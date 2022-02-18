Сколько нужно зарабатывать жителю России, чтобы выплачивать кредит

Чтобы вносить ежемесячные платежи по кредиту, сейчас жителю России нужно зарабатывать минимум 33 тыс. рублей. Это следует из расчетов финансового маркетплейса Банки.ру и онлайн-сервиса по поиску работы «Работа.ру». Обслуживать ссуды становится все сложнее, и ситуация в 2022 году усугубится, говорят экономисты.

В январе 2022 года россияне чаще всего обращались за потребительским кредитом на 300 тыс. рублей. Эта сумма стала самой популярной среди запросов клиентов банков, следует из расчетов компании Банки.ру для «Газеты.Ru». Займы в начале этого и прошлого года оформлялись в основном на 36 месяцев, уточнили в финансовом маркетплейсе. По их данным, средневзвешенная ставка в январе 2022 года составила 12% годовых.

«Если предположить, что человек хочет оформить кредит наличными на сумму 300 тыс. рублей по ставке 12% годовых на 36 месяцев, его ежемесячный платеж составит порядка 10 тыс. рублей. Это потребует примерного ежемесячного дохода от 20 до 25 тыс. рублей, в зависимости от требований конкретного банка», — подчеркнула ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Инна Солдатенкова.

По данным сервиса онлайн-рекрутмента «Работа.ру», основные расходы россиян — на жилье и питание. У 59% граждан 10-20 тыс. рублей в месяц уходит на жилье и коммунальные платежи. Еще 28% респондентов рассказали, что им приходится платить за квартиру до 10 тыс. рублей в месяц. 7% участников исследования расходуют от 20 до 30 тыс. рублей, 4% — от 30 до 50 тыс. рублей, по 1% — от 50 до 75 тыс. рублей или более.

При этом 40% респондентов рассказали, что от 10 до 25 тыс. рублей в месяц тратят на продукты, 29% опрошенных — от 5 до 10 тыс. рублей, 10% — от 3 до 5 тыс. рублей и лишь 4% — до 3 тыс. рублей. 14% оценили свои ежемесячные траты на продукты в сумму от 25 до 50 тыс. рублей и 3% — от 50 тыс. рублей.

Таким образом, вилка расходов россиян на еду и проживание составляет 13-125 тыс. рублей. С учетом расходов на потребительский кредит, для его комфортного обслуживания нужно зарабатывать от 33 тыс. до 150 тыс. рублей.

По данным Росстата, в январе-ноябре 2021 года средняя зарплата составила 54 588 рублей. Но по регионам этот показатель очень разнится. По статистике ведомства, в Центральном федеральном округе он превышает 70 тыс. рублей, а на Кавказе — едва превосходит 33 тыс.

Стоит учитывать, что средняя зарплата по Росстату рассчитывается без вычета НДФЛ, то есть доход «на руки» у граждан ниже.

Обслуживать кредиты становится все сложнее

«В России стремительно растет закредитованность населения. При увеличении реально располагаемых доходов в 2021 году на 3,1%, объем задолженности по потребительским кредитам вырос более чем на 19%. Обслуживать задолженность становится все сложнее», — рассказала директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

По ее словам, уровень предельной долговой нагрузки (ПДН) выше 40% (когда заемщик отдает на погашение ссуды более 40% дохода) существенно влияет на комфорт жизни клиента. При долговой нагрузке выше 50% высока вероятность получить отказ в в банке, добавила она.

«Комфортный уровень обслуживания долга — относительное понятие, его основным показателем является именно ПДН. Чем он ниже, тем проще выплачивать долг. Важен и абсолютный размер дохода заемщика. При ПДН в 50%, который считается высоким, есть разница между клиентами. Допустим, один из них имеет доход 30 тыс. рублей. В этом случае на погашение долга у него уходит половина получаемого дохода, а на жизнь остается всего 15 тыс. У другого доход — на уровне 150 тыс. рублей. При таком же ПДН в 50% на текущие расхода у клиента остается уже 75 тыс., что при прочих равных дает ему гораздо больше возможностей для поддержания своего уровня жизни», — пояснила Якушкина.

Кредитные ставки пойдут вверх

Рост ключевой ставки ЦБ приводит к росту ставок по потребкредитам. 11 февраля ЦБ вновь поднял ставку – на 1 процентный пункт до 9,5% годовых.

По оценкам Банки.ру, ЦБ продолжит повышать ставку как минимум в первом полугодии 2022 года. Поэтому можно ожидать роста средневзвешенных кредитных ставок по рынку. По ссудам на срок до года они увеличатся до 16-16,5%, по займам свыше года – до 11,5-12%, прогнозируют в финансовом маркетплейсе. Там уточнили, что еще большего разброса стоит ждать по реальным предложениям банков. Так, ставки по ссудам, которые предлагают кредитные организации на год, могут составить 11-20% годовых.

«Ситуация для заемщиков ухудшилась. Пока ставки не начнут снижаться, она останется относительно сложной. В 2022 году клиентам банков станет еще менее комфортно из-за увеличения кредитных ставок. Расходы на обслуживание займов будут расти. Вырастут и платежи за еду и жилье. Продовольственная инфляция будет существенно выше целевого прогноза ЦБ в 5-6%», — подчеркнул директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.