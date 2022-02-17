«Нового Лондонграда уже не будет». Российских олигархов хотят оставить без «золотых виз»

Состоятельные россияне неслучайно выбирают Британию для ведения бизнеса: благоприятный налоговый режим, высокий уровень безопасности и жизни. В случае закрытия программы британских «золотых виз» российские бизнесмены, скорее всего, станут активнее переключаться на Португалию. Там для получения гражданства достаточно покупки недвижимости на сумму €280 тыс. Однако даже Лиссабон не сможет потеснить Лондон по уровню привлекательности для олигархов.

«Золотые визы» оказались под угрозой

Британские власти нашли еще один способ воздействия на внешнюю политику России. Из-за конфликта вокруг Украины глава британского Министерства внутренних дел Прити Патель намерена добиваться отмены инвесторских виз для состоятельных иностранцев, сообщило издание Financial Times.

Это уже не первая попытка британских властей ужесточить программу получения виз «Tier 1 Investor», которые нередко называют «золотыми». Весной 2018 года Лондон озаботился этим вопросом после попытки отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Спустя четыре года местные власти перешли на новый уровень — теперь речь идет о полном закрытии программы «золотых виз» для новых соискателей из России.

Иными словами, обладателям «золотых паспортов» новый виток обострения отношений между Москвой и Лондоном ничем не грозит. А вот для тех, кто не успел получить британскую визу, новые ограничения могут стать неприятным сюрпризом.

Португалия — идеальная замена

В случае запрета Великобритании на выдачу «золотых виз» российские бизнесмены, скорее всего, станут активнее переключаться на Португалию. Там для получения гражданства достаточно покупки недвижимости на сумму €280 тыс. Для сравнения, британская виза инвестора стоит почти в десять раз дороже — £2 млн инвестиций в уставный или заемный капитал действующих компаний Соединенного Королевства.

Однако Португалия не станет единственной заменой для оседания крупного капитала, отмечает директор брокерской компании Jet. Paris — AVIAV TM Виталий Архангельский. «Энергосанкции против России — клоунада. На что вообще рассчитывает Джонсон» Заморозка Лондоном активов российских энергетических компаний выйдет боком для самой же Британии... 07 февраля 03:37

По его мнению, бюджетными вариантами для получения европейских виз могут стать Греция и Испания. В этих странах, как и в Португалии, действуют смягченные требования для российских соискателей.

«Великобритания была лучшей страной в этом отношении, а поэтому и одной из самых дорогих. Остальные же намного дешевле. Например, для получения «золотой визы» Испании достаточно купить недвижимость на сумму €500 тыс., в Португалии — на €280 тыс., в Греции — €250 тыс.», — отметил аналитик.

Гендиректор компании «Второй Дом» Евгений Цикунов среди оптимальных визовых альтернатив также выделил Италию, Монако, ОАЭ (Дубай) и США.

«Гражданство Евросоюза через инвестиции можно получить только на Мальте, сумма будет от €1 млн. Вид на жительство через инвестиции можно получить в Италии — от €500 тыс. До конца 2022-го была продлена программа гражданства Черногории, процедура стоит от €450 тыс.», — объяснил эксперт. «Станет серьезным ударом». Чем может ответить Москва на новые санкции Лондона Если Лондон заморозит активы российских бизнесменов и крупнейших энергетических компаний, Кремль может... 02 февраля 01:24

При этом Архангельский отметил, что в случае с Мальтой и Австрией ситуация с недавнего времени обстоит для россиян гораздо сложнее. Не лучше визовые перспективы для олигархов и в Швейцарии.

«Мальта устанавливает квоты на количество выданных виз, как и Австрия. В Швейцарии же до получения постоянного вида на жительство нужно ежегодно продлевать временное. И только через 10 лет подавать заявку на ПМЖ. При этом нужно проживать в стране не менее шести месяцев в году. Для бизнесменов, являющимися еще и депутатами, такой вариант не подходит», — посетовал аналитик.

Но все эти страны все равно не смогут тягаться с Британией по количеству обращений за «золотыми визами». Даже страны Карибского бассейна не способны выдержать конкуренцию с Лондоном.

«Нового Лондонграда уже нигде не будет. В Карибском бассейне, где за деньги можно официально купить гражданство, господствуют американские банки, которые относятся к происхождению крупных доходов более щепетильно.

Но даже без этого репутацию региону подпортила Панама, которая после офшорного скандала 2015 года окончательно дискредитировала себя в глазах российских олигархов», — резюмировал Архангельский.

Какие страны уже ужесточили надзор за «золотыми визами»

Планы британских властей по борьбе с отмыванием денежных средств через ужесточение или же вовсе закрытие визовых программ не новы. Это довольно распространенная мировая практика. Так что российским бизнесменам стоит серьезно поломать голову, прежде чем выбрать себе идеальную финансовую гавань, считает Цикунов.

Он отметил, что за последние годы некоторые страны Евросоюза — Венгрия, Кипр, Латвия — уже ограничивали выдачу паспортов за инвестиции в экономику.

«В качестве примеров можно вспомнить закрытие программы Венгрии, а также процедуры выдачи гражданства Кипра в 2020-м. В конце 2021-го власти Латвии приняли решение об отмене программы выдачи ВНЖ через покупку недвижимости», — рассказал эксперт.

Какова доля россиян среди соискателей «золотых виз»

Даже в случае отмены программы по выдаче «золотых виз» у российских олигархов по-прежнему останутся неплохие шансы на получение британского ВНЖ через создание нового бизнеса в стране или открытие представительства фирм, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» Цикунов. «Китайцы и индусы жадно потирают руки». Кому навредит Европа санкциями против России Новые возможные санкции ЕС и Британии против российских газовых проектов приведут к потере... 28 января 19:18

По его словам, бизнесмены из России существенно уступают китайским предпринимателям по количеству обращений за получением «золотых виз». Но все равно по итогам последних 13 лет доля российских интересантов оказалась в три раза выше, чем у граждан США.

«Среди общего количества заявителей, получивших визу инвестора, россияне составляют 18%. Для сравнения, доля граждан Китая — 33%, США — 6%. То есть планы британских властей носят скорее политический характер, нежели основываются на реальной борьбе с отмыванием денег», — предположил эксперт.

Он также добавил, что в дальнейшем число российских граждан, ищущих финансовое убежище в Британии, может значительно сократиться. Это связано с выходом Британии из Евросоюза.

«Раньше самым распространенным способом для переезда в Великобританию было получение кипрского или мальтийского паспорта. Но после Brexit граждане ЕС для целей постоянного проживания должны получать вид на жительство и проходить жесткие проверки происхождения капитала со стороны местных банков», — отметил аналитик.

Самым оптимальным вариантом для состоятельных россиян, которые захотят приезжать в Британию наездами после отмены «золотых виз», станет получение паспорта стран Карибского бассейна.

«Наиболее простым способом будет получение карибского паспорта, например, Сент-Китс и Невис или Гренады. С карибским паспортом можно без визы въезжать в Великобританию для целей бизнеса, туризма или учебы на срок до полугода», — заключил Цикунов.