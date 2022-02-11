«Раздача дешевых кредитов не поможет». Набиуллина рассказала об инфляции

Инфляция в России продолжает увеличиваться вопреки ожиданиям Центрального банка (ЦБ). Там пояснили, что дело, в том числе, в нехватке свободных рабочих рук в стране при избыточном спросе. Чтобы справиться с инфляцией, Банк России решил повысить ключевую ставку до 9,5%. Регулятор предупредил, что этот шаг не сразу сгладит ситуацию.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор решил существенно пересмотреть свои взгляды на экономическую ситуацию.

«Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились.

<...> Основная причина — нарастающие дисбалансы в экономике. В результате требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше», — пояснила она.

Поэтому Банк России вновь поднял ключевую ставку — с 8,5% до 9,5% годовых. Набиуллина допустила, что на следующих заседаниях совет директоров ЦБ может и дальше поднимать ставку. «Вполне возможно, что такого уровня шаги нам придется принимать», — отметила эксперт. Центробанк утверждает ключевую ставку на регулярных заседаниях раз в шесть недель.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. То есть, банки берут деньги у Центробанка по оптовой цене, а клиентам их выдают по другим, розничным расценкам. Соответственно ключевая ставка напрямую влияет на величину процентов, под которые банки выдают кредиты и привлекают депозиты. Если ЦБ повышает ключевую ставку, это может отрицательно повлиять на бизнес и рядовых граждан — кредиты становится брать слишком дорого, бизнес замедляет свое развитие, снижается потребительский спрос на товары. Однако в то же время это помогает стабилизовать экономику в стране.

Глава регулятора указала, что не стоит ожидать заметного падения инфляции после поднятия ключевой ставки. По ее словам, результат проявится через несколько кварталов. Наибольшего эффекта ЦБ ждет во втором полугодии 2022 года — начале 2023 года.

Набиуллина считает, что повышение ключевой ставки со стороны Центробанка оправданно. Без этого инфляция росла бы еще больше.

«Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%», — подчеркнула Набиуллина.

Банк России считает, что резкого ускорения инфляции не будет. Как отметила Набиуллина, пик инфляции был пройден в октябре 2021 года. «Если говорить о годовых показателях, которые учитывают рост цен за последние 12 месяцев, то мы где-то находимся на пиковых значениях сейчас. Мы не ждем какого-то резкого ускорения. Но пока не произошло разворота, чтобы можно было сказать, что есть устойчивый тренд на замедление», — резюмировала глава ЦБ.

Накануне стало известно, что инфляция в России в январе обновила шестилетний максимум. В годовом выражении январская инфляция составила 8,73% (рекорд ровно за шесть лет, с января 2016-го). Это на на 0,34 процентного пункта больше, чем годовая инфляция по итогам декабря. Месячная инфляция в России в январе составила 0,99% после 0,82% в декабре.

Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в середине 2023 года. Набиуллина пояснила, что когда инфляция выше 4%, она негативно влияет на «экономику, мотивацию к долгосрочным инвестициям, долгосрочным сбережениям».

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к уровню 4% в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Глава ЦБ указала, что сейчас в России существует избыточный спрос. При этом производство не может его удовлетворить, потому что в стране не хватает свободной рабочей силы. Это и влияет на инфляцию.

«Все более серьезным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства», — указала Набиуллина.

ЦБ сообщил, что в четвертом квартале 2021 года российская экономика «заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста» — по итогам прошлого года ВВП вырос на 4,7%. В этом году рост ожидается на уровне 2–3%.

«Российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу», — сказала Набиуллина.

Набиуллина подчеркнула, что в такой ситуации российскую экономику не спасет «раздача дешевых кредитов». Она только подстегнула бы итак чрезмерно высокий спрос. А вот повышение ключевой ставки как раз может с ним справиться.

Снижать ключевую ставку Центральный банк, как указала Набиуллина, скорее всего будет медленнее, чем поднимал ее в течение последнего года.

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко заявил, что из-за подъема ключевой ставки в России могут вырасти рыночные ставки по ипотеке. По его предположению, средние ипотечные ставки без учета льготных программ в марте-апреле 2022 года могут достигнуть 12%. «Потом дойдет до 13% с замедлением», -— добавил специалист.

В лучшем случае, по мнению Гордейко, ситуация может измениться в конце лета или осенью.

«Как любое лекарство, повышение ключевой ставки имеет побочные эффекты, среди которых повышение ипотечных ставок и тем самым снижение доступности ипотеки»,

— подтвердил заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин, комментируя решение Банка России, заявил, что уровень ключевой ставки в 2022 году не превысит 11%. По его мнению, регулятор сможет справиться с инфляцией.

«Рост ставок по депозитам уже не будет таким резким, как в прошлом году», — подытожил специалист.