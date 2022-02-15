Сэкономить на одежде: как обвал лиры скажется на отдыхе россиян в Турции

Курс турецкой лиры продолжит падение к евро и рублю, прогнозирует агентство Fitch. Но значительно сэкономить на отдыхе в Турции у россиян не получится — стоимость турпакетов привязана к евро. Однако шопинг окажется выгоден, если расплачиваться лирами.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции в иностранной валюте — с BB- до B+. Прогноз по стране остается негативным. «Экспансионистская политика Турции (включая крайне отрицательные реальные ставки) может закрепить инфляцию на высоком уровне, увеличить подверженность государственных финансов риску обесценения», — говорится в отчете агентства.

К концу года инфляция в Турции может вырасти до рекордного 41%. В следующем году — до 28%.

Стабильными рейтинг и прогноз по Турции были ровно два года назад. В феврале 2020-го Fitch Ratings отмечало восстановление темпов экономического роста страны с 3,1% до 3,9%. А уровень инфляции, как прогнозировалось, снизится с 20% до 10,5%.

Раньше купишь — дешевле выйдет

Курс национальной валюты Турции в последнее время не просто снижается, он обваливается. Причем не только к твердым валютам, но и к рублю. Год назад турецкая лира стоила больше 10 рублей, сейчас — 5,6 рубля.

Одна из главных причин рекордного удешевления лиры — в странной финансовой политике президента Эрдогана, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. «Эрдоган решил, что вопреки всем законам экономики для снижения инфляции нужно опускать ставку ЦБ, хотя так это не работает ни в одной стране мира», — отмечает Кричевский.

«Газета.Ru» спросила экспертов и участников рынка туристических услуг, смогут ли россияне сэкономить в поездке на отдых в Турцию, пользуясь падением курса лиры.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе советует сосредоточится не столько на курсе лиры к рублю или евро, сколько на раннем бронировании. «Акция раннего бронирования туров действует до 31 марта и распространяется на поездки на весь пляжный сезон», — говорит Ломидзе.

Заплатить сейчас нужно будет от 10% до 30% от зафиксированной стоимости тура, а оставшуюся часть — весной или летом, например, за две недели до вылета, уточняет Ломидзе.

«В обычные времена» акция раннего бронирования подразумевала, что турист оплачивает пакет сразу, целиком. И за это получает существенную скидку. «Сейчас предлагается и скидка, и фактически рассрочка по оплате. Но такая схема имеется далеко не у всех операторов и турагентов», — предупреждает Ломидзе.

После 31 марта цены на путешествия, что называется, «отпустят». Сейчас, например, трехзвездочный отель с перелетом на двоих на неделю с аll inclusive на Анатолийском побережье Турции обойдется в 45-50 тыс. руб. В апреле такой же тур будет стоить от 60 тыс. руб.

«Пять звезд» на неделю в июне оценивается сейчас в 145 тыс. руб. Если же покупать такой тур в апреле, то он подорожает до 170 тыс. руб. На побережье Эгейского моря примерно такая же «пятерка» аll inclusive обойдется примерно в 200 тыс. руб.», — говорит Ломидзе.

Стоимость туров в этом сезоне подогревается отказом от локдаунов в Турции и повышенным интересом к этой стране европейцев. По сведениям Ломидзе, большие любители турецкого гостеприимства — немцы и британцы — уже активно бронируют отдых и в Стамбуле, и в Анталье, а также на Эгейском побережье.

В среднем за счет раннего бронирования россияне могут сэкономить на покупке турпакета до 25%, считают в АТОР.

Оборотная сторона гостеприимства

Профессор Российского государственного университета туризма и сервиса депутат Госдумы Николай Новичков тем не менее убежден, что турецкий бизнес не сможет задрать ценник в этом сезоне.

«Будет конкуренция со стороны Египта, где ценник однозначно ниже, а также есть конкурентные предложения Туниса, Кипра, Греции. И за российского туриста туркам еще придется побороться», — объясняет Новичков.

Кроме того, он уверен, что и российский турист, и европейский распробовали отечественные курорты, отдых на которых и дешевле, и безопаснее. «Так что выманить туриста на берег турецкий будет не так-то просто», — отмечает Новичков.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин уточняет, что за прошлый год внутренний туризм восстановился к 2019 допандемийному году почти на 90%, а выездной пока отстает. В 2020 году в Турции отдохнули порядка 2 млн россиян, в 2021 году — 4,7 млн. И примерно на 1,5 млн россиян больше отдохнули бы в Турции, если бы она не повторила локдаун.

Пик заездов был в 2019-м, тогда в Турции провели отпуск 6,9 млн россиян, продолжает Горин. Он напоминает, что доля Турции достигает обычно 50-60% от всего выездного туризма.

«Турция отличается разнообразием цен, отличным сервисом, это ее конкурентные преимущества. Неслучайно для турецкого отдыха характерен сильный возвратный спрос (когда туристы возвращаются в страну по несколько раз). То есть потенциал Турции огромен. Турция в этом году, возможно, сможет восстановить прежний турпоток из России», — говорит Горин.

Оборотной стороной этого преимущества турецких берегов является динамическое ценообразование. Если спрос начнет расти, то цены в высокий сезон на турецкие курорты могут вырасти непредсказуемо, единодушны во мнении эксперты.

Турецкие СМИ сейчас пишут о росте цен на продукты питания в стране. Но отказывать гостям в аll inclusive турецкие отельеры не намерены, заверяет управляющий директор TEZ TOUR Димитрис Харитидис. «Инфляция в Турции, конечно, растет. Но главный риск — геополитическая напряженность, а не цены на продукты и электроэнергию», — объясняет Харитидис.

«Не стоит забывать, что Турция остается для россиян привлекательной страной для шопинга. Классических шоп-туров за одеждой в Турцию сейчас нет. Но если немного посидеть возле ресепшена в любом турецком отеле, то легко увидеть, с какими объемными сумками россияне возвращаются из торговых центров. И там не только сувениры и рахат-лукум», — замечает Горин из РСТ.

В туркомпании Tui уточнили, что от ослабления турецкой лиры выиграют только те туристы, которые оплачивают в Турции товары и услуги в кафе и ресторанах, ходят за покупками в торговые центры, обменяв евро и доллары на местную валюту.

При этом контракты с турецкими отельерами уже подписаны практически на весь летний сезон, отмечают участники рынка. «Контрактинг на это лето уже завершен, цены зафиксированы. Как правило, в евро. Так что на стоимости туров колебания курса лиры к евро (или доллару) особо не влияют», — говорит Ломидзе из АТОР.