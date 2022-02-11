«Многоплановая игрушка»: что даст Казахстану и России строительство новой АЭС

Строительство новой атомной станции в Казахстане откроет для «Росатома» выход на огромный рынок электроэнергии всей Центральной Азии. Общие затраты на проект в Институте энергетики и финансов оценили в районе $8-10 млрд. Современные энергоблоки позволят Казахстану обезопасить южные регионы страны от перебоев с подачей электроэнергии. Для России строительство этой станции значительно выгоднее возведения турецкой АЭС «Аккую», считают эксперты.

Атомный меморандум Москвы и Нур-Султана

В ходе переговоров в Москве президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили сотрудничество двух стран в области атомной энергетики. Одним из главных результатов деловой встречи стало подписание совместного меморандума между казахстанским Министерством энергетики и госкорпорацией «Росатом».

Соглашение подразумевает обмен опытом и подготовку казахстанских специалистов. Однако ранее Токаев неоднократно заявлял, что следующим шагом в энергетическом взаимодействии с Москвой может стать строительство новой АЭС.

Оперативного ответа на запрос «Газеты.Ru» от «Росатома» получить не удалось.

Главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич отметил многофакторность дальнейшего обучения казахстанских кадров.

«С того момента, как в республике была закрыта атомная электростанция БМ-300, в стране постепенно утратилась атомная школа.

Однако необходимая база осталась — казахстанские коллеги могут обучиться многому у российских специалистов, начиная от проектирования энергоблоков и заканчивая геологоразведкой местности и техническим облуживанием атомных объектов», — объяснил аналитик. «Монголия поможет «Газпрому» сэкономить миллионы долларов» Прокладка газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии сэкономит «Газпрому» миллионы... 10 февраля 19:43

В январе 2022 года Казахстан столкнулся с проблемами в энергоснабжении южных районов страны. Это произошло в ходе локдауна, вызванного коротким замыканием на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане. Две центральноазиатские страны связывает общая энергетическая сеть, следствием чего стал вынужденный отбор Ташкентом «тепла» у Нур-Султана.

В конце прошлого года экс-глава Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев сообщил о возможных географических точках строительства будущей АЭС. Это поселок Улкен в Алма-Атинской области и город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. Мирзагалиев подчеркнул, что окончательное решение по выбору участка пока не принято.

Цена и сроки строительства

Как показывает опыт строительства АЭС в Белоруссии, от начала работ на площадке до ввода объекта в эксплуатацию может пройти 8-10 лет. Общие затраты «Росатома» на возведение атомной станции с двумя реакторами типа ВВЭР-1200 составят примерно $8-10 млрд, сообщили «Газете.Ru» в Институте энергетики и финансов.

По мнению Марцинкевича, возведение энергоблоков по российским технологиям при благоприятных обстоятельствах может занять и вдвое меньше времени. Например, не так давно «Росатом» установил рекорд по строительству АЭС в Китае — чуть более 4,5 года.

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Президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов заявлял ранее «Газете.Ru» о том, что средняя стоимость строительства «Росатомом» одного энергоблока АЭС составляет примерно $2-3 млрд. Марцинкевич отметил, что западные аналоги стоят гораздо дороже. В качестве наглядных примеров аналитик указал на британскую и финскую атомные станции «Хинкли-Пойнт Си» и «Олкилуото».

«Великобритания потратила на возведение двух реакторов £22 млрд. В этом плане «Хинкли Пойнт» можно назвать без преувеличения самым дорогим объектом недвижимости в истории человечества.

Англичане могут гордиться, что такая честь выпала на их долю. Финская АЭС стоила вдвое меньше — €11 млрд, однако это все равно в разы меньше стоимости российских проектов», — объяснил Марцинкевич.

