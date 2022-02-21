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Бизнес

Как живут россияне, отдающие за кредит большую половину дохода

Исследование: каждый 11-й заемщик тратит на платежи по кредитам более 60% зарплаты

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Почти 9% россиян отдают на платежи по кредитам более 60% зарплаты, следует из расчетов Национального бюро кредитных историй, сделанного для «Газеты.Ru». При этом уровень долговой нагрузки выше 40% уже вызывает опасения. «Газета.Ru» поговорила с двумя заемщиками, у которых на жизнь в разное время оставалось менее половины дохода.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в октябре 2021 года 8,7% заемщиков отдавали на погашение различных кредитов — ипотека, авто- и потребительский кредиты, кредитные карты — более 60% своего дохода. За год доля кредиторов со столь высокой долговой загрузкой выросла на 0,7 п.п. — осенью 2020 года их было только 8%.

«Слез с иглы потребительского кредитования»

Менеджеру Александру из Москвы сейчас 37 лет. Впервые он обратился за потребительским кредитом в начале 2000-х годов. Причина была проста: нужна была стиральная машина, микроволновка, пылесос и телевизор. Все и сразу. Зарплата в 15 тыс. рублей не позволяла удовлетворить эту потребность или пришлось бы копить несколько лет. Банк предложил ему программу «10-10-10»: кредит на 10 месяцев, переплата по нему 10%, первоначальный взнос 10%. Ставка по кредиту была 23% годовых.

«Я купил все, что мне было нужно, и расплатился за 10 месяцев. Отдавал 3 тыс. руб. в месяц. Мне понравилось, но в этом и нюанс: в дальнейшем я залез в кредитную кабалу. Подсел на иглу потребительского кредитования, которое зарождалось в России. Захотел машину и залез в валютный автокредит. Соблазнился более низкой ставкой. Доллар стоил 25 рублей и курс шел вниз, так что было здорово: ежемесячный платеж уменьшался. Я взял более дорогую машину и снова обратился за валютным кредитом. Кроме того, по совету знакомого я оформил кредитную карту в валюте с лимитом в $2 тыс.

Сначала было все нормально, но потом началась курсовая лотерея: пойдет ли доллар вверх. Рубль начал слабеть, доллар --приближаться к 30 рублям. Мне уже это перестало нравиться. Сначала платеж был 10 тыс. рублей, потом 12 тыс., потом стал 15 тыс. Но пока и это было ничего: зарплата была уже 100 тыс. рублей. Примечательно, что на первоначальный взнос по второму автокредиту я снял деньги с рублевой кредитки, которую выпустил перед этим, так как первая машина не была продана к тому моменту. В целом не рекомендую никогда брать кредит на первоначальный взнос», — говорит Александр.

Запросы росли дальше: зимняя резина, новый мобильный телефон, ремонт, отдых.

«В итоге платежи стали занимать более 60% дохода. Почувствовал, что жареным пахнет: давила не только кредитная нагрузка, но и рост курса доллара», — говорит Александр.

Он решил взять рублевый потребкредит на крупную сумму, чтобы закрыть все валютные. Так москвич снял с себя хотя бы валютные риски.

«Жить хотелось хорошо: новый ремонт, отдых. Пришлось снова использовать лимиты по кредиткам, которые прежде я загасил за счет потребкредита. Возникла ситуация, когда я каждый месяц вносил минимальный платеж по кредитке, а потом снова его тратить. Так я жил несколько лет», — говорит Александр.

По его словам, каких-то серьезных сложностей с тем, что более 60% от зарплаты уходит на кредитные платежи, не возникало. Но в любом случае это существенное психологическое давление.

«У меня не было ни одной просрочки за всю историю. При этом я не могу сказать, что как-то ограничивал себя в еде или развлечениях. В разумных пределах я никогда не ограничивал ни в чем ни себя, ни близких. Жить можно. Пришлось несколько раз рефинансировать долг с помощью потребкредитов на еще большую сумму, за счет этих денег снова закрыть лимиты по всем картам и лет через пять задолженность была сведена к минимуму. В итоге потребкредит был погашен, и сейчас у меня остается две кредитки. Их я использую только для текущих трат и всегда укладываюсь в льготный период», — говорит Александр.

По его словам, именно ставка на увеличение зарплаты позволила чувствовать себя комфортно и не испытывать нужды.

«Сейчас я ни в какие кредиты уже не залезаю, и стратегия изменилась на накопление. Хотя банки постоянно предлагают что-то выгодное, учитывая, что кредитов было много, а просрочки – ни одной. Ту же ипотеку мне легко даст любая кредитная организация. Но я уже пас: слез с иглы потребкредитования», — резюмировал Александр.

«Честно? Мне тяжело»

Игорю Левину из Москвы 54 года. Он работает водителем на небольшой фирме: отвозит на грузовой машине товар в разные города России. После всех точек — домой. Зарплата почасовая и в итоге —
нестабильная. Может получаться то 30 тыс., то 50 тыс., то 70 тыс. рублей в месяц. Иногда Игорь занимается частным извозом на своей машине. Стоимость одной поездки – 700-2000 рублей, зависит от маршрута. Но они, по словам Игоря, непостоянны. Основная работа – поездки по поручению руководства фирмы.

«Чтобы не ограничивать себя в нужных вещах, я оформил три кредитки. Карты выручают. Но на них уходит более 60% моего дохода. Так, например, я до зарплаты покупаю с карт еду, бытовую технику. Осенью купил телевизор. Честно? Мне тяжело. Зарплата каждый раз разная, и никто не застрахован от той же болезни», — поделился Игорь.

В январе 2022 года у Игоря был коронавирус.

«Я вообще не работал – сидел на карантине, который закончился только 1 февраля. Так что в январе у меня вообще не было дохода. Хорошо, что всю декабрьскую зарплату не потратил, и этого хватило, чтобы свести концы с концами», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

По словам собеседника Игоря, он старается не выходить на просрочку, чтобы не начислялись проценты по картам.

«Справляюсь я с этим ужасно. Я экономлю на еде, пиве, развлечениях. Хотя какие сейчас развлечения? Я трачу на хоккей, играю каждый понедельник. На детей трачу. На кредитки. Больше ничего не остается», — отметил он.

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