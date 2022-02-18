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Бизнес

«В нормальной стране эксперименты с криптовалютами сейчас невозможны»

Эксперты рассказали, где в будущем сможет применяться криптовалюта в России

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Dado Ruvic/Reuters
Будущее криптовалют в России оказалось под угрозой после предложения ЦБ запретить практически все операции с ними. При этом министр финансов Антон Силуанов 18 февраля допустил, что «крипту» в стране можно будет обменять на рубли, как любую другую валюту. Многие специалисты отмечали, что у криптовалют есть большие перспективы. «Газета.Ru» спросила экспертов, где теоретически могут применяться цифровые валюты в нашей стране, и станет ли биткоин когда-нибудь официальным платежным средством в России.

По мере развития криптовалютного рынка в мире встал вопрос о том, нужно ли его регулировать, и если да — то как. Часть стран относятся к цифровым валютам крайне скептически. Например, в Китае они и вовсе попали под запрет. Некоторые государства относятся к ним лояльно. Так, смелые эксперименты проводят Сальвадоре: в этой стране биткоин впервые в мире официально признали платежным средством. Сейчас власти страны планируют еще привлечь $1 млрд за счет облигаций, обеспеченных биткоинами. Хотя Международный валютный фонд (МВФ) считает эти действия слишком рискованными из-за нестабильности криптовалют.

В России сейчас идет бурное обсуждение будущего криптовалют. ЦБ в январе 2021 года предложил запретить их выпуск, обращение и обмен, объяснив это высокими рисками. Однако с этим, в частности, не согласился Минфин. Он предложил просто отрегулировать криптовалютный рынок. Правительство эту позицию поддержало: в начале февраля оно представило свою концепцию по контролю за оборотом цифровых валют.

18 февраля глава Минфина Антон Силуанов и вовсе не исключил, что криптовалюты могут в будущем вполне легально конвертироваться в рубли, как доллар или евро. Министр отметил, что сейчас Россия изучает опыт подобного регулирования в других странах.

Какое перспективы есть у криптовалют в России

Экономисты до сих пор спорят, есть ли внутренняя ценность у криптовалют, отмечает аналитик «Финама» Сергей Переход. Скептики указывают на то, что за их высокой ценой не стоит реальной экономической деятельности. Оптимисты же говорят, что блокчейн – это прорывная для человечества технология. Легализация таких криптоактивов зависит от того, как скоро они будут использоваться в реальной экономике, говорит эксперт.

«Пока же спекулятивные бумы «мем-валют» или ажиотаж вокруг аукционов NTF (невзаимозаменяемый токен. – «Газета.Ru»), скорее, отдаляют этот процесс», — считает Переход.

В будущем, по его мнению, возможна легализация токенов: они могут стать новой формой облигации или фьючерсного контракта. Такие активы будут привязаны к реальной экономической деятельности. Одним из первых подобные смарт-контракты выпустил «Норникель»: они гарантировали поставки добываемых металлов. Также предлагалось внедрить смарт-контракты при выделении госфинансирования в Крыму, который находится под санкциями.

Наиболее перспективное направление экономики для токенизации – это розничная торговля, считает сооснователь экосистемы U2U Solution и биржи U2U Exchange Владимир Орехов. Например, сейчас его компания работает над системой на основе блокчейн-технологии, которая позволит использовать токены в программах лояльности у магазинов.

Теоретически возможны эксперименты с организацией купли-продажи криптовалют за цифровой рубль или другие цифровые валюты центробанков, добавил руководитель практики финтех и крипто юридической фирмы DRC Михаил Быстров. Но каких-то других возможностей он пока не видит: это связано с тем, что пока не очень понятны перспективы регулирования криптовалют.

Однако какие-то идеи по использованию криптовалют периодически появляются. Например в одном из кафе в Сколково предлагалось расплачиваться «криптой». Также есть несколько платформ, позволяющих торговать сырьевыми ресурсами за криптовалюты. Однако дальше таких «тест-драйвов» пока дело не идет, рассказывает Быстров. И вряд ли пойдет, если не будет устранен запрет на расчеты в криптовалюте за товары, работа и услуги, который установлен ст. 14 359-ФЗ «О цифровых финансовых активах», добавил он.

Может ли криптовалюта стать официальным платежным средством

Полноценным средством платежа биткоин или другая криптовалюта сейчас быть не может, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Биткоин – это инвестиционный инструмент, отметил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Его курс очень волатилен, а скорость его передачи слишком медленная для того, чтобы он широко использовался в расчетах.

По мнению эксперта, больше перспектив здесь есть у стейблкоинов: цифровых монет, которые привязаны к курсу какой-то традиционной валюты (чаще всего доллара). На рынке сейчас их довольно много — USDT, UCDC, BUSD и т.д. В странах, где есть сложности с национальной валютой, уже давно пользуются стейблкоинами, привязанными к долларам, добавил эксперт. Примером может послужить Венесуэла.

«Я не думаю, что в какой-либо относительно нормальной стране возможны действительно серьезные эксперименты с независимыми криптовалютами, как это происходит в Сальвадоре. Там это все это затеялось, по всей видимости, в авантюрной попытке привлечь капитал криптоинвесторов и слезть с крючка МВФ», — заявил Хомский.

Единственный «адекватный» инструмент — это цифровая национальная валюта, считает он. В этом случае государство может контролировать потоки цифровой валюты, бороться с мошенничеством и т.д.

По мнению Сергея Перехода из «Финама», криптовалюты могут использоваться как средство платежа, но в каком-то ограниченном сегменте. По его словам, если криптовалюта будет занимать весомую долю в обороте, непонятно, как регулировать инфляцию или стимулировать экономический рост — ведь реальной экономической привязки нет. Поэтому полноценными деньгами они быть не могут.

Банк России, Минфин и правительство уже сошлись во мнении, что криптовалюты не получат статус платежного средства в России, подчеркнул финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В экономику будут внедрять цифровой рубль: по нему обязательства возьмет на себя ЦБ. Этот проект будет реализовываться с помощью цифровых технологий и к криптовалютам отношения не имеет, добавил эксперт.

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