Brent выше $100. Кто выиграет от подорожания нефти

Российский бюджет может стать бенефициаром спецоперации на Украине. При стоимости барреля нефти Brent выше $103 и слабеющем курсе рубля казна страны уже в феврале 2022 года получит дополнительно 250 млрд рублей. Аналитики не исключают новых рекордов в $110 за баррель Brent. Однако в случае введения Западом эмбарго на поставки российской нефти о подобных прибылях Москве придется на долгое время забыть.

Нефть резко подорожала

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск 28 февраля составила $103,15 за баррель. Спустя пять часов котировки слегка отыграли утренний рост, опустившись до отметки $102. Однако это все равно почти на 5% выше цены закрытия предыдущей сессии. В пятницу 25 февраля трейдеры давали $97,93 за баррель Brent.

Цены взлетели после новостей о возможном отключении некоторых российских банков от системы межбанковской платежей SWIFT. Такое решение ЕС принял в качестве ответа на российскую военную операцию на Украине.

Аналогичную динамику демонстрирует сегодня и сырье американской марки WTI. Цена фьючерсов на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи достигала в ходе утренних торгов $97,03 за баррель. Но к 13:41 мск котировки опустились до $96,2. Для сравнения — в конце прошлой недели WTI подешевела на $1,22 (1,3%) — до $91,59.

Выгодны ли России высокие цены на нефть

Для наполняемости российского бюджета от сырьевого экспорта крайне важен относительно слабый курс рубля по отношению к доллару. При курсе ЦБ в 87 рублей казна страны уже по итогам февраля 2022 года сможет дополнительно получить около 250 млрд рублей, подчеркнул старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По его словам, украинский кризис не ударит по прибыли России от сырьевого экспорта. В этом секторе экономике сейчас, напротив, все более чем обнадеживающе. «Двумя руками за»: нефтяные компании хотят ограничить свою наценку Кабмин хочет изменить демпферный механизм — обратный акциз, который снижает зависимость цен... 15 февраля 20:20

«Для нефтегазового сектора рост курса доллара на 1 рубль сейчас приводит к повышению бюджетных доходов на 8,5 млрд руб. В феврале нефтегазовые доходы российского федерального бюджета составят 1,05 трлн руб. В январе эти показатели были на уровне 0,8 трлн», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что эти деньги с большой долей вероятности смогут перекрыть для российского бюджета фактор слабеющего рубля.

«Эти показатели будут близки к рекордным октябрьским поступлениям (1,1 трлн руб.) и почти вдвое превысят аналогичные показатели 2021 года. Если спрос на внешних рынках начнет сокращаться, эти цифры изменятся. Но пока российский бюджет получает рекордные нефтегазовые доходы», — резюмировал Кондратьев.

Как долго продлится рост цен на нефть

Охлаждение биржевого нефтяного рынка будет напрямую зависеть от геополитической обстановки. Если Москве и Киеву удастся договориться о прекращении военных действий, это неизбежно приведет к небольшой корректировке стоимости основных мировых марок сырья, подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, уже в ближайшие недели нефтяные котировки могут преодолеть критическую отметку $110 за баррель Brent. При этом ключевую роль будет играть возможное введение нефтяного эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза.

«Заместить второго в мире поставщика нефти будет невозможно. В этом случае США снимут санкции с Ирана, но Тегеран сможет нарастить глобальное предложение к декабрю всего на 2 млн баррелей в сутки. Россия же экспортирует каждый день более 7 млн», — объяснил аналитик. «России давно пора обратить внимание на биотопливо. За ним — будущее» Строительство СПГ-терминалов, использование древесных щеп и ветряной генерации стало бы наиболее эффективным... 09 февраля 21:26

При таком раскладе миру грозит жесткий энергетический кризис, который автоматически повлечет за собой огромное повышение цен на нефть. Если Запад все-таки решит в ближайшие недели ввести сырьевое эмбарго, уже в марте стоимость сырья взлетит до немыслимых ранее вершин, предостерег Юшков.

«Если это произойдет, нефть будет стоить уже не $100 за баррель, а все $200-300.

Такого никогда раньше не было, это приведет к тотальному дефициту топлива в мире. Спрос на сырье сократится до абсолютных минимумов. Транспорт, логистические перевозки в буквальном смысле встанут», — резюмировал эксперт.

Что будет со сделкой ОПЕК+

Несмотря на резкий рост цен на нефть, станы-участницы ОПЕК+ скорее всего в ближайшие месяцы продолжат придерживаться выстроенной стратегии. Увеличение объемов добычи останется на прежнем уровне — 400 тыс. баррелей в сутки — вплоть до мая 2022 года, предположил Юшков. США начнут искать нефть и газ в Узбекистане. Сколько они могут заработать Планы США по освоению газовых и нефтяных месторождений в Узбекистане не принесут значимой прибыли... 16 февраля 18:57

По его словам, США продолжат и дальше давить на ближневосточных союзников — Саудовскую Аравию и ОАЭ, призывая их изменить условия сырьевой сделки. Однако саудовцы и арабы вряд ли пойдут против воли своих партнеров по ОПЕК+, прежде всего, России.

«ОПЕК+ всячески стремится сохранять нейтралитет, следуя взятым на себя обязательствам по добыче нефти. Сейчас даже у саудовцев нет значительных ресурсов для резкого наращивания поставок сырья. Ежемесячное увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки — потолок, в который уперлись все участники сделки», — отметил аналитик

Он добавил, что за последние месяцы страны вроде Анголы или Нигерии хронически не дотягивали даже до выполнения действующей квоты, не говоря уже о возможном наращивании добычи. Россия осенью 2021 года также столкнулась с последствиями сокращения финансирования нефтегазового производства. При подобном раскладе говорить о каком-либо изменении сделки сейчас преждевременно.

«Единственное условие, при котором соглашение ОПЕК+ кардинально изменится — прекращение поставок российской нефти на Запад. При таком раскладе сырьевая сделка вообще потеряет какой-либо смысл, а картель полностью разрушится. Это станет большим потрясением для глобального нефтяного рынка», — заключил эксперт.