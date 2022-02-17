Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Минфин: Россия смогла избежать включения в серый налоговый список... 14:46
Врачи выяснили, что травмы мозга при игре в футбол головой... 14:43
Россиян предупредили об укорочении ноги при работе... 14:43
Польская фигуристка высказалась о ситуации вокруг Валиевой 14:42
В МИД заявили, что Россия еще работает над реакцией... 14:42
Песков прокомментировал сообщения о переброске 7 тыс... 14:40
Адвокат рассказал подробности задержания политолога Соловья 14:33
Женщины в Саудовской Аравии массово решили стать машинистками... 14:33
Банки сообщили о новых проблемах из-за переводов нелегальным... 14:31
Чемпионка СССР объяснила, почему поднятие ценза не направлено против... 14:28
Бизнес

Как меняются тарифы за отопление. ФАС анализирует ситуацию

В ФАС отреагировали на сообщения о росте цен на отопление

Слушать
Остановить
close
100%
Кирилл Каллиников
Гражданам, полагающим, что цена в итоговой квитанции завышена из-за неправильных расчетов, следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, проверяет подобные сигналы. Кроме того, россиян ожидает перерасчет за отопление — дополнительную сумму начислят в марте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Федеральная антимонопольная служба изучает появившуюся информацию об удорожании отопления для граждан. Об этом сообщила в четверг, 17 февраля, пресс-служба ФАС.

«Ведомство проведет анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — отмечается в релизе.

В ведомстве также порекомендовали гражданам, считающим, что цена в итоговой квитанции за жилищно-коммунальные услуги завышена из-за неправильных расчетов, обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Как меняются тарифы

По данным ФАС, в 2021 году изменение размера платы за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — на 1,9%, что соответствует параметрам, утвержденным правительством РФ, передает ТАСС.

Ранее о том, что рост тарифов ЖКУ в 2022 году составит в среднем 3,5-5%, сообщал заслуженный юрист России Иван Соловьев, ссылаясь на соответствующее распоряжение кабмина.

«Какой-то определенный тариф, как правило, растет более динамично, чем другие, а итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона. В этом нет нарушения закона, главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса», — пояснил он агентству «Прайм».

Перерасчет за отопление

Ожидается, что в марте многие собственники жилья получат платежки с учетом перерасчета стоимости отопления. Как пишет портал Primpress со ссылкой на представителей ресурсных организаций, будет произведена корректировка начислений.

Суммы станут больше по сравнению с предыдущими месяцами. В целом начислят по 1500 рублей с одной квартиры.

«Изменение коснется тех людей, которые проживают в домах, где установлены общедомовые счетчики. Также перерасчет ждет всех, кто оплачивал отопление равными долями в течение года. Дополнительное начисление затронет февраль и часть марта», — говорится в публикации.

При этом собственники вправе отказаться от получения ежегодной квитанции с корректировкой. Для этого необходимо на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 (в отопительный период). В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления.

Как дорожают ЖКУ...

Большинство россиян обеспокоены стоимостью ЖКУ, выяснил холдинг «Ромир». Почти пятая часть (19%) респондентов называют коммунальные платежи неподъемными, и еще 52% называют их просто высокими.

Согласно результатам исследования, лишь 29% опрошенных считают услуги ЖКХ доступными, из них 3% способны оплачивать их без каких-либо проблем, а 26% также назвали коммунальные платежи доступными, однако хотели бы их уменьшения.

«Многие россияне сегодня не уверены в стабильности своих доходов, это следствие пандемии и экономических проблем, с которыми столкнулась наша страна в последние два года. При этом платежи за услуги ЖКХ растут, пусть и медленнее, чем цены на многие товары повседневного спроса. Это добавляет стресса в ситуации, которая и так непростая для людей», — отметил доктор социологических наук Андрей Милехин.

...и на что жалуются потребители

Самая острая проблема в сфере ЖКХ — неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт дома. С вопросами на эту тему чаще всего обращались россияне на горячую линию НП «ЖКХ Контроль» в третьем квартале 2021 года. Доля таких обращений — 14,5%.

На втором месте — проблемы с начислением платы за коммунальные услуги (12,8%). Причем каждое шестое из таких обращений связано с оплатой расходов на общедомовые нужды, и доля таких вопросов растет.

На третьем месте — проблемы управления многоквартирным домом (11,4%). Выросла доля жалоб на качество ЖКУ (четвертое место). Чаще люди стали интересоваться благоустройством придомовых территорий (пятое место).

Эксперты констатируют, что многие вопросы в сфере ЖКХ остаются нерешенными и требуют более системного подхода и правового регулирования.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+