Пиво не доливают, макароны не докладывают. Как «усохли» упаковки в магазинах

Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5-50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л, рассказали СМИ представители торговых сетей. Так производители сокращают свои издержки, надеясь при этом не отпугнуть покупателей. Сами россияне стали чаще ходить в магазин, но при этом покупают меньше продуктов, выяснили социологи.

Производители продуктов уменьшают размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. На такие шаги их вынуждают идти рост издержек и сохраняющаяся чувствительность потребителей к ценам, пишет в пятницу, 18 февраля, газета «Коммерсантъ».

«Объем сладостей, кофе, молочных продуктов, макаронных изделий уменьшается на 5–50 г, а пиво уже продается в банках по 0,43 л. С учетом масштабов производства это позволяет сохранить рентабельность и не отпугнуть покупателей», — отмечается в публикации. Большинство россиян увеличили ежемесячные расходы Абсолютное большинство россиян отмечает рост цен (98% опрошенных) и ежемесячных расходов (63%)... 18 февраля 12:13

Источник издания в одной из розничных сетей утверждает, что Nestle ввела в ассортимент шоколад «Россия» весом 82 г, тогда как ранее продукт поставлялся по 85 г, а объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г. «Danone сократила объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г, «Макфа» ввела макаронные изделия в упаковке 400 г вместо привычных 450 г, у Heineken появилось пиво в банке объемом 0,43 л», — перечислил он и другие примеры.

По его словам, Mars начала поставлять корма для домашних животных в упаковке 75 г, которые ранее продавались по 85 г. У некоторых брендов печенья вес пачек снизился с 126 г до 112 г, сливочного масла — с 180 г до 150 г, сметаны — с 315 г до 300 г, добавил собеседник издания.

По оценкам NielsenIQ, более 20% «новых позиций» в молочной категории на рынке — следствие снижения объемов.

Сокращение объемов — не новая практика для производителей продуктов и напитков, констатирует газета. В частности, вместо бутылок объемом 1 л чаще распространен формат 0,9 л, а вместо упаковки из 10 яиц встречается формат с девятью. «Конфисковали случайно». Суд вернул особняк экс-майору ФСБ, которого обвиняли в мошенничестве Мосгорсуд оценил законность решения первой инстанции по делу об имуществе бывшего сотрудника ФСБ Андрея... 18 февраля 10:52

В Heineken отмечают, что это вынужденная мера, которая позволяет сохранять ценовую доступность продукта в условиях роста издержек и ограниченности покупательской способности населения. Снижение этого индикатора зафиксировала компания «Ромир» — в январе 2022 года индекс повседневных расходов россиян оказался на 47% меньше, чем в декабре 2021-го.

Борщевой набор стал вдвое дороже

Как сообщал ТАСС со ссылкой на данные Росстата, с января 2017 года по январь 2022-го в два раза увеличились цены на продукты, необходимые для приготовления борща.

Так, капуста вместо 18,46 руб. стала стоить 59,96 руб., морковь выросла в цене с 26,98 руб. до 48,37 руб., репчатый лук — с 22,43 руб. до 31,4 руб., свекла — с 22,52 руб. до 45,22 руб., а картофель подорожал с 20,8 руб. до 48,24 руб. Вес продуктовых товаров в России стал уменьшаться для сохранения цен Российские производители стали сокращать размер и вес товара для сохранения стоимости. Об этом сообщает... 18 февраля 12:13

Сколько тратят россияне на еду

С 7 по 13 февраля средние недельные расходы россиян составили 5 490 руб., что на 4,2% (222 руб.) больше, чем на предшествующей неделе, выяснил «Ромир».

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 16,2% (767 руб.). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 181 руб.) показатель оказался выше на 5,9% (309 руб.).

Индекс среднего чека (сумма одной покупки) за неделю увеличился на 1,9% (13 руб.), составив 665 руб. В России подорожали продукты для борща В России с января 2017 года по январь 2022 года в два раза увеличились цены... 18 февраля 12:13

В годовой динамике индикатор вырос на 9,1% (56 руб.), а относительно среднего значения за последние 12 месяцев (620 руб.) недельный чек выше на 7,2% (45 руб.).

Средний чек растет медленнее инфляции

По итогам января 2022 года средняя стоимость одной покупки сократилась на 7,9% (55 руб.) и составила 649 руб. В годовой динамике индекс вырос на 5,7% (35 руб.), что существенно ниже инфляции.

«Снижение среднего чека после новогодних праздников традиционно. Но интересно, что в годовой динамике рост индекса существенно ниже инфляции — это обусловлено увеличением частоты посещения торговых точек. Влияние этого тренда особенно заметно в крупных городах», — отметила исполнительный директор холдинга Инна Караева.