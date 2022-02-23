«Если не будет войны». В «Нафтогазе» ждут продолжения транзита газа из России

В «Нафтогазе» считают, что транзит российского газа в Евросоюз будет прекращен только в случае начала масштабных военных действий. «Газпром» уже вплотную подошел к тем минимальным объемам, которые обязан поставлять по контрактам, подчеркнули в украинской компании. Тем временем более 500 семей на территории Луганской и Донецкой областей остались без газоснабжения из-за обстрелов.

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил уверенность, что транзит российского газа по украинской территории сохранят, если «не будет полномасштабной войны». «Если не будет активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», — заявил топ-менеджер на брифинге для журналистов.

«Мы понимаем, что Российская Федерация и так впритык подошла к тем минимальным объемам, которые они обязаны поставлять на европейский рынок. Иначе они не будут исполнять обязательства по долгосрочным контрактам, а будут вынуждены платить большие, многомиллиардные штрафы и окончательно терять репутацию поставщика», — подчеркнул он.

Витренко также сообщил, что ситуация с газоснабжением на подконтрольной Киеву части Донбасса резко ухудшилась. Часть распределительных газопроводов повреждена в результате обстрелов. Газ не поступает в более чем 500 домохозяйств и квартир.

«Газпром» должен переправлять через Украину 40 млрд куб. м газа в год, контракт заключен на условиях «качай или плати» (плата за транзит взимается в соответствии с планом, даже если фактически газа закачали меньше) на период с 2020 года по 2024 год. В 2021 году через украинскую газотранспортную систему в Европу импортировали около 41,66 млрд куб. м российского газа.

Заместитель главного редактора издания «Страна.ua» Максим Минин полагает, что Украина может сохранить объем транзита газа, если Россия увеличит поставки газа по долгосрочным контрактам. Вашингтон пытается сорвать переговоры Москвы с европейскими партнерами о новых контрактах, спекулируя на теме «вторжения», отметил он.

«Россия ставит именно на них, предлагая Европе следующие аргументы: цены на газ по долгосрочным контрактам ниже, чем на спотовом рынке. Россия предлагает зафиксировать Европе увеличение закупок газа в долгосрочной перспективе», — указал Минин. По его мнению, если новые долгосрочные контракты будут подписаны, украинская труба не будет пустой даже после запуска «Северного потока - 2».

А запустят ли СП-2?

ФРГ приостановила сертификацию российского газопровода «Северного потока — 2» после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Власти Германии намерены диверсифицировать импорт газа совместно с другими европейскими странами.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин проведет оценку безопасности газоснабжения в связи с приостановкой проекта газопровода. «То, что сейчас будет происходить, — будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось», — сказал он в эфире телеканала ARD. Решение Москвы признать суверенитет ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий, подчеркнул политик.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал страны Запада включить в санкционный пакет возможность полной остановки поставок по «Северному потоку — 2».

Европейские компании OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie, инвестировавшие в газопровод, «внимательно следят за ситуацией», но не комментируют политические заявления.

Импорт Украины

Ранее Украина расширила возможности покупки газа в Европе. В начале февраля страна впервые начала физический импорт топлива из Венгрии. Ранее газотранспортная система работала только в обратном направлении. Венгрия стала второй страной после Словакии с гарантированным маршрутом импорта газа на Украину, в том числе и в случае отсутствия транзита. «Не нужно переговоров»: в Раду внесли два проекта о разрыве дипотношений с Россией Украина должна была разорвать дипломатические отношения с Россией еще восемь лет назад, заявил министр... 22 февраля 23:41

Накануне в Киеве заявили, что Украина ведет переговоры с разными поставщиками газа. «Переговоры идут с разными поставщиками. России среди них нет», — рассказал РБК-Украина заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма. Вопрос закупки газа обсуждается с различными контрагентами, подчеркнул он.

Кроме того, Украина рассчитывает увеличить добычу газа на 3-5 млрд куб. м. за три года. «У нас есть оценка ресурсов и запасов на месторождениях. Надо пройти определенный процесс - сделать сейсмику, разведочное бурение, потом промышленное бурение. Три года - это достаточный резерв времени, чтобы выйти на такие объемы добычи», — подытожил Шурма.