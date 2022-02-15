«Двумя руками за»: нефтяные компании хотят ограничить свою наценку

Кабмин хочет изменить демпферный механизм — обратный акциз, который снижает зависимость цен на топливо на АЗС от мировых нефтяных котировок. А также ограничить наценку на бензин и дизель. Минфин предлагает ввести новые правила с июля, нефтяные компании просят установить их уже в марте. Эксперты считают, что новый демпфер может принести нефтяникам дополнительные 200 млрд руб.

Новый демпфер

Правительство внесло в Госдуму поправки к Налоговому кодексу, предусматривающие корректировку демпфирующего механизма на нефтяное сырье. Таким образом власти хотят стабилизировать рост цен на моторные топлива. Справка Демпфер — это обратный акциз, выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые позволяют компенсировать разницу между средней экспортной ценой на нефть и стоимостью бензина Аи-92 или дизельного топлива на внутреннем рынке. Читать дальше

Законопроект предлагает увеличить коэффициент компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной (зафиксированной законом) стоимостью для бензина с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива — с 0,65 до 0,83. При этом допустимый диапазон превышения оптовой цены над индикативной ценой для дизельного топлива хотят уменьшить с 20 до 15%.

Проще говоря, кабмин хочет не допустить резкого подорожания дизтоплива перед весенней посевной кампанией — на мировых рынках сейчас образовался серьезный дефицит дизеля, Москва пытается не допустить этого внутри страны.

Ждать ли нового роста цен на дизель

Ситуации с ценами на розничном и оптовом дизельных рынках России разительно отличаются. Если на заправочных станция стоимость топлива за год увеличилась в пределах инфляции — на 8-10%, то на оптовой площадке она поднялась минимум на 20% по сравнению с зимним периодом 2021-го. Поправки к демпферному механизму помогли бы стабилизировать кризисную обстановку на внутреннем сырьевом рынке. Однако их следует одобрить как можно быстрее, подчеркнул президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. Что может потерять и приобрести Россия после смены власти в Туркмении Товарооборот между Россией и Туркменистаном не претерпит существенных изменений после ухода Гурбангулы... 14 февраля 19:34

По его словам, охлаждение оптовых цен на дизель произойдет лишь в том случае, если изменения в Налоговый кодекс одобрят к началу весны — 1 марта. Это связано с периодом планового ремонта на российских НПЗ.

«С розницей у нас нет особых проблем, она хорошо регулируется — рост выше инфляции недопустим. А вот ситуация на оптовом рынке действительно страшная. Там цены на дизель и бензин в течение года выросли на 20-30%», — отметил эксперт.

Он также призвал власти России принять поправки раньше срока, намеченного Минфином на начало июля. В противном случае взрывной рост оптовых цен на дизель в стране продолжится и дальше.

«Мы двумя руками голосуем за скорейшее принятие поправок к демпферу. Просим власти только одного — внести изменения до начала плановых ремонтных работ на российских нефтеперерабатывающих заводах. Ни в коем случае не нужно идти на поводу у Минфина, который хочет вступления в силу поправок с 1 июля. Ведомство, конечно, сэкономит бюджетные средства, но игроки предприятия окажутся в минусе», — объяснил Аркуша.

С ним согласился старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. По его словам, скорейшее одобрение изменений в Налоговый кодекс сдержит рост розничных цен на дизель на 2,5 рубля. А нефтяникам может принести до 200 млрд руб. дополнительно.

«При среднегодовых ценах порядка $80 за баррель нефти и курсе 74-75 рублей за доллар правительство дополнительно заплатит НПЗ с апреля по декабрь 2022 года около 100 млрд руб. по бензину и столько же — по дизелю. В этом случае удастся избежать подорожания дизеля до 57,4 руб. к концу года», — объяснил аналитик.

Проблемы демпферного механизма

В отличие от большинства стран мира, дизельный дефицит лишь частично затронул Россию. В стране профицит этого вида топлива. За год на экспорт уходит чуть меньше половины произведенного дизеля — 35 млн тонн из 75 млн тонн. По этой причине даже резкое увеличение внутреннего спроса на сырье в январе-феврале 2022 года на 15-20% по сравнению с тем же периодом 2020 и 2021-го не приведет к исчерпанию запасов дизеля в России, подчеркнул заместитель генерального директора Института национальной энергетики Сергей Фролов.