Варианты геолокации АЭС

Среднегодовая выработка АЭС достигает порядка 18-19 млрд кВтч. Это может полностью закрыть проблему возникновения блэкаутов в южной энергозоне Казахстана. Наилучшим выбором геолокации для будущего объекта станет Алма-Атинская область. Ракетный удар или подкуп «Зеленых»: как Байден хочет остановить «Северный поток — 2» Президент США Джо Байден «в сотый раз» пригрозил России остановкой «Северного потока – 2»... 08 февраля 18:58

«Казахстанская энергосистема состоит из трех энергозон: Севера, Юга и Запада, последняя работает изолированно. Энергозона Севера профицитна благодаря крупным ТЭС, тогда как на Юге выработка покрывает менее половины потребления. Дефицит покрывается за счет перетоков с Севера. Однако эта схема, как показал январский блэкаут, может давать сбои», — подчеркнули в Институте энергетики и финансов.

Марцинкевич среди возможных мест строительства новой АЭС в Казахстане выделил Юго-Восток страны. Это обусловлено, прежде всего, техническими особенностями работы станции.

«Реакторы АЭС требуют охлаждения. По этой причине будущую станцию необходимо строить в тех областях Казахстана, где есть достаточные водные ресурсы. Оптимальным вариантом стал бы город Балхаш, рядом с которым расположен одноименный крупнейший водоем страны. Альтернативой может быть Иртыш, но на севере Казахстана с генерацией и так все в порядке», — рассуждает аналитик.

Решит ли АЭС проблему дефицита электроэнергии

Впервые вопрос о строительстве Россией атомной электростанции (АЭС) в Казахстане был поднят в 2019 году на встрече президентов двух стран. Тогда Путин предложил Токаеву технологическую помощь для возведения атомной станции в республике по российскому проекту. В 2021-м двусторонние дискуссии возобновились с новым импульсом на фоне быстрого роста электропотребления и перехода казахстанской энергосистемы к дефициту, рассказали в Институте энергетики и финансов.

«По оценкам оператора по управлению электрическими сетями республики KEGOC в 2022 г. спрос превысит выработку электроэнергии на 4,6 млрд кВтч. Именно этот фактор стал во многом причиной поддержки проекта новой АЭС главой Фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» Саткалиевым», — подчеркнули в институте. НАТО возрождает газопровод Midcat «ради независимости от России» НАТО хочет попробовать заменить «Северный поток — 2» новым газовым интерконнектором Midcat... 07 февраля 19:16

Марцинкевич отметил, что в настоящее время у страны нет достаточного количества линий электропередач, которые бы соединяли Север с Югом.

«Сейчас в объединенной энергосистеме остались Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Главной проблемой Центральной Азии является высыхание крупных рек. Душанбе раньше располагал ГЭС на случай перебоев с электроэнергией. Постепенное же омеление Аральского моря и сокращение ледников может привести к тому, что ООН признает весь регион вододефицитным. В этом случае под ударом окажутся пять южных областей Казахстане», — объяснил Марцинкевич.

В этом контексте, подчеркнул эксперт, строительство в республике новой АЭС стало бы идеальным выходом из кризисного энергетического положения. Кроме того, для России при таком раскладе откроется выход на огромный рынок потребителей Средней Азии.

«70% электроэнергии Афганистана — поставки из Узбекистана. Казахстан, в свою очередь, тесно связан с Ташкентом синхронизированной энергосистемой и будет испытывать дефицит внутреннего потребления ближайшие пять лет.

К тому же республика сможет уйти от угольной зависимости, снизив уровни углеродного следа. Новая АЭС — многоплановая игрушка», — отметил эксперт.

При этом он особо выделил важность для «Росатома» прямого выхода на рынок конечных потребителей Казахстана. Подобного, в частности, госкорпорации удалось добиться в Турции на станции «Аккую». Однако энергопотенциал Центральной Азии гораздо выше турецкого.

«Выход на объединенную энергосистему региона будет играть ключевую роль. Спрос на электроэнергию в том же Узбекистане ежегодно растет до 7%, в Казахстане этот показатель также высокий — в районе 5-7%. Это кратно выше российских показателей, на их фоне мы просто черепахи», — заключил Марцинкевич.