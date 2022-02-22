«Без шоппинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе». Новые антироссийские санкции Запада

Великобритания вводит санкции против пяти российских банков и трех бизнесменов, Германия останавливает сертификацию (и запуск) «Северного потока — 2», а Евросоюз вносит в черный список 351 российского депутата — то есть всех, кто просил у президента Путина признать независимость ДНР и ЛНР. А Соединенные Штаты вводят рестрикции в отношении суверенного долга РФ и «российских элит». Эксперты в разговоре с «Газетой.Ru» не оценивают ситуацию с санкциями как «фатальную».

22 февраля прошло под знаком новых санкций, которые западные страны вводят или готовятся ввести в отношении России в ответ на признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Британия: банки, Тимченко, Ротенберги

Первой с новым санкционным пакетом определилась Великобритания, которая ввела ограничения против нескольких финансовых организаций и бизнесменов.

«Это банк «Россия», Генбанк, Промсвязьбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк. Мы также вводим санкции против трех физических лиц. Это Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг», — цитировал телеканал Sky News заявление премьер-министра Бориса Джонсона.

Глава британского правительства дал понять, что этими мерами Лондон не ограничится. «Мы держим дальнейшие санкции в готовности к применению», — добавил премьер. Также Джонсон сообщил, что британские власти хотят помешать российским компаниям привлекать денежные средства на биржах Лондона.

Что касается российских персон, то им запретят въезд в Великобританию, активы этих лиц в королевстве будут заморожены. Кроме того, будет введен запрет на ведение с ними совместного бизнеса.

Евросоюз: депутаты Госдумы и организации

Официальные лица Евросоюза в течение всего дня делали заявления относительно готовящихся санкций. В итоге глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав МИД стран--членов ЕС в Париже поделился подробностями о европейском пакете санкций. Рестрикции коснутся 351 российского депутата, 15 февраля предложивших президенту признать независимость республик Донбасса.

Также эти меры затронут еще 27 физических лиц и организаций. В ЕС назвали признание ЛНР и ДНР «вопиющим нарушением международного права и минских соглашений».

«Президент России Владимир Путин не входит в список санкций», — подчеркнул Боррель. Ранее он заявлял, что готов представить проект санкций на рассмотрение Совета ЕС, который имеет право утвердить ограничительные меры.

Лицам, включенным в санкционный перечень, не разрешат въезд в ЕС, с ними больше нельзя будет вести дела.

«Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и алмазов в Антверпене. И это первый шаг», — кратко охарактеризовал санкции Боррель на своей странице в Twitter.

Позже это сообщение пропало из подтвержденного аккаунта представителя ЕС. При этом в ветке осталось два из четырех твитов, пронумерованных как 1/4 и 2/4.

ФРГ: «Северный поток — 2»

Германия во вторник также выступила с конкретной инициативой в ответ на признание ДНР и ЛНР. Министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2» по рекомендации канцлера Олафа Шольца. Он попросил минэкономики страны принять необходимые административные меры, чтобы газопровод пока не мог быть сертифицирован. «Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен», — уточнил Шольц.

Впрочем, заморозка этой процедуры носит скорее символический характер. Поскольку сертификация газопровода и без санкций не ведется с конца прошлого года. Это связано с необходимостью вывести «Северный поток — 2» из-под действия норм трельего энергопакета ЕС. Этот свод правил запрещает «Газпрому» одновременно быть и производителем, и транзитером топлива. Поэтому монополист сейчас перерегистрирует в Германии оператора проекта. На этот период сертификация и так была приостановлена.

США: суверенный долг, ВЭБ и элиты

Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что администрация США планирует ввести санкции против российских лиц, их активы будут заморожены. А компании, включенные в «черный список», будут исключены из банковской системы США.

Сообщается, что санкции нацелены на то, чтобы нанести ущерб экономике России при помощи разрыва «корреспондентских» отношений между банками.

22 февраля, уже поздно вечером по московскому времени, президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции и заявил, что до конца дня Вашингтон введет санкции против госкорпорации развития ВЭБ, суверенного долга России, а 23 февраля – против «российских элит». При этом Байден не уточнил, кто именно попадет в «черные списки».

Байден добавил также, что продолжает диалог с Германией, чтобы газопровод «Северный поток — 2» не был запущен.

Растут риски — растет импортозамещение

Сегодняшние санкции, которые уже были объявлены или анонсированы, указывают, что западные власти вводят относительно мягкие меры, считает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марсель Салихов. «По крайней мере в настоящее время это не страшно. В частности, Великобритания не стала вводить санкции против двух крупнейших российских госбанков, и на этих новостях произошел сильный рост их акций», — говорит Салихов.

Санкции ЕС против физических лиц, против депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, также не окажут серьезного влияния, считает эксперт.

Салихов предполагает, что отключение от системы международных расчетов SWIFT маловероятно, так как у самих европейских энергетических и финансовых институтов возникнут трудности с получением платежей от российских компаний по кредитам или платежами в их пользу за поставку энергоресурсов. «Такие санкции негативно скажутся на ЕС, поэтому их могут вводить в последнюю очередь», — заключает эксперт.

В России уже произошло осознание, что санкции — это не только риски, но и возможности развития собственной экономики за счет импортозамещения, отмечает доцент экономического факультета РУДН Денис Палеев. «Мы успели внедрить собственную платежную систему «Мир», сумели взять под контроль базовые банковские технологии и рядовой гражданин не заметил проблем. Дефицит импортных товаров возник, но продлился недолго. Сегодня мы видим, что Россия существенно усилила свою независимость по продовольствию», — говорит Палеев.

Депутат Госдумы, доктор экономических наук Николай Новичков говорит, что за последние восемь лет Россия получила от США и ЕС «тучу санкций».

«Большинство из них не носят фатального для нашей экономики характера. Какие-то из них, конечно, неприятные, но это не вопрос жизни и смерти. За восемь лет мы получили прививки, позволяющие жить в режиме санкций», — говорит Новичков.

По мнению депутата, признание ДНР и ЛНР является шагом к миру. «Признание республик, я уверен, оценят и финансовые рынки, которые крайне чувствительны ко всем явлениям международной турбулентности», — говорит депутат Новичков.