По его словам, намного более серьезными проблемами для дизельного рынка страны являются относительно слабый курс рубля и высокая зависимость российских оптовых цен на сырье от западных котировок.

«Главная проблема демпфера заключается в том, что он не учитывает высокую волатильность нашей валюты. Сейчас экспортная альтернатива летнего дизеля — почти 80 тыс. руб. за тонну. У нас топливо торгуется по 56 тыс. руб. Это — нормально, но что будет при экспортной цене 100 тыс. за тонну? Возникнет взрывной перекос цен на внутреннем рынке», — предостерег аналитик.

Следствием подобного сценария станет кратное увеличение финансовой нагрузки на российских производителей нефти. Как результат --следующим шагом станет рост стоимости сырья как на оптовой, так и на розничной площадках, отметил Фролов.

С ним согласился Кондратьев. По его мнению, при таком раскладе розничные заправочные сети, с большой долей вероятности, начнут торговать в убыток. Итогом всего этого может стать риск массового разорения частных АЗС в России.

«У нас в стране стабильно раз в два-три года происходит ситуация, когда при высоких ценах на мировых рынках топливо начинает перенаправляться на экспорт. В 2022 году наглядным примером стало рекордное увеличение поставок российского дизеля в США. Крупные компании застрахованы от негативного влияния глобального рынка. Независимые же АЗС вынуждены покупать топливо на оптовом рынке по гораздо более высоким ценам», — отметил эксперт. «Монголия поможет «Газпрому» сэкономить миллионы долларов» Прокладка газопровода «Сила Сибири — 2» через территорию Монголии сэкономит «Газпрому» миллионы... 10 февраля 19:43

В этом плане сокращение допустимого диапазона превышения оптовой цены над индикативной стоимостью сырья для дизельного топлива лишь частично справится с негативной ситуацией для частных компаний. Дело в том, что такой механизм будет очень сложно применять в российских реалиях.

«При таком раскладе ФАС придется выстраивать сложную систему выявления индикативных цен по отдельным регионам. Формально, независимые нефтебазы могут попросту покупать сырье по завышенным ценам, а дальше поднимать отпускные на те же 15% «допустимой» наценки. Иначе как им отбивать возросшие расходы», — поинтересовался Кондратьев.

Затянется ли топливный кризис

Россиянам не стоит ожидать окончания топливного кризиса раньше конца 2022 года. Охлаждение мировых цен на нефть и снижение внутренней стоимости бензина и дизеля в стране станет возможным только при условии снятия с Ирана и Венесуэлы санкций на продажу сырья. При таком раскладе объем предложения на глобальном рынке сможет удовлетворить растущий спрос, подчеркнул Кондратьев. «России давно пора обратить внимание на биотопливо. За ним — будущее» Строительство СПГ-терминалов, использование древесных щеп и ветряной генерации стало бы наиболее эффективным... 09 февраля 21:26

«Если США удастся вернуться к ядерной сделке с Ираном и со страны снимут эмбарго, это увеличит поставки сырья на 0,5-0,7 млн баррелей в сутки. Отмена ограничений на нефтяную торговлю с Венесуэлы приведет дополнительно к росту объемов мирового предложения на 0,1-0,2 млн баррелей в день. Значительную помощь могут оказать и Саудовская Аравия с ОАЭ при изменении сделки ОПЕК+», — предположил аналитик.

В противном случае, целый ряд отраслей российской и мировой экономики продолжат страдать от роста цен на дизель. В числе наиболее проигравших секторов окажутся автопромышленность, сельское хозяйство, морские, железнодорожные логистические перевозки и продовольственная торговля.

«Нехватка дизеля приведет к увеличению продовольственной инфляции на среднегодовом уровне 10-12% как в России, так и в Европе. В посевной деятельности дизель активно используют фермеры для работы тракторов, на заправку баков которых уходит в среднем 60-80 литров топлива. Рост же расходов вынудит аграриев повышать отпускные цены на зерно, злаки.

Ожидать обратного пока не приходится - розничные цены на дизель, скорее всего, останутся высокими до конца 2022 года», — заключил эксперт.