это позволит достичь прозрачности, которая, поможет обеспечить защиту интересов россиян.

«Министерство финансов активно участвует в проработке законодательных инициатив с точки зрения регулирования этого рынка, и, в свою очередь, у нас есть подготовленная концепция регулирования, которую мы обсуждаем внутри Минфина, и сейчас ее направили в аппарат правительства», — сказал Чебесков.

Вмешательство президента РФ

В конце января президент России призвал правительство и Центральный банк «в ходе дискуссии прийти к какому-то единому мнению». Путин призвал представителей организаций провести переговоры в ближайшее время и сообщить ему «о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты».

«Знаком с дискуссией, которая идет на этот счет, этими вопросами (криптовалюты – «Газета.Ru») у нас занимается и регулирует эти вопросы Центральный банк Российской Федерации. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности»,

— сказал Путин на совещании с членами правительства.

По его словам, у ЦБ «своя позиция» на этот счет, так как у криптовалют высока волатильность, из-за чего расширение деятельности в этой сфере несет высокие риски прежде всего для россиян.

«Хотя, конечно, есть у нас здесь и определенные конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге, имея в виду профицит электроэнергии и хорошо подготовленные, имеющиеся в стране кадры», — отметил тогда российский лидер.

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