«$131 млн готов». Как Узбекистан возвращает деньги дочери Каримова

Франция на днях перечислила Узбекистану $10 млн, изъятых в рамках дела об отмывании денег против старшей дочери бывшего президента Ислама Каримова. В дальнейшем Ташкенту вернут еще $131 млн через многосторонний трастовый фонд ООН. Средства Гульнары Каримовой уже готовы к возврату на родину, заявили в узбекском минюсте.

В Узбекистан через создаваемый многосторонний трастовый фонд ООН вернут средства в размере $131 млн, конфискованные в рамках уголовного дела против Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова.

«Одиннадцатого февраля 2022 года Швейцария и Узбекистан провели раунд переговоров, в ходе которых обе делегации в принципе согласились создать новый многосторонний трастовый фонд Организации Объединенных Наций», — сообщает пресс-служба министерства юстиции Узбекистана.

«В настоящее время около $131 млн готово к возврату», — говорится в сообщении. Суд приговорил к 13 годам дочь первого президента Узбекистана Суд в Ташкенте приговорил дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару Каримову к 13 годам по... 18 марта 12:48

Фонд запустит процедуру после подписания между Швейцарией и Узбекистаном юридически обязывающего соглашения о реституции. Средства будут выделяться на проекты в соответствии с рамочной программой ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития для Узбекистана.

«Все проекты будут контролироваться на основании правил и положений системы ООН. Организации гражданского общества будут играть консультативную роль», — отметили в ведомстве.

На днях Франция вернула $10 млн, незаконно выведенные Каримовой из Узбекистана. Двумя годами ранее в Узбекистан также были возвращены активы из Франции на $10 млн. Ташкент продолжает работу по возврату средств, взаимодействуя в том числе с Москвой и Вашингтоном, подчеркнули в минюсте. Уголовные дела в отношении Каримовой открыты и в ряде других стран.

Где остальное?

Каримова оказалась в центре коррупционного скандала осенью 2012 года. Ее обвинили в получении взяток: телекоммуникационные компании покупали дочери президента активы за рубежом, а она обеспечивала увеличение коммерческого присутствия этих компаний на рынке Узбекистана. В декабре 2017 года суд приговорил Каримову к 10 годам тюрьмы за вымогательство, неуплату налогов и другие преступления. С начала 2019 года она находится в одной из колоний общего режима в Ташкентской области. Против дочери экс-президента Узбекистана возбудили новые уголовные дела В генпрокуратуре Узбекистана проинформировали о возбуждении новых уголовных дел против дочери первого... 19 августа 19:11

В декабре 2019-го против дочери экс-президента возбудили https://tass.ru/proisshestviya/8012331 новое дело о вымогательствах, хищении бюджетных средств и легализации преступных доходов. Весной 2020-го ее признали виновной, назначив наказание в виде 13 лет и четырех месяцев лишения свободы. Нанесенный Каримовой ущерб превысил $165 млн и 85 млрд сумов (около $10 млн).

Денежные счета Каримовой в размере около 800 млн швейцарских франков заморозили в самом начале расследования. Названная часть в $131 млн была окончательно конфискована в 2019 году. Остальные активы остаются замороженными.

Власти Узбекистана также претендуют на возврат различных ценностей, обнаруженных на вилле Каримовой в респектабельном районе Женевы. По сообщениям местных СМИ, полиция Швейцарии нашла в доме дочери первого президента Узбекистана различные украшения и драгоценные камни на 38 миллионов франков ($42 млн). Кроме того, было обнаружено около 70 предметов искусства, среди них картины, предметы искусства и зодчества. В СМИ также сообщалось о наличии у Каримовой недвижимости в разных странах — особняках, квартирах и пентхаусах в Женеве, Лондоне, Дубае, Париже и в подмосковной Барвихе на общую сумму $1,3 млрд.

Ислам Каримов возглавил Узбекистан в 1991 году, когда страна обрела независимость, и находился у власти до своей смерти в 2016 году. Он никак не комментировал судебные разбирательства в отношении дочери.