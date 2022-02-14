«Совсем другая жизнь». Сколько заплатит Россия за углеродные выбросы

Как указал спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс, «самый мучительный» вопрос в низкоуглеродной повестке России — это плата за углерод. Даже при очень консервативной цене за тонну парникового газа в $10 стоимость для экономики страны, по его подсчетам, составит 1,5 трлн руб. Он считает, что это необходимо учитывать в бюджете на ближайшие годы.

Введение платы за углеродные выбросы — единственный способ нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога». Об этом заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. По его мнению, ее нужно вводить как можно скорее, передает РБК. Чубайс оценил значение энергетического перехода Энергетический переход, который сейчас наблюдается на Земле, — это своего рода информационная... 14 февраля 11:18

«Самый мучительный, самый тяжелый вопрос — это плата за углерод: квоты, налог и т.д. Звучит логика: давайте мы проведем сахалинский эксперимент, посмотрим его результаты и на выходе будем решать, что делать дальше. Это здравая логика. Но понимаете, нам нужно соотносить эту логику с факторами, на которые мы не можем повлиять. Один из них — это трансграничный углеродный налог», — сказал Чубайс на совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Сахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы. На совещании, состоявшемся 11 февраля, обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации национальной Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Углеродный налог...

Чубайс напомнил, что Европарламент недавно предложил перенести начало взимания углеродного налога с 2026 года на 2025-й и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года вместо 2035-го. Он считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия. Минэнерго предложило новую «водородную инициативу» Министерство энергетики России предлагает увеличить потребление водородного топлива на внутреннем рынке... 14 февраля 11:18

«Что это означает? У европейцев сейчас цена на бирже — $100 за тонну углекислого газа. 50% квот бесплатны, то есть эффективная ставка — $50 за тонну. К 2030 году она будет $100, если не считать динамики.

Если вы сейчас положите $100 в расчет потенциальной цены углерода для российской экономики, это будет совсем другая жизнь», — пояснил Чубайс.

«То, что мы не уплатим в наш бюджет, мы уплатим в бюджет Евросоюза. Логика, что сначала давайте разберемся с сахалинским экспериментом, а потом будем решать, что делать, приведет к серьезному объему платежа в бюджет ЕС», — предупредил спецпредставитель президента.

...и его размер для России

Избежать этого, по его словам, можно только одним способом: выйти на «принципиальное решение» в 2022 году и реализовать его в 2023-м. Он добавил, что федеральный бюджет на 2024-2027 годы должен быть сформирован с учетом этого решения «со всеми вытекающими последствиями». Чубайс: Россия может зарабатывать на водороде до $40 млрд Россия к 2030 году может выйти на уровень продаж водорода в $40 млрд. Об этом... 14 февраля 11:18

По оценкам Чубайса, если взять совсем небольшую цену за углерод для России в $10 за тонну, то «при нашем объеме выбросов это 1,5 трлн руб.».

«Давайте возьмем $1 — это 150 млрд руб.», — привел он соответствующие подсчеты, отметив, что «это серьезные вещи, это реальность, с которой придется считаться». Столько условно заплатит российский бизнес за право на вредные выбросы в рамках движения к декарбонизации, указал спецпредставитель президента.

Как формируются квоты

Текущая стоимость квот на выбросы парниковых газов в европейской системе EU ETS составляет €91 ($104) за тонну углекислого газа.

При введении платы за углерод средства перераспределяются от углеродоемкого бизнеса к государству или более эффективным с точки зрения выбросов компаниям. Чубайс назвал способ избежать последствий от «углеродного налога» ЕС Избежать негативных последствий от «углеродного налога», который планирует ввести Европейский союз, можно... 14 февраля 11:18

Так, в рамках Европейской системы торговли квотами компании, которым нужно приобрести разрешение на вредные выбросы, покупают квоты на государственных аукционах или у других компаний. В случае налога на углерод правительство устанавливает налоговую ставку из расчета за тонну углекислого газа.

Энергетический переход

«Опыт пандемии делает меры, направленные на низкоуглеродное развитие, еще более актуальными.

В 2020 году около 200 организаций обратились к лидерам G20 и их главным медицинским консультантам с просьбой обеспечить «зеленое» восстановление экономики после кризиса. Изменения, которые коснутся всех сфер жизни, должны отвечать долгосрочным стратегическим целям страны, положительно влиять как на экономику городов, так и на здоровье людей», — отмечают, в свою очередь, в российском отделении Greenpeace. Власти обсудили углеродную «развилку» для России План реализации стратегии по декарбонизации обсудили первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов... 14 февраля 11:18

Чубайс ранее называл энергетический переход, который сейчас наблюдается на Земле, информационной революцией, которая произошла в XX веке. «Я думаю, что лет через 20 страна, которая отвергнет этот вызов, выглядеть будет примерно так, как сейчас выглядела бы страна без интернета», — сказал он.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия больше не воспринимает планируемый углеродный налог ЕС как фактор «торговой войны». По его словам, углеродный налог расценивается как вынужденный дополнительный повод ускорить российскую программу сокращения углеродного следа, чтобы сохранить конкурентоспособность российских товаров на рынках ЕС